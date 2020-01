Selena Gomez dự kiến phát hành album Rare ngày 10/1, album đầu tiên của cô từ Revival năm 2015. Trước đó, cô giới thiệu đĩa đơn Lose You To Love Me, bản ballad gợi nhớ tới mối tình với Justin Bieber. Ca khúc giúp cô lần đầu đứng đầu bảng xếp hạng Billboard Hot 100.