5 thực phẩm lành mạnh tránh tăng đường huyết

Người bệnh đái tháo đường nên chọn loại tinh bột chỉ số đường huyết thấp, giàu chất xơ, ít chế biến như gạo lứt, yến mạch nguyên cám để tránh tăng đường huyết.

Chuyên viên dinh dưỡng Nguyễn Thị Thu Huyền, khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, cho biết sử dụng tinh bột đúng cách cung cấp năng lượng, duy trì hoạt động của não bộ. Dưới đây là những loại tinh bột mà người đái tháo đường nên ăn.

Gạo lứt

Khác với gạo trắng đã bị xay xát kỹ, gạo lứt còn giữ lại lớp cám giàu chất xơ, vitamin nhóm B và khoáng chất. Nhờ hàm lượng chất xơ cao, gạo lứt làm chậm quá trình hấp thu glucose vào máu, hạn chế tăng đường huyết sau ăn. Cảm giác no lâu hơn cũng hỗ trợ người bệnh kiểm soát khẩu phần, cân nặng.

Gạo lứt có hàm lượng chất xơ cao làm chậm hấp thu glucose vào máu. Ảnh minh họa: Thanh Ba

Yến mạch nguyên hạt

Loại tinh bột này chứa beta-glucan - một dạng chất xơ hòa tan có khả năng làm chậm tiêu hóa, ổn định đường huyết. Yến mạch còn giúp giảm mỡ máu và cholesterol xấu, từ đó phòng bệnh tim mạch - biến chứng thường gặp ở người đái tháo đường. Tuy nhiên, người bệnh cần phân biệt yến mạch nguyên hạt với các sản phẩm ăn liền đã qua chế biến, thường chứa thêm đường, chỉ số đường huyết cao hơn.

Khoai lang

Khoai lang có chỉ số đường huyết thấp hơn khoai tây và gạo trắng, giàu chất xơ, vitamin A, chất chống oxy hóa. Khi ăn khoai lang luộc hoặc hấp, người đái tháo đường có thể kiểm soát đường huyết tốt hơn so với món chiên, nướng hoặc chế biến cùng đường, sữa đặc. Ăn cả vỏ khoai (sau khi rửa sạch) giúp tăng thêm lượng chất xơ.

Các loại đậu

Đậu xanh, đậu đen, đậu đỏ, đậu lăng hay đậu gà cũng là nguồn tinh bột lành mạnh. Tinh bột trong đậu được tiêu hóa chậm, giúp đường huyết tăng từ từ, tránh dao động mạnh sau bữa ăn. Đậu còn giàu protein thực vật, chất xơ và khoáng chất vừa cung cấp năng lượng, vừa hạn chế cảm giác đói nhanh. Kết hợp đậu trong các món canh, salad hoặc nấu cùng ngũ cốc nguyên hạt giúp bữa ăn đa dạng và cân bằng hơn.

Ngũ cốc nguyên hạt

Bánh mì đen, mì nguyên cám, bún gạo lứt hay hạt diêm mạch (quinoa) cũng là lựa chọn phù hợp cho người đái tháo đường. So với ngũ cốc tinh chế, các sản phẩm nguyên hạt giữ lại phần lớn chất xơ, vi chất dinh dưỡng. Nhờ đó, chúng có chỉ số đường huyết thấp, kiểm soát đường máu ổn định. Diêm mạch chứa đủ các axit amin thiết yếu, phù hợp cho người bệnh đái tháo đường cần kiểm soát cân nặng, mỡ máu.

Bên cạnh chọn đúng loại tinh bột, cách chế biến cũng ảnh hưởng đáng kể đến đường huyết. Tinh bột nấu quá nhừ, nghiền mịn hoặc chiên rán thường dễ làm đường huyết tăng nhanh. Ngược lại, luộc, hấp, nấu vừa chín và kết hợp cùng chất xơ, đạm, chất béo lành mạnh sẽ làm chậm hấp thu glucose. Ví dụ, ăn cơm gạo lứt cùng rau xanh và cá hấp có lợi hơn nhiều so với ăn cơm trắng đơn thuần.

Chuyên viên Huyền khuyến cáo người bệnh đái tháo đường cần chia nhỏ khẩu phần, ăn đúng giờ và theo dõi đường huyết sau ăn để hiểu rõ phản ứng của cơ thể với từng loại thực phẩm. Mỗi người có thể đáp ứng khác nhau nên chế độ ăn cần được cá thể hóa theo tư vấn của bác sĩ.

Thanh Ba