Những món nên ăn mỗi tuần để phổi khỏe

Trái cây và rau củ giàu chất chống oxy hóa: Các chất chống oxy hóa như vitamin C, vitamin E, beta-carotene (tiền chất của vitamin A), flavonoid có thể bảo vệ mô phổi khỏi bị tổn thương do các gốc tự do và stress oxy hóa gây ra.

Trái cây có múi như cam, bưởi và chanh còn giàu vitamin C. Dâu tây, mâm xôi, kiwi, ớt chuông và cà chua chứa một lượng đáng kể chất chống oxy hóa tốt cho phổi.