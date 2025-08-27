Những món ăn nên tránh khi nhiễm HP

Người nhiễm vi khuẩn HP nên hạn chế món ăn nhiều muối, có tính axit cao, đồ cay, gia vị nóng để góp phần ngăn ngừa vi khuẩn phát triển và hoạt động mạnh.

Vi khuẩn Helicobacter pylori (HP) là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây viêm loét dạ dày - tá tràng. HP cư trú chủ yếu trong niêm mạc dạ dày và tá tràng, có thể lây truyền qua đường miệng, tiếp xúc trực tiếp hoặc qua nguồn nước và thực phẩm nhiễm khuẩn. Phần lớn người nhiễm HP không có triệu chứng rõ ràng trong giai đoạn đầu. Khi gặp các yếu tố thuận lợi như suy giảm miễn dịch, chế độ ăn uống không phù hợp hoặc stress kéo dài, vi khuẩn này dễ bị kích hoạt, gây tổn thương niêm mạc dạ dày và tá tràng.

Cử nhân Dinh dưỡng Trần Phạm Thúy Hòa, khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, cho biết vi khuẩn HP không được kiểm soát hiệu quả có thể gây viêm mạn tính kéo dài, phá hủy cấu trúc niêm mạc dạ dày, gây loét và rối loạn tái tạo tế bào. Lâu dài, quá trình này có thể dẫn đến hình thành sẹo, xơ hóa, nguy cơ cao phát triển ung thư dạ dày. Người nhiễm vi khuẩn HP cần tuân thủ phác đồ điều trị của bác sĩ đồng thời ăn uống khoa học, hạn chế các yếu tố có thể kích thích niêm mạc dạ dày.

Thực phẩm nhiều muối

Muối là tác nhân làm tăng viêm và tổn thương niêm mạc dạ dày, nhất là người nhiễm HP. Người bệnh không nên sử dụng quá 5 g mỗi ngày, tránh các món nhiều muối như dưa muối, cà muối, kim chi quá mặn, thịt xông khói, xúc xích, thịt nguội... vì có thể kích thích trực tiếp và làm mỏng lớp nhầy bảo vệ niêm mạc dạ dày. Hạn chế dùng gia vị, nước mắm, tương hay xì dầu... để tránh tăng nồng độ muối trong cơ thể, gây hại cho niêm mạc.

Đồ chiên rán, nhiều dầu mỡ

Khoai tây chiên, gà rán, thức ăn nhanh... chứa lượng lớn dầu mỡ bão hòa và chất béo chuyển hóa, không chỉ làm tăng gánh nặng tiêu hóa mà còn kích thích tiết axit dạ dày, tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn phát triển khiến viêm loét nghiêm trọng hơn. Chế độ ăn nhiều dầu mỡ lâu dài còn làm tăng nguy cơ kích ứng và tổn thương vùng thượng vị (trên rốn), gây nóng rát, khó chịu. Lâu ngày các tình trạng này ảnh hưởng đến quá trình tái tạo tế bào, chậm lành vết loét và tăng nguy cơ biến chứng.

Ăn nhiều đồ chiên rán, nhiều dầu mỡ thường khó tiêu hóa, gây đầy bụng. Ảnh: Ly Nguyễn

Đồ cay và gia vị nóng

Ớt, tiêu, tỏi tươi, gừng... dễ kích thích niêm mạc dạ dày, gây ra các triệu chứng như đau vùng thượng vị, nóng rát, đầy bụng, khó tiêu. Người nhiễm HP nên duy trì chế độ ăn nhạt, hạn chế dùng đồ cay để giảm kích thích, làm dịu các triệu chứng khó chịu.

Đồ uống chứa caffeine và cồn

Caffeine kích thích hệ thần kinh trung ương và tăng sản xuất axit hydrochloric, khiến niêm mạc tổn thương. Sử dụng nhiều rượu, bia, các đồ uống có gas còn làm tổn thương trực tiếp tế bào niêm mạc, mất cân bằng hệ vi sinh trong dạ dày và ruột, tạo điều kiện cho vi khuẩn HP phát triển mạnh. Nước ngọt có gas chứa nhiều đường và chất phụ gia làm tăng viêm và kích thích dạ dày.

Thực phẩm có tính axit cao

Trái cây chua như chanh, cam, quýt... cùng với giấm và thực phẩm lên men có thể tăng độ axit trong dạ dày, kích ứng niêm mạc và làm nặng hơn tổn thương do vi khuẩn HP. Người bệnh nên thận trọng, hạn chế hoặc tránh ăn nhóm thực phẩm này để hỗ trợ quá trình điều trị.

Người nhiễm vi khuẩn HP nên tăng cường bổ sung rau xanh, trái cây tươi giàu chất chống oxy hóa, sữa chua chứa probiotic. Chúng có thể cải thiện hệ miễn dịch, hỗ trợ cân bằng hệ vi sinh đường ruột và góp phần ức chế sự phát triển của vi khuẩn HP.

Ly Nguyễn