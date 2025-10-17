5 món ăn giúp tăng estrogen cân bằng nội tiết tố nữ

Thực phẩm chứa hợp chất phytoestrogen giống hormone estrogen như đậu nành, hạt lanh, cá béo, rau cải có thể duy trì nội tiết tố nữ cân bằng, cải thiện sinh lý.

Estrogen là hormone sinh dục nữ do buồng trứng tiết ra, giữ vai trò điều hòa chu kỳ kinh nguyệt, phát triển đặc tính nữ giới, duy trì sức khỏe sinh lý, xương, tim mạch, làn da. Hormone này giúp cơ thể phụ nữ mềm mại, giữ nước tốt, da mịn và tóc bóng mượt.

ThS.BS Nguyễn Anh Duy Tùng, Chuyên khoa Dinh dưỡng Tiết chế, Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7, cho biết khi lượng estrogen giảm, phụ nữ dễ gặp tình trạng rối loạn kinh nguyệt, khô hạn, giảm ham muốn, tăng cân, loãng xương, lão hóa sớm. Bổ sung thực phẩm chứa phytoestrogen - hợp chất thực vật có cấu trúc tương tự estrogen có thể cân bằng nội tiết tự nhiên.

Đậu nành, đậu hũ, sữa đậu nành cung cấp isoflavone dồi dào. Isoflavone là hoạt chất có tác dụng tương tự estrogen, làm giảm các triệu chứng tiền mãn kinh như bốc hỏa, đổ mồ hôi đêm, khô âm đạo. Ưu tiên sữa đậu nành nguyên chất, đậu hũ hấp hoặc luộc thay vì các sản phẩm chế biến sẵn nhiều đường sẽ tốt cho sức khỏe.

Hạt lanh chứa lignan (một dạng phytoestrogen mạnh), giàu chất xơ và omega-3 giúp giảm viêm, hỗ trợ tim mạch, cân bằng hormone. Phụ nữ có thể dùng hạt lanh xay mịn pha vào sữa chua, sinh tố hoặc rắc lên salad; khoảng 1-2 muỗng canh mỗi ngày để đạt hiệu quả.

Quả bơ cung cấp chất béo không bão hòa đơn, vitamin E và B6 cần thiết để cơ thể tổng hợp hormone sinh dục nữ. Chất béo là nguyên liệu quan trọng giúp cơ thể sản sinh estrogen tự nhiên. Phụ nữ không nên kiêng hoàn toàn chất béo mà nên chọn nguồn tốt từ quả bơ, dầu ô liu, cá hồi, các loại hạt.

Rau họ cải như bông cải xanh, cải bó xôi, cải xoăn chứa indole-3-carbinol giúp gan chuyển hóa estrogen dư thừa, duy trì sự cân bằng giữa estrogen và progesterone. Rau họ cải còn giàu chất xơ, vitamin C, K và các chất chống oxy hóa có thể làm chậm quá trình lão hóa da.

Cá béo như cá hồi, cá thu, cá trích cung cấp omega-3 hỗ trợ giảm viêm, cải thiện tâm trạng. Vitamin D trong cá béo còn giúp cơ thể hấp thu canxi, duy trì xương chắc khỏe ở phụ nữ sau 40 tuổi.

Để duy trì nội tiết tố ổn định, bác sĩ Duy Tùng khuyến cáo phụ nữ nên ăn đa dạng, ưu tiên thực phẩm tươi, giàu đạm thực vật và chất béo tốt; hạn chế sử dụng đường, rượu, caffeine vì có thể làm rối loạn hoạt động hormone. Duy trì thói quen vận động ít nhất 30 phút mỗi ngày, ngủ đủ 7-8 tiếng để cơ thể tái tạo năng lượng, ổn định hệ nội tiết tự nhiên.

Nếu phụ nữ bị rối loạn kinh nguyệt kéo dài, bốc hỏa, mất ngủ hoặc giảm ham muốn cần khám chuyên khoa dinh dưỡng và phụ khoa để được đánh giá và điều trị đúng cách. Bổ sung tinh chất thiên nhiên như lepidium meyenii chứa amino axit, sterol, alkaloid, glucosinolate hỗ trợ cơ thể sản sinh đủ nội tiết tố, điều hòa kinh nguyệt, cải thiện sắc đẹp và sinh lý.

Trọng Nghĩa