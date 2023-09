Những dưỡng chất giúp phụ nữ khỏe đẹp

Phái đẹp ăn uống cân đối các nhóm chất, chọn chất béo lành mạnh, cung cấp canxi, vitamin D cho cơ để khỏe mạnh và sống lâu hơn.

Nhu cầu dinh dưỡng ở phụ nữ có thể khác nhau ở mỗi độ tuổi nhưng một số chất dinh dưỡng nhất định có thể giúp tăng cường sức khỏe, phòng bệnh. Dưới đây là 9 dưỡng chất cần được ưu tiên bổ sung trong chế độ ăn hàng tuần của phái đẹp.

Folate còn gọi là vitamin B9, giúp cải thiện sức khỏe tim mạch, chức năng thần kinh, các vấn đề về da, mắt và sản xuất năng lượng. Ở phụ nữ mang thai, folate làm giảm nguy cơ dị tật bẩm sinh ở thai nhi. Dưỡng chất này có nhiều trong các loại rau lá xanh, đậu, ngũ cốc tăng cường, trái cây họ cam quýt.

Canxi duy trì xương và răng chắc khỏe. Phụ nữ ở tuổi trung niên có nguy cơ loãng xương cao hơn. Do đó, bổ sung đủ canxi cần thiết để ngăn ngừa bệnh lý này. Canxi có nhiều trong sữa, sữa chua, phô mai và các loại rau lá xanh như cải xoăn, rau bina.

Vitamin D hoạt động như một loại hormone trong cơ thể phụ nữ, tăng hấp thụ canxi, chức năng miễn dịch và sức khỏe tổng thể. Ngoài dành thời gian tắm nắng vào buổi sáng thì các sản phẩm từ sữa tăng cường, cá béo, nấm... cũng cung cấp vitamin D.

Chất xơ có lợi cho phụ nữ ở mọi lứa tuổi, thúc đẩy cân nặng khỏe mạnh, hỗ trợ tiêu hóa và giảm nguy cơ mắc bệnh mạn tính như bệnh tim, tiểu đường type 2. Ngũ cốc nguyên hạt, trái cây, rau, đậu và các loại hạt đều chứa nhiều chất xơ.

Chất xơ có nhiều trong rau quả, trái cây, giúp phái đẹp có cân nặng phù hợp. Ảnh: Freepik

Sắt cần thiết để duy trì lưu thông máu và ngăn ngừa bệnh thiếu máu. Cơ thể thiếu sắt dẫn đến mệt mỏi, suy nhược. Bổ sung sắt cùng với thực phẩm giàu vitamin C có thể tăng cường hấp thu, tiêu hóa tốt hơn. Các thực phẩm giàu chất sắt bao gồm thịt nạc đỏ, thịt gia cầm, cá, đậu.

Axit béo omega-3 duy trì sức khỏe tim mạch, giảm nguy cơ bệnh tim, nguyên nhân gây tử vong thường gặp ở phụ nữ. Đây còn là chất chống viêm, hỗ trợ các khớp khỏe mạnh, cải thiện chức năng não, phòng ngừa một số bệnh mạn tính. Quả bơ, hạt óc chó, hạt chia và dầu ô liu nhiều omega-3.

Chất đạm (protein) là thành phần cần thiết để xây dựng khối lượng cơ, chức năng miễn dịch và sửa chữa mô. Phụ nữ ở mọi lứa tuổi đều cần tiêu thụ đủ lượng protein để duy trì sức khỏe tổng thể. Thực phẩm giàu protein bao gồm thịt nạc, thịt gia cầm, cá, trứng, các sản phẩm từ sữa, đậu lăng, đậu phụ.

Vitamin C là chất chống oxy hóa mạnh, có vai trò quan trọng đối với sức khỏe phụ nữ. Nó thúc đẩy tổng hợp collagen, có lợi cho sức khỏe làn da và chữa lành vết thương. Hơn nữa, vitamin C cải thiện sự hấp thu sắt, có lợi cho người bị thiếu máu do thiếu sắt. Vitamin C có nhiều trong trái cây họ cam quýt, dâu tây, ớt chuông, bông cải xanh.

Kali là chất điện giải cần thiết cho điều hòa huyết áp và chức năng cơ, thần kinh khỏe mạnh. Tiêu thụ đủ kali giúp giảm nguy cơ tăng huyết áp, đột quỵ. Khoáng chất này có nhiều trong chuối, cam, khoai tây, rau bina, đậu. Phái nữ cần lưu ý duy trì sự cân bằng kali với natri để kiểm soát huyết áp.

Bảo Bảo (Theo Healthshot)