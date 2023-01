Những loại trái cây mang lại may mắn, tốt cho sức khỏe

Các loại trái cây như táo, cam quýt, chuối chưng mâm quả ngày Tết, trong quan niệm dân gian mang lại may mắn, cũng tốt cho sức khỏe, phòng nhiều bệnh hô hấp.

Táo

Táo được nhiều gia đình sử dụng trong ngày Tết vì màu sắc đỏ tượng trưng cho may mắn, sung túc, vị ngọt dễ ăn. Theo tiến sĩ, bác sĩ Vũ Thị Thanh, Trưởng khoa Dinh dưỡng BVĐK Tâm Anh Hà Nội, ở khía cạnh sức khỏe, táo giàu dinh dưỡng, cung cấp dồi dào lượng phlorizin (PHZ) giúp toàn vẹn tế bào, vitamin B, C, E, polyphenol (flavanol, flavanone), đặc biệt là flavonoid - chất chống oxy hóa được biết đến với khả năng ngăn ngừa ung thư phổi.

Nghiên cứu của Đại học Perugia (Italia) còn cho thấy tỷ lệ mắc ung thư phổi thấp hơn 25% ở người ăn táo thường xuyên; khả năng mắc khối u ở ruột, miệng, đường tiêu hóa hoặc vú cũng thấp hơn so với người ít ăn táo. Tiến sĩ Thanh khuyên để tận dụng tối đa công dụng của quả táo, mọi người nên ăn trực tiếp thay vì ép nước, bởi hầu hết các chất dinh dưỡng sẽ mất đi khi ép táo.

Cam, quýt

Từ lâu, cam quýt với màu vàng ươm, mùi thơm dễ chịu được sử dụng trong các mâm cỗ Tết của người Việt, thể hiện ước mong một năm mới thịnh vượng, hạnh phúc.

Theo Tiến sĩ Thanh, cam quýt và trái cây có múi nói chung ngoài ý nghĩa may mắn còn tốt cho sức khỏe trong mùa đông xuân. Trái cây dồi dào vitamin C giúp điều chỉnh collagen trong tế bào ung thư, có tác dụng ức chế khối u phát triển. Vitamin B6, polyphenol trong táo giúp tăng cường hệ miễn dịch, chống lại gốc tự do, cải thiện chức năng phổi, giảm nguy cơ nhiễm các loại virus gây bệnh hô hấp. Lượng nước dồi dào trong cam quýt giúp cơ thể được bổ sung thêm nước, hữu ích cho những người lười uống nước vào mùa đông.

Cam quýt giúp tăng cường hệ miễn dịch, giảm nguy cơ mắc một số bệnh hô hấp. Ảnh: Freepik

Chuối

Mâm ngũ quả tại miền Bắc thường sử dụng nải chuối làm trung tâm, tượng trưng cho sự sung túc, giàu có. Ăn chuối cũng mang lại nhiều lợi ích sức khỏe, đặc biệt là cho phổi. Chuối là một trong những trái cây giàu kali, phenolics, carotenoids và phytosterol, có công dụng duy trì chức năng phổi, điều chỉnh huyết áp và cải thiện sức khỏe tiêu hóa, mắt. Một nghiên cứu trên 2.200 bệnh nhân mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) phát hiện những người ăn chuối, bưởi, cá và pho mát có chức năng phổi tốt hơn, ít triệu chứng hơn so với người không ăn các thực phẩm này.

Lựu

Màu đỏ của quả lựu biểu trưng cho may mắn, hạnh phúc nên được nhiều người lựa chọn để bày trong mâm cỗ Tết. Lựu giàu chất chống oxy hóa ngừa ung thư phổi, trong đó có axit ellagic đang đạt được những bước tiến trong nghiên cứu ung thư. Các chất trong quả lựu gồm anthocyanin, polyphenol, punicalaginaxit, flavonoid, phytoestrogen, anthocyanin, alkaloid, ellagitannin và tanin giúp chống viêm, chống tăng sinh các tế bào ung thư. Quả này còn chứa chất xơ giúp cải thiện tiêu hóa, tránh táo bón, qua đó giúp bệnh nhân dễ thở hơn.

Mặt khác, một nghiên cứu tiến hành trên động vật đăng tải trên Tạp chí Hô hấp Châu Âu chứng minh chất chống oxy hóa trong nước ép lựu giúp giảm tổn thương phổi do hút thuốc lá.

Nho

Dáng vẻ của chùm nho gợi lên sự sum họp, đủ đầy, do đó được sử dụng nhiều trong những ngày đầu năm mới. Tiến sĩ Thanh cho biết, nho là một trong những trái cây có thể cải thiện chức năng của phổi, nhờ hàm lượng vitamin, khoáng chất chất dồi dào, đặc biệt là vitamin D, phytochemical, flavonoid ngăn sản xuất các yếu tố viêm cytokine, yếu tố hoại tử khối u TNF-α, điều hòa miễn dịch giúp làm sạch phổi và thải bớt các chất độc hại ra khỏi cơ thể. Theo Tạp chí dinh dưỡng lâm sàng (của Hiệp hội Dinh dưỡng lâm sàng châu Âu) năm 2021, polydatin có trong nho điều trị hiệu quả cho bệnh nhân Covid-19 nặng, nhờ có các hoạt động sinh học như chống viêm, chống oxy hóa, điều hòa miễn dịch, bảo vệ thận, gan, chống loạn nhịp tim.

Hoài Phạm