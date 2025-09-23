Những món ăn uống người viêm dạ dày nên kiêng

Người bị viêm dạ này nên kiêng món ăn chua, chiên rán nhiều dầu mỡ, thức uống có gas, rượu, bia, để tránh kích thích bùng phát triệu chứng đau, ợ chua, nặng bụng.

Đau dạ dày (đau bao tử) là tình trạng đau tại vùng bụng trên, thường nằm ở vị trí giữa xương sườn và rốn. Bệnh gây ra các cơn đau âm ỉ, nóng rát hoặc tức tại vùng thượng vị (trên rốn). Nguyên nhân tổn thương dạ dày có thể do axit, vi khuẩn HP, niêm mạc dạ dày bị tổn thương, vết loét.

BS.CKI Nguyễn Thanh Huyền Vân, Trung tâm Nội soi và Phẫu thuật Nội soi Tiêu hóa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết khi bị đau dạ dày, người bệnh nên hạn chế các món ăn sau để tránh kích thích cơn đau tiến triển, chuyển nặng.

Đồ chua, có tính axit cao như quả chua và đồ lên men như cam, chanh, cà chua, giấm, dưa muối chua... có thể làm tăng axit trong dạ dày, gây kích ứng niêm mạc dạ dày vốn đã bị tổn thương.

Đồ chiên rán, nhiều dầu mỡ khiến dạ dày phải làm việc nhiều hơn, gây đầy bụng, khó tiêu. Chất béo bão hòa trong thực phẩm chiên rán còn làm tăng tình trạng viêm trong cơ thể, từ đó ảnh hưởng đến quá trình phục hồi niêm mạc dạ dày.

Đồ uống có cồn như rượu, bia khiến các cơn đau âm ỉ, nóng rát nặng hơn. Rượu kích thích tiết axit dạ dày, làm suy yếu lớp bảo vệ niêm mạc dạ dày, trầm trọng thêm tình trạng viêm, tăng nguy cơ loét ở cơ quan này.

Bác sĩ Vân tư vấn cho người bệnh. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Thực phẩm chứa caffein có thể làm tăng sản xuất axit và kích ứng niêm mạc dạ dày, khiến các triệu chứng như đau thượng vị, ợ hơi, ợ chua bùng phát. Người thừa axit dạ dày cảm thấy khó chịu hơn khi tiêu thụ caffein, đặc biệt là khi kèm sữa tươi hoặc đường nhân tạo.

Nước có gas chứa carbon dioxide (khí CO₂) dễ làm tăng áp lực trong dạ dày, gây ợ hơi, cảm giác nặng bụng.

Bánh kẹo, thực phẩm chứa nhiều đường, các chất tạo ngọt như sorbitol và xylitol trong thực phẩm cũng có thể gây đầy hơi, chướng bụng, dẫn đến hội chứng rỗng dạ dày, tiêu chảy.

Sữa và các sản phẩm từ sữa như phô mai, kem, sữa chua có hương vị, sản phẩm chứa lactose... chứa nhiều chất béo. Bác sĩ Vân cho hay người không dung nạp lactose khi ăn nhóm thực phẩm này thường đầy hơi, đau bụng, buồn nôn và tiêu chảy. Người bệnh nên lựa chọn các sản phẩm không chứa lactose như sữa hạnh nhân, sữa đậu nành, sữa dừa, sữa chua không lactose để cung cấp canxi, phốt pho, vitamin D... mà không gây triệu chứng khó chịu.

Thực phẩm cay nóng có thể kích thích niêm mạc, tăng tiết axit dạ dày, gây đau bụng và khiến vết loét nặng hơn. Kiêng các loại thực phẩm có tính cay nóng như ớt, tiêu, mù tạt, tỏi sống và các loại nước sốt chua cay... để tránh làm tăng nặng cơn đau.

Khi đau bụng dai dẳng, người bệnh nên đến bác sĩ để được chẩn đoán và điều trị thích hợp. Người bệnh viêm dạ dày nên tái khám định kỳ, điều chỉnh chế độ ăn uống phù hợp.

Bảo Trâm