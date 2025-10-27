Những món ăn uống âm thầm gây rụng tóc

Ăn các món nhiều đường, carbohydrate tinh chế, đồ chiên rán có thể gây mất cân bằng nội tiết tố, tắc nghẽn nang tóc dẫn đến gãy rụng.

Rụng tóc thường do căng thẳng, di truyền, các bệnh lý tiềm ẩn. Sự thay đổi nội tiết tố ở phụ nữ trong thời kỳ mang thai, cho con bú, mãn kinh, chế độ ăn không đủ protein, thiếu sắt và kẽm hoặc thiếu hụt các axit béo thiết yếu cũng là nguyên nhân. Một số loại thực phẩm tưởng chừng vô hại nhưng lại âm thầm khiến tóc rụng.

Đồ ngọt

Nạp các món nhiều đường làm tăng đột biến nồng độ insulin, có thể gây mất cân bằng nội tiết tố, dẫn đến tăng sản xuất androgen. Horrmone này dễ làm teo nang tóc, thúc đẩy quá trình rụng tóc. Chế độ ăn nhiều đường cũng có liên quan đến tình trạng viêm, kém hấp thụ dinh dưỡng, cả hai đều gây hại tóc.

Carbohydrate tinh chế

Bánh mì trắng, bánh ngọt và các loại carbohydrate tinh chế hoạt động như đường trong cơ thể. Chúng làm gia tăng đột biến insulin, thúc đẩy sản xuất hormone DHT (dihydrotestosterone). Nồng độ DHT quá cao dẫn đến hói đầu. Những thực phẩm này cũng cung cấp ít giá trị dinh dưỡng, đồng nghĩa với việc tóc không nhận đủ các chất dinh dưỡng cần thiết để phát triển khỏe mạnh.

Sản phẩm từ sữa

Một số người có thể bị viêm hoặc thay đổi nội tiết tố do các sản phẩm từ sữa nguyên kem, phô mai. Sữa kích thích tuyến dầu, làm tăng nồng độ DHT, góp phần gây tắc nghẽn nang tóc và rụng tóc. Người không dung nạp lactose uống sữa cũng ảnh hưởng đến sức khỏe tổng thể của da đầu.

Thực phẩm nhiều dầu mỡ

Món ăn giàu chất béo không lành mạnh như khoai tây chiên, đồ ăn nhanh dễ làm tăng sản xuất bã nhờn trên da đầu. Điều này có thể làm tắc nghẽn nang tóc, dẫn đến nhiễm trùng da đầu, gây rụng tóc. Những thực phẩm này cũng thường thiếu vitamin và protein cần thiết cho sự phát triển khỏe mạnh của tóc.

Rượu, bia

Uống quá nhiều rượu, bia làm cơ thể mất nước, thiếu chất dinh dưỡng thiết yếu như kẽm, sắt, vitamin B, cần thiết cho tóc. Rượu cũng cản trở quá trình tổng hợp protein trong cơ thể.

Sức khỏe của tóc phụ thuộc vào lưu thông máu đến da đầu, chất dinh dưỡng trong máu. Các loại hạt, cá, tôm, cung cấp magiê, kẽm, chất béo lành mạnh góp phần nuôi dưỡng tóc. Mỗi người nên bổ sung protein chất lượng cao từ thực phẩm chay, động vật. Tập thể dục thường xuyên kích thích lưu thông máu. Bạn cũng nên cẩn thận khi gội đầu, đừng sấy quá khô vì tóc dễ gãy, sử dụng dầu gội và dầu xả dịu nhẹ.

Rụng nhiều tóc có thể biểu hiện của các vấn đề sức khỏe. Điều chỉnh chế độ ăn uống có thể giúp ích, song nếu tình trạng kéo dài cần đi khám.

