Taylor Swift thành tỷ phú

Taylor Swift, 33 tuổi, có tài sản ròng khoảng 1,1 tỷ USD sau thành công của "The Eras Tour", theo Bloomberg.

Trong phân tích ngày 26/10, công ty phân tích tài chính Bloomberg nhận xét Swift là một trong số ít ngôi sao đạt mức này chỉ nhờ các hoạt động âm nhạc.

Dữ liệu khảo sát công ty nghiên cứu AskPro cung cấp riêng cho CNN hồi tháng 8 cho thấy The Eras Tour thu về khoảng 2,2 tỷ USD doanh thu bán vé ở Bắc Mỹ. Ca sĩ vẫn chưa kết thúc chuyến lưu diễn, tiếp tục diễn ở Bắc Mỹ vào năm tới.

Trên New York Post, nhà phân tích tài chính Callie Cox nói mỗi cuối tuần, những thành phố nơi ca sĩ diễn thu về hàng triệu USD. Khách du lịch đổ về nhiều hơn bình thường, dẫn đến nhu cầu khách sạn, nhà hàng tăng đột biến.

Taylor Swift tại Liên hoan phim Quốc tế Toronto (Canada) tháng 9/2022. Ảnh: Reuters

Sáu đêm cuối cùng trong chuyến lưu diễn ở Los Angeles ước tính mang lại 320 triệu USD cho thành phố, theo Trung tâm Việc làm và Kinh tế California. Santa Clara, thành phố công nghệ nằm ở Bắc California, đã được đổi tên thành "Swiftie Clara" trong những ngày diễn ra concert. Ở Seattle, điệu nhảy của các fan đã gây ra cơn địa chấn tương đương với một trận động đất mạnh 2,3 độ richter.

The Eras Tour - phim về tour diễn của Taylor Swift - phá kỷ lục của bom tấn Spider-Man: No Way Home, đạt 26 triệu USD cho lượng vé đặt trước.

Chris Leyden, giám đốc tiếp thị tăng trưởng của nền tảng bán vé SeatGeek, nói: "Cô ấy không chỉ là một nghệ sĩ biểu diễn mà còn là hiện tượng kinh tế".

Theo Forbes, Swift hiện đứng ngang hàng với Rihanna, người đã trở thành tỷ phú năm 2021. Nhiều năm nay, Rihanna kinh doanh mỹ phẩm, thời trang. Jay Z và Beyoncé cũng thành tỷ phú năm 2017. Ngoài âm nhạc, cặp vợ chồng kinh doanh nhiều lĩnh vực.

Taylor Swift là ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Mỹ, nổi lên nhờ những bản nhạc đồng quê vào năm 2006. Sau 10 album, Swift nhận về 12 giải Grammy và 29 giải Billboard. Bên cạnh thực hiện tour, cô ra mắt các album được tái thu âm như Fearless, Red.

Hà Thu (theo CNN)