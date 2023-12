Những cặp sao Âu Mỹ gây chú ý năm 2023

Taylor Swift và Travis Kelce công khai thể hiện tình cảm và ủng hộ lẫn nhau, Leonardo Dicaprio và Vittoria Ceretti gặp gỡ gia đình người yêu.

Taylor Swift và Travis Kelce

Cặp sao hôm 13/12. Ảnh: Instagram Andrew Spruill

Cầu thủ là người đã chủ động kết nối với Taylor Swift hồi cuối tháng 7. Dù bận rộn với lịch trình riêng, Taylor và Kelce vẫn cố làm chung nhiều thứ, dành thời gian lãng mạn bên nhau. Họ thoải mái thể hiện tình cảm trước công chúng, dành lời khen đến người yêu.



Trên tạp chí The Wall Street Journal, Travis thừa nhận anh chưa từng hẹn hò ai có khí chất như Taylor. Travis lý giải chính bạn gái đã truyền động lực cho anh. Dù luôn thu hút sự chú ý của truyền thông, ca sĩ vẫn biết cách cân bằng. Anh nhận xét bạn gái hài hước và thông minh, tiết lộ cả hai có chung quan điểm về gia đình và công việc. Taylor lần đầu lên tiếng về chuyện tình trên Time: "Công khai mối quan hệ đồng nghĩa tôi sẽ nhìn Travis làm những điều anh ấy yêu thích. Chúng tôi ủng hộ lẫn nhau, không quan tâm sự hiện diện của mọi người xung quanh. Chúng tôi tự hào về nhau".



Cặp sao cũng ủng hộ sự nghiệp của nhau, Taylor còn dành thời gian gặp gỡ và tương tác với gia đình bạn trai, cùng bố cô cổ vũ nhiều trận đấu của Travis. Trên People, ông Ed Kelce - bố cầu thủ - khen ca sĩ ngọt ngào, quyến rũ, thông minh và thực tế. Chuyện tình Taylor Swift và Travis Kelce cũng thúc đẩy kinh tế thành phố Kansas. Mỗi khi cô xuất hiện ở thành phố Kansas cùng bạn trai, nhiều cửa hàng hút khách, tăng lợi nhuận.

Taylor Swift, 34 tuổi, là ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Mỹ, nổi lên nhờ những bản nhạc đồng quê vào năm 2006. Sau 10 album, cô nhận về 12 giải Grammy và 29 giải Billboard. Cô hiện có tài sản ròng khoảng 1,1 tỷ USD sau thành công vang dội của Eras Tour. Trước khi hẹn hò Travis Kelce, cô trải qua nhiều mối tình, mới nhất là diễn viên Joe Alwyn trong sáu năm.



Travis Kelce bằng tuổi Taylor, là cầu thủ bóng bầu dục chuyên nghiệp. Anh từng hai lần chiến thắng Super Bowl, được vinh danh là "First-Team All-Pro" trong năm 2016, 2018 và 2020. Anh tám lần tham gia NFL Pro Bowl (Trận đấu toàn sao của Liên đoàn bóng bầu dục quốc gia). Kelce và người mẫu Kayla Nicole từng yêu nhau 5 năm và chia tay hồi tháng 5/2022.

Timothee Chalamet và Kylie Jenner

Timothee hôn Kylie Kylie Jenner và Timothée Chalamet hôn nhau tại tour "Renaissance" hồi tháng 9. Video: TMZ

Hồi tháng 4, cả hai vướng tin hẹn hò, bị bắt gặp qua nhà nhau nhiều lần. Kể từ khi yêu, họ thường xuyên đi chơi và xuất hiện chung tại các sự kiện. Theo Daily Mail, Kylie hạnh phúc bên Timothée, diễn viên là một quý ông và tôn trọng bạn gái. "Anh ấy rất quyến rũ, khiến cô ấy cười và vô cùng dễ nói chuyện. Timothee không giống bất kỳ chàng trai nào Kylie từng hẹn hò. Dù anh ấy có vẻ như không giống mẫu người lý tưởng của Kylie, họ rất tình cảm", nguồn tin nói.



Theo nguồn tin của People, Kendall Jenner mai mối cho em gái với diễn viên - vốn là bạn cô, tất cả thành viên gia đình đều vui vẻ và ủng hộ quyết định hẹn hò của Kylie. Timothee và Kylie còn ủng hộ sự nghiệp của nhau. Tháng 1, cặp tình nhân lần đầu gặp nhau tại show thời trang Jean Paul Gaultier ở Paris, sau khi Kylie chia tay bạn trai sáu năm Travis Scott. Gặp gỡ và nói chuyện, cả hai nhận ra họ có nhiều điểm tương đồng.



Kylie Jenner, 26 tuổi, là em gái Kim Kardashian và Kendall Jenner, được hâm mộ do gu thời trang, lối sống sành điệu, với gần 400 triệu người theo dõi trên mạng xã hội. Cô sở hữu tủ đồ xa xỉ thuộc hàng top làng giải trí, lập công ty mỹ phẩm, làm đẹp Kylie Cosmetics và Kylie Skin. Kylie và Travis Scott có hai con là Stormy và Air.



Timothée Chalamet, 28 tuổi, sinh tại New York trong gia đình giàu truyền thống nghệ thuật. Diễn viên mang trong mình hai dòng máu Mỹ - Pháp, gây tiếng vang với vai Elio trong Call Me By Your Name (2017).Các dự án điện ảnh anh tham gia sau đó đều đoạt nhiều giải thưởng và được giới phê bình đánh giá cao như Lady Bird (2017), Little Women (2019), Dune (2021). Anh từng có mối quan hệ với Lourdes Leon, Lily-Rose Depp, Eiza González.

Leonardo Dicaprio và Vittoria Ceretti

Leonardo DiCaprio đi chơi với bạn gái hôm 24/8. Ảnh: Backgrid

Cuối tháng 8, họ lần đầu bị bắt gặp đi ăn kem và uống cà phê ở California. Tháng sau, cả hai có nhiều hành động thân mật như hôn, ôm, vui vẻ cười đùa và nhảy ở quán bar Hi Ibiza, Tây Ban Nha. Theo nguồn tin của Pagesix, DiCaprio và Ceretti cùng tham dự tiệc Vogue World: London, tài tử ủng hộ người mẫu khi cô trình diễn tại tuần lễ thời trang Milan.



Nguồn tin thân thiết cặp sao đang phát triển mối quan hệ nghiêm túc: "Vài tháng qua, họ dành khá nhiều thời gian bên nhau và muốn tìm hiểu người kia sâu hơn". Kể từ khi hẹn hò, họ thường đi chung và gặp gỡ gia đình nhau. Dịp lễ Tạ Ơn, tài tử ở London cùng gia đình bạn gái hay hôm 26/9, anh cũng đưa người mẫu đi chơi cùng mẹ.



Vittoria Ceretti, 25 tuổi, là người mẫu Italy. Cô được biết tới khi vào chung kết Elite Model Look Model 2012 lúc 14 tuổi. Hiện cô được trang Models xếp vào nhóm "Siêu mẫu thế hệ mới". Trong làng mốt, Ceretti được giới chuyên môn đánh giá cao và được các thương hiệu lớn yêu thích. Cô nhiều lần là gương mặt trang bìa của Vogue, Harper's Bazaar, Elle, Glamour, Grazia, IO Donna và các tạp chí khác.



Leonardo DiCaprio, 49 tuổi, là diễn viên Mỹ. Với vẻ điển trai và diễn xuất ấn tượng, Leo nhanh chóng trở thành gương mặt được yêu thích của các đạo diễn Hollywood và nổi danh toàn cầu sau Titanic (1997). Phim của anh kiếm khoảng hơn 7,2 tỷ USD tại rạp. Năm 2016, tài tử nhận tượng vàng Oscar Nam diễn viên chính xuất sắc, sau bốn lần lỡ hẹn. Anh từng hẹn hò Camila Morrone, Gisele Bündchen, Bar Refaeli, Kelly Rohrbach, Nina Agdal...

Selena Gomez và Benny Blanco

Selena Gomez và Benny Blanco. Ảnh: Reuters/Instagram Benny Blenco

Hôm 8/12, ca sĩ xác nhận tin đồn hẹn hò nhà sản xuất âm nhạc Benny Blanco trên bài viết Instagram của PopFaction: "Anh ấy là tất cả trong tim tôi, là điều tuyệt nhất từng xảy đến. Anh ấy tốt hơn bất kỳ ai tôi từng ở bên". Cùng ngày trên Instagram Story, cô đăng ảnh tựa vào bạn trai.



Cô cũng lên tiếng bảo vệ Benny Blanco khi vài người phản đối mối quan hệ và chỉ trích nhà sản xuất: "Nếu bạn thật sự quan tâm đến tôi thì đây là hạnh phúc của tôi. Tôi không cho phép những lời của bạn ảnh hưởng đến cuộc sống của mình", "Tôi biết điều gì tốt nhất cho bản thân, sẽ đấu tranh để nhận được thứ xứng đáng. Tôi tôn trọng ý kiến của bạn nhưng tôi đang phát triển. Đừng can thiệp, cứ biết tôi không bao giờ hẹn hò với trai tồi nữa".



Cả hai quen nhau vài năm và từng làm việc chung. Gầy đây, họ hợp tác để phát hành Single Soon - ca khúc thể hiện ca sĩ vẫn ổn và vui khi ở một mình hay kết thúc một mối quan hệ. Hồi tháng 7, Benny cũng có mặt trong tiệc sinh nhật tuổi 31 của ca sĩ.



Khoảng 5 năm qua, cô nhiều lần vướng tin đồn hẹn hò nhưng không xác nhận. Cô thường xuyên khẳng định độc thân dù luôn muốn tìm kiếm bạn trai. Người gần nhất cô công khai là The Weeknd, hẹn hò từ tháng 1 đến 10/2017 và chia tay yên bình. Selena cũng từng có mối tình ồn ào với Justin Bieber.

Selena Gomez, 31 tuổi, bắt đầu được biết đến với loạt vai diễn trong phim của Disney trước khi chuyển hướng làm ca sĩ. Các album của cô thường xuyên đứng vị trí cao trong bảng xếp hạng Billboard. Một số bản hit của Selena gồm Lose You to Love Me, Hands to Myself, Good for You.



Benny Blanco, 35 tuổi, là nhà sản xuất âm nhạc, từng hợp tác với nhiều sao như Halsey, Khalid, The Weeknd, Justin Bieber. Anh từng thắng giải Nhạc sĩ BMI của năm, thành lập hai hãng thu âm Mad Love Records và Friends Keep Secrets.

