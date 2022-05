Những quan niệm sai lầm về ung thư phổi

Chỉ những người hút thuốc mới bị ung thư hay người già mới bị ung thư phổi là quan niệm sai lầm của nhiều người biết về căn bệnh này.

Ung thư phổi là một trong những loại ung thư phổ biến nhất và là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong do ung thư ở nam giới và phụ nữ trên toàn thế giới. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, có 2,21 triệu ca ung thư phổi mới và 1,8 triệu ca tử vong do ung thư phổi vào năm 2020.

Ung thư phổi là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trong các loại ung thư. Freepik

Có nhiều yếu tố làm tăng khả năng mắc các bệnh ung thư phổi như thuốc lá, khói thuốc, tiền sử gia đình, bệnh về phổi, nhiễm HIV, các yếu tố rủi ro nghề nghiệp và môi trường như ô nhiễm không khí, bức xạ, khí thải diesel.

Người mắc ung thư phổi thường có các triệu chứng điển hình gồm ho dai dẳng, khó thở hoặc ho ra máu. Một số triệu chứng ít phổ biến khác như khàn giọng đau lưng, ngực hoặc vai, nhiễm trùng đường hô hấp lặp đi lặp lại, cảm thấy mệt mỏi hoặc yếu ớt, ăn mất ngon, sụt cân không rõ nguyên nhân...

Mặc ung thư phổi khá phổ biến nhưng vẫn còn nhiều người không hiểu rõ về căn bệnh nguy hiểm này. Trong đó có những lầm tưởng phổ biến còn tồn tại lâu nay về ung thư phổi.

Chỉ những người hút thuốc mới mắc ung thư phổi

Khói thuốc lá là nguyên nhân hàng đầu, liên quan đến khoảng 80-90% trường hợp tử vong do ung thư phổi. Tuy nhiên, những người không hút thuốc cũng có thể mắc bệnh ung thư phổi. Một người mắc ung thư phổi có thể do hít phải khói thuốc thụ động, tiếp xúc với radon, phơi nhiễm chất gây ung thư nghề nghiệp, bức xạ y tế, nhiễm trùng... Do đó, ngoài yếu tố hút thuốc, ung thư phổi còn xảy ra ở những người chưa bao giờ hút thuốc.

80-90% người mắc ung thư phổi do thuốc lá. Ảnh: Freepik

Ung thư phổi luôn gây tử vong

Việc chẩn đoán mắc ung thư phổi không có nghĩa phải đối diện bản án tử hình. Việc phát hiện, điều trị sớm có lợi cho việc điều trị thành công ung thư phổi. Sàng lọc CT liều thấp, có thể làm giảm tỷ lệ tử vong do ung thư phổi từ 14%-20% trong các nhóm dân số có nguy cơ cao.

Theo VeryWellHealth, chỉ 17% số người mắc bệnh ung thư phổi được chẩn đoán ở giai đoạn sớm nhất, khi bệnh có thể điều trị. Do vậy khi nghi ngờ mình có nguy cơ mắc bệnh cao, có các dấu hiệu cảnh báo ung thư phổi, bạn nên nói chuyện với bác sĩ để được tầm soát ung thư phổi.

Ung thư phổi chỉ ảnh hưởng đến người già

Ung thư phổi thường liên quan đến người cao tuổi, độ tuổi chẩn đoán mắc ung thư phổi nhiều nhất là khoảng 65-70 tuổi. Khoảng 53% trường hợp ung thư phổi ở người lớn nằm trong nhóm từ 55-74 và 10% trường hợp ung thư phổi xảy ra ở người dưới 55 tuổi. Chỉ 1,4% trường hợp xảy ra ở người lớn dưới 35 tuổi.

Mặc dù tỷ lệ người mắc ung thư phổi đa số là người lớn tuổi nhưng trẻ em, thanh thiếu niên cũng có nguy cơ cao mắc căn bệnh này. Đối với người dưới 40 tuổi, khả năng mắc ung thư phổi tăng cao nếu họ có các yếu tố di truyền, trong gia đình có người mắc ung thư hoặc đang sống trong môi trường ô nhiễm, thường xuyên tiếp xúc với các bức xạ gây hại cho sức khỏe.

Hút thuốc lá điện tử là an toàn

Trong những năm gần đây, sự phổ biến của thuốc lá điện tử (thuốc lá điện tử) hay vaping ngày càng gia tăng, đặc biệt là ở giới trẻ. Nhiều nhà sản xuất quảng cáo rằng thuốc lá điện tử hay vaping ít có nguy cơ ung thư phổi, tuy nhiên những lời chào mời này không có cơ sở khoa học. Thực tế, ngày càng có nhiều lo ngại rằng vaping cũng nguy hiểm, có thể làm tăng nguy cơ ung thư phổi như thuốc lá truyền thống.

Trước những sự thật về bệnh ung thư phổi, các chuyên gia khuyên mọi người hãy chủ động với sức khỏe, đi tầm soát sớm nếu biết mình có nguy cơ mắc bệnh cao. Ung thư phổi nếu phát hiện sớm khả năng điều trị khỏi sẽ cao hơn.

Anh Chi (Theo VeryWellHealth)