Những chất dinh dưỡng nuôi dưỡng tim

Vitamin D, chất xơ, axit béo lành mạnh tốt cho tim, cân bằng cholesterol, giảm nguy cơ đau tim và các bệnh tim mạch khác.

Chất xơ

Bột yến mạch, ngũ cốc, các loại đậu, lúa mạch chứa chất xơ hòa tan góp phần giảm cholesterol xấu (LDL), từ đó phòng tránh các bệnh mạch vành, xơ vữa động mạch, mỡ máu. Pectin là chất xơ hòa tan có trong táo, dâu tây cũng góp phần cân bằng cholesterol, bảo vệ tim mạch.

Sterol và stanol

Sterol và stanol có trong một số loại quả, rau, hạt, dầu ô liu, nước cam, sữa chua... Chúng ngăn cơ thể hấp thụ cholesterol, chống oxy hóa, điều hòa miễn dịch, tránh xơ vữa động mạch, cải thiện tuần hoàn máu.

Vitamin D

Loại vitamin này giữ cho tim khỏe bằng cách điều hòa huyết áp, cải thiện chức năng tim, chống viêm, chuyển hóa canxi. Người bị thiếu vitamin D có nguy cơ mắc bệnh tim cao hơn. Người trưởng thành cần khoảng 600 IU vitamin D mỗi ngày. Ngoài tiếp xúc với ánh nắng, ăn thực phẩm như cá hồi, cá ngừ, thịt đỏ, gan, lòng đỏ trứng giúp tăng lượng vitamin D cho cơ thể.

Axit béo omega-3

Chất béo lành mạnh giữ cho động mạch thông thoáng, huyết áp ổn định, hạn chế chất béo trung tính có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim. Omega-3 làm chậm quá trình hình thành các mảng bám trên thành mạch, giảm nguy cơ rối loạn nhịp tim, đột quỵ. Ăn cá hồi hoặc cá thu hai lần một tuần để bổ sung omega-3. Người bị thiếu hụt omega-3 có thể hỏi ý kiến của bác sĩ dùng thực phẩm chức năng.

Lycopene

Lycopene có trong nhiều rau quả như cà chua, dưa hấu, ớt đỏ... Chất chất chống oxy hóa này làm giảm yếu tố nguy cơ gây bệnh tim mạch, hạn chế tổn thương do gốc tự do gây ra, tăng lượng cholesterol tốt. Các gốc tự do tăng quá mức và vượt ngưỡng mức độ chống oxy hóa dẫn đến stressoxy hóa trong cơ thể. Tình trạng căng thẳng có thể liên quan đến bệnh mạn tính như tim mạch.

Folate

Ăn thực phẩm cung cấp folate (vitamin B9) có thể giảm khả năng phát triển bệnh tim. Các loại rau lá xanh như rau bina, đậu lăng, măng tây, trứng, sữa, hải sản, thịt gia cầm, quả bơ, cam, dưa hấu... có chứa folate.

Khi thiếu folate, cơ thể có các triệu chứng như loét miệng, sưng lưỡi, khó thở, mất vị giác, mất tập trung, dễ cáu gắt... Theo Hiệp hội Tim mạch Mỹ, chế độ ăn kiêng với nhiều thực phẩm giàu folate mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe tổng thể.

Lê Nguyễn (Theo WebMD)