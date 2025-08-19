Đầy bụng, khó tiêu có phải mắc hội chứng ruột kích thích?

Tôi 37 tuổi, thường xuyên bị đầy bụng, tiêu chảy, ăn uống khó tiêu và hay ợ nóng. Đây có phải dấu hiệu của hội chứng ruột kích thích không, điều trị bệnh ra sao? (Linh, Tây Ninh)

Trả lời:

Triệu chứng ợ hơi, đầy bụng, khó tiêu của bạn có thể xảy do bệnh trào ngược dạ dày thực quản kết hợp viêm loét dạ dày tá tràng. Bệnh thường đi kèm ợ nóng, ợ hơi, ợ chua, nuốt vướng... dai dẳng, thường xuyên tái phát. Bác sĩ có thể định đo pH thực quản 24h để chẩn đoán trào ngược hoặc đo áp lực nhu động thực quản HRM độ phân giải cao nếu nghi ngờ do co thắt tâm vị.

Bạn cũng thường xuyên bị táo bón kèm tiêu chảy xen kẽ là dấu hiệu thường gặp ở người mắc hội chứng ruột kích thích. Hội chứng này thường gây táo bón hoặc tiêu chảy đơn thuần nhưng có thể xuất hiện cả hai, khó phân biệt.

Bác sĩ Huỳnh Văn Trung tư vấn cho người bệnh. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bạn nên đến bệnh viện có chuyên khoa tiêu hóa để bác sĩ khám trực tiếp, tùy biểu hiện triệu chứng, bác sĩ chỉ định làm thêm xét nghiệm để chẩn đoán bệnh chính xác và đưa ra phác đồ điều trị cụ thể. Nếu nguyên nhân do trào ngược, người bệnh được điều trị bằng thuốc kết hợp thay đổi lối sống trong vòng 4-8 tuần. Nếu không đáp ứng hoặc đáp ứng kém, người bệnh được chỉ định nội soi thực quản dạ dày để loại trừ các nguyên nhân khác hay đánh giá biến chứng do trào ngược gây ra như viêm thực quản, loét thực quản, hẹp thực quản...

Bệnh trào ngược dạ dày nếu để lâu có thể gây ra biến chứng nghiêm trọng như viêm loét thực quản, hẹp thực quản, thực quản barrett (tiền ung thư), ung thư thực quản hoặc các vấn đề về hô hấp tái phát nhiều lần như viêm họng, viêm thanh quản, ho kéo dài.

Hội chứng ruột kích thích không nguy hiểm nhưng ảnh hưởng đến chất lượng sống. Thay đổi lối sống kết hợp dùng thuốc theo chỉ định của bác sĩ góp phần kiểm soát triệu chứng.

BS.CKII Huỳnh Văn Trung

Trung tâm Nội soi và Phẫu thuật Nội soi Tiêu hóa

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM