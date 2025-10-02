Những loại thuốc không nên dùng chung với thuốc tránh thai

Thuốc kháng sinh, chống co giật, kháng virus, kháng nấm có thể tương tác với thuốc tránh thai nội tiết từ đó làm giảm hiệu quả, gây ra tác dụng phụ.

Dược sĩ Hoàng Phương Thúy, khoa Dược, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, cho biết thuốc tránh thai phối hợp thường chứa hormone estrogen, progestin giúp ức chế rụng trứng, ngăn thụ tinh, làm tổ. Dùng chung thuốc tránh thai với một số loại thuốc dưới đây có thể gây ra tác dụng không mong muốn.

Thuốc kháng sinh

Thuốc kháng sinh chứa hoạt chất rifampicin điều trị bệnh lao, nhiễm trùng nặng có khả năng gây cảm ứng enzym (khả năng tăng cường hoạt động của các enzym có vai trò chuyển hóa thuốc và các chất khác trong cơ thể), đặc biệt là enzym gan, làm giảm đáng kể nồng độ trong huyết tương của hormone sinh dục, giảm hiệu quả của thuốc tránh thai đường uống, theo dược sĩ Thúy. Phụ nữ đang điều trị lao sử dụng thêm biện pháp tránh thai khác như bao cao su hoặc đặt vòng. Một số kháng sinh nhóm macrolid ức chế enzym gan, làm tăng nồng độ estrogen hoặc progestin, nguy cơ gặp tác dụng không mong muốn như buồn nôn, đau đầu, căng tức ngực, tăng cân...

Thuốc chống động kinh, chống co giật

Một số loại thuốc chống động kinh, co giật khiến estrogen và progestin bị đào thải nhanh hơn, làm giảm nồng độ và hiệu quả của thuốc tránh thai. Một số thuốc chống co giật mới cũng có thể bị ảnh hưởng ngược lại. Nồng độ nhóm thuốc lamotrigine giảm mạnh khi dùng cùng thuốc tránh thai, làm giảm hiệu quả chống động kinh, co giật. Do đó, bác sĩ thường phải điều chỉnh liều lamotrigine hoặc khuyến nghị phương pháp tránh thai khác cho bệnh nhân động kinh.

Thuốc tránh thai có thể giảm hiệu quả nếu dùng chung với một số loại thuốc điều trị lao, động kinh. Ảnh minh họa: Hải Âu

Thuốc kháng virus

Một số loại thuốc kháng virus bao gồm thuốc điều trị HIV, các thuốc ức chế quá trình sao chép ngược non-nucleosid và thuốc kháng virus viêm gan C (như nhóm bocepprevir, elaprevir) làm tăng hoặc giảm nồng độ của estrogen và progestin trong máu. Nhóm bệnh nhân này cần trao đổi kỹ với bác sĩ khi dùng thuốc.

Thuốc kháng nấm

Dược sĩ Thúy cho hay thuốc kháng nấm toàn thân có thành phần griseofulvin dễ làm giảm tác dụng của thuốc tránh thai nhờ cơ chế cảm ứng enzym gan. Trong đó, một số thuốc kháng nấm nhóm azol (ketoconazole, fluconazole, itraconazole) là những thuốc ức chế enzym gan có thể làm tăng nồng độ estrogen trong máu, tăng nguy cơ gặp các tác dụng phụ như buồn nôn, đau đầu, căng tức ngực, thậm chí hình thành cục máu đông.

Than hoạt tính

Hoạt chất này thường được sử dụng để điều trị ngộ độc, quá liều thuốc... Dùng than hoạt tính và thuốc tránh thai cùng nhau có thể làm giảm tác dụng ngừa thai. Để tránh tương tác này, hãy dùng than hoạt tính ít nhất 3 giờ sau hoặc 12 giờ trước khi uống thuốc tránh thai.

Nếu phụ nữ sử dụng những loại thuốc cảm ứng enzym có khả năng làm giảm hiệu quả của thuốc tránh thai, bác sĩ thường khuyến nghị dùng thêm biện pháp tránh thai dự phòng như bao cao su, màng chắn âm đạo, đặt vòng tránh thai.

Phụ nữ nên đọc kỹ hướng dẫn và trao đổi với bác sĩ khi dùng thuốc. Duy trì thói quen uống thuốc tránh thai đúng giờ, đủ liều để tránh quên thuốc.

Trịnh Mai