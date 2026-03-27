Những loại thực phẩm tưởng tốt hóa ra chứa nhiều đường

Nước ép trái cây, ngũ cốc ăn liền tưởng lành mạnh nhưng lại chứa nhiều đường, calo và phụ gia, dễ gây tăng cân và rối loạn chuyển hóa.

Chuyên viên Trần Phạm Thúy Hòa, khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, cho biết chế độ ăn lành mạnh nên ưu tiên thực phẩm tươi, giàu dinh dưỡng, protein nạc và chất béo tốt. Trong khi đó, tiêu thụ nhiều đường có thể làm tăng đường huyết, khiến cơ thể dễ viêm và suy giảm đề kháng. Nhiều món tưởng tốt nhưng lại chứa nhiều đường, cần lưu ý khi lựa chọn.

Nước ép trái cây

Nước ép trái cây ít chất xơ, trong khi lượng đường tự nhiên vẫn giữ nguyên, thậm chí cô đặc. Điều này khiến cơ thể hấp thụ đường nhanh, làm tăng đột ngột chỉ số đường huyết, không mang lại cảm giác no như khi ăn trái cây nguyên múi. Đồ uống này không phù hợp với người thừa cân hoặc có nguy cơ đái tháo đường. Ăn trái cây nguyên miếng sẽ tốt cho sức khỏe. Trường hợp sử dụng nước ép cần giới hạn khẩu phần, không thêm đường.

Sữa chua có đường

Sữa chua cung cấp lợi khuẩn tốt cho hệ vi sinh đường ruột. Chuyên viên Hà cho hay một hộp sữa chua có đường có thể chứa 2-3 thìa cà phê đường (8-10 g đường trong một hộp 100 g). Thường xuyên ăn các sản phẩm này có thể làm tăng tổng năng lượng khẩu phần, từ đó góp phần gây tăng cân, gia tăng nguy cơ rối loạn chuyển hóa.

Ngũ cốc ăn liền

Nhiều loại ngũ cốc chế biến sẵn có bổ sung thêm đường, chất tạo ngọt và sử dụng tinh bột tinh chế. Những thành phần này giúp tăng hương vị nhưng dễ làm tăng nhanh đường huyết sau ăn, còn ít chất xơ và đạm dễ gây đói.

Trái cây sấy

Trái cây sấy khô vẫn giữ lại một phần vitamin, khoáng chất. Tuy nhiên, quá trình loại bỏ nước làm cô đặc lượng đường và năng lượng trong mỗi khẩu phần. Một số sản phẩm còn được bổ sung thêm đường hoặc siro để tăng vị ngọt, kéo dài thời gian bảo quản, dễ gây tăng cân nếu không kiểm soát khẩu phần.

Salad trộn sẵn

Salad thường là lựa chọn phù hợp cho người ăn kiêng nhờ giàu chất xơ, ít năng lượng. Tuy nhiên, giá trị dinh dưỡng của món ăn này phụ thuộc nhiều vào loại nước sốt đi kèm. Các loại sốt mayonnaise, sốt kem hoặc sốt đóng chai có thể chứa nhiều chất béo bão hòa, đường và muối.

Để giữ được lợi ích của rau xanh, nên ưu tiên loại sốt đơn giản như dầu ô liu, giấm hoặc tự pha chế tại nhà, kiểm soát lượng sử dụng.

Các loại nước sốt trong salad có thể chứa nhiều chất béo bão hòa, đường và muối. Ảnh minh họa: Hằng Trần

Thanh protein và thực phẩm "ăn kiêng"

Thanh protein, bánh ăn kiêng hay thực phẩm thay thế bữa ăn thường được người giảm cân hoặc tập luyện thể chất lựa chọn. Tuy nhiên, nhiều sản phẩm chứa đường, chất tạo ngọt nhân tạo và phụ gia. Với người không có nhu cầu vận động cao, việc bổ sung quá nhiều protein hoặc năng lượng từ sản phẩm này có thể gây dư thừa, thậm chí ảnh hưởng đến chức năng chuyển hóa.

Chuyên viên Hòa chế độ dinh dưỡng nên cân bằng và phù hợp cá nhân, thay vì chạy theo xu hướng. Người tiêu dùng nên đọc kỹ thành phần, chú ý đến lượng đường, muối và chất béo, đồng thời kiểm soát khẩu phần ăn. Nên kết hợp đa dạng thực phẩm, ưu tiên loại nguyên bản, ít chế biến.

Thanh Ba