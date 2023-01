Những loại rau củ quả giúp phổi khỏe mạnh

Táo, bưởi, cam, củ dền là những loại rau củ quả giúp tăng cường sức khỏe phổi và ngăn ngừa bệnh tật.

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng những gì bạn ăn và uống có thể đóng một vai trò trong chức năng tổng thể của phổi. Theo các nhà khoa học, chế độ ăn có thể ngăn chặn hoặc làm chậm sự tiến triển của các bệnh về phổi như bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD), ung thư phổi... Dưới đây là các loại rau củ quả mang lại lợi ích cho phổi.

Táo

Táo rất giàu chất dinh dưỡng thực vật gọi là quercetin. Chất này đã được chứng minh có thể mang đến lợi ích cho lá phổi như: giảm nguy cơ hen suyễn, giảm các biến chứng của bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính. Đồng thời quercetin trong táo còn hoạt động như một chất chống viêm giúp giảm tác động tiêu cực của COPD và stress oxy hóa từ môi trường.

Với những bệnh nhân khí phế thủng đang hút thuốc lá cũng có thể có lợi khi ăn táo, bởi chất quercetin cũng phát huy tác dụng tốt và hỗ trợ giúp chức năng phổi của người bệnh khỏe mạnh hơn.

Ăn táo có thể giảm nguy cơ của bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính. Ảnh: Freepik

Trái cây có múi

Trái cây có múi luôn được biết đến với rất nhiều lợi ích cho sức khỏe, trong đó có cam. Đây là một loại thực phẩm tuyệt vời nhờ chứa nhiều canxi. Theo các nhà khoa học, canxi đóng vai trò như một chất điện giải quan trọng đối với sức khỏe của phổi, bởi những người mắc bệnh phổi mạn tính thường sử dụng steroid, điều này có thể dẫn đến giảm lượng canxi. Do đó, việc bổ sung canxi từ trái cam có thể giúp bổ sung lượng khoáng chất bị thiếu hụt. Ngoài ra, trong cam cũng chứa vitamin C có tác dụng bảo vệ chống lại bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và ung thư phổi.

Bên cạnh lợi ích từ cam, ăn bưởi cũng có thể giúp phổi khỏe hơn. Loại trái cây này có chứa naringin, một loại flavonoid có tác dụng ngăn chặn sự phát triển của khối u trong phổi.

Ớt

Ớt chuông và ớt đỏ có hàm lượng vitamin C cao. Đây là một chất chống oxy hóa giúp thúc đẩy sức khỏe phổi, giảm viêm và ngăn ngừa các bệnh về phổi như hen suyễn và tắc nghẽn đường thở. Do đó, việc nhận đủ lượng vitamin C theo khuyến nghị hàng ngày là điều quan trọng đối với mọi người, nhất là với những người có thói quen hút thuốc lá, vì những đối tượng này thường có lượng vitamin C thấp hơn những người không hút thuốc lá.

Củ dền

Củ dền là loại rau củ có màu sắc tươi sáng. Không chỉ có tác dụng tạo màu và trang trí món ăn, củ dền còn rất tốt cho phổi người nhờ chứa nhiều nitrat. Khi tiêu thụ loại rau củ này, cơ thể sẽ chuyển đổi các nitrat trong chúng thành oxit nitric và mang đến một số lợi ích như: giúp thư giãn các mạch máu, tăng lưu lượng oxy và giảm huyết áp, đặc biệt là ở những người bị tăng huyết áp phổi. Bên cạnh đó, củ dền còn chứa chất chống oxy hóa và đặc tính chống viêm.

Trái lựu

Lựu rất giàu chất chống oxy hóa và giúp ngăn ngừa sự hình thành các khối u phổi. Chúng cũng là thực phẩm tuyệt vời để điều trị các vấn đề về hô hấp.

Rau lá xanh

Các loại rau lá xanh như rau bina và cải xoăn chứa nhiều vitamin A, C và E và carotenoid có thể giúp giảm viêm. Theo một số nghiên cứu, những người ăn nhiều rau lá xanh có thể làm giảm nguy cơ ung thư phổi. Nguyên nhân được các nhà khoa học xác định là do chất carotenoid có trong các loại rau này.

Một lợi ích khác từ việc tiêu thụ rau lá xanh là khả năng cung cấp sulforaphane. Hợp chất này có đặc tính chống oxy hóa. Sulforaphane cũng có nhiều trong bông cải xanh, một loại rau được xem là "siêu thực phẩm". Do đó, việc cung cấp các loại rau kể trên vào chế độ ăn sẽ giúp cơ thể cung cấp chất chống oxy hóa và bảo vệ cơ thể khỏi bệnh nhiễm trùng; đặc biệt là phổi.

Huyền My (Theo Boldsky, Eating Well)