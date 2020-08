Tháng 3/2013, cô bắt đầu hẹn hò diễn viên Jaden, con trai Will Smith và Jada Pinkett. Lúc này, Jaden đang nổi tiếng sau phim "The Karate Kid" và bản hit "Never Say Never" hát cùng Justin Bieber. Hai người chia tay tháng 12 cùng năm. Giai đoạn này, Kylie cũng bắt đầu mở bán dòng sản phẩm thời trang đầu tiên, kết hợp cùng hãng Pacsun. Ảnh: Wire.