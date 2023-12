Những mối tình của Selena Gomez

Selena Gomez từng có mối tình ồn ào với Justin Bieber, vướng tin đồn hẹn hò nhiều sao trước khi yêu nhà sản xuất âm nhạc Benny Blanco.

Hôm 8/12, Selena Gomez công khai mối quan hệ sáu tháng với Benny Blanco, nói anh là "điều tuyệt vời nhất từng xảy đến, tốt hơn bất kỳ ai từng ở bên", bảo vệ bạn trai khi anh bị fan chỉ trích. Cả hai quen nhau và từng làm việc chung, gần đây hợp tác để phát hành ca khúc Single Soon.

Trước Bennu Blanco, Selena Gomez hẹn hò nhiều nghệ sĩ.

Nick Jonas

Nick Jonas và Selena Gomez năm 2010. Ảnh: Flickr

Đầu năm 2008, cả hai quen nhau khi đóng các phim trên Disney Channel, Selena bị phát hiện mặc áo của Nick. Tháng 3 cùng năm, cô đi Disney Channel Games với ba anh em nhà Jonas. Kể từ đó, cặp sao thường xuyên đi chơi như xem bóng rổ, hòa nhạc. Cô còn xuất hiện trong MV Burnin’ Up của nhóm Jonas Brothers.

Đôi ca sĩ bị đồn chia tay 2009 nhưng hàn gắn không lâu sau. Tháng 2/2010, Nick cho biết họ muốn giữ kín chuyện tình. Trên People, nguồn tin xác nhận cả hai chia tay tháng 3 cùng năm song vẫn giữ mối quan hệ bạn bè, Selena thân với gia đình bạn trai cũ. Năm 2015, cô kể về mối quan hệ: "Đối với tôi, đó như tình yêu của chú cún con, rất ngọt ngào. Anh ấy thật đáng yêu, tôi thực sự yêu anh ấy".

Nick Jonas, 31 tuổi, là ca sĩ và thành viên của ban nhạc Jonas Brother - thành lập cùng hai anh trai. Anh nổi tiếng với các ca khúc như Sucker, Jealous, Do It Like That. Năm 2018, anh kết hôn Priyanka Chopra.

Justin Bieber

Đôi ca sĩ năm 2011. Ảnh: Reuters

Những năm bên nhau, Justin và Selena là một trong những mối tình được chú ý nhất Hollywood, thường xuyên chia tay rồi quay lại. Họ quen nhau năm 2009 và trở thành bạn bè thân thiết. Tháng 2/2011, cặp sao lần đầu xuất hiện trước công chúng tại thảm đỏ bữa tiệc Vanity Fair Oscar.

Kể từ đó, Selena và Justin thường xuyên sánh đôi, đi chơi và công khai thể hiện tình cảm. Anh từng thuê toàn bộ trung tâm Staples để xem phim cùng bạn gái. Năm 2012, cả hai đổ vỡ sau gần hai năm yêu song tái hợp vào tháng 4/2013, Selena xuất hiện tại show của bạn trai tại Na Uy.

Tháng 12 cùng năm, Justin thông báo đã chia tay, viết bài hát All That Matters sau đổ vỡ. "Điều này khó khăn với chúng tôi. Cô ấy người phụ nữ tuyệt vời, tôi vẫn yêu cô ấy", ca sĩ nói trên Power 106. Tháng 8/2014, cặp sao quay lại nhưng chia tay tháng 11 cùng năm. Khi đó, Selena cho biết bài The Heart Wants What It Wants nói về Justin, khẳng định cô sẽ luôn quan tâm đến anh ngay cả lúc họ không còn bên nhau.

Năm 2015, Justin cho biết cả hai từng sống chung một thời gian và không hòa thuận, rất yêu nhau song gặp nhiều khó khăn. "Khi có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ mất trí và cô ấy cũng vậy. Chúng tôi cãi nhau kịch liệt vì quá quan tâm đến nhau. Tình yêu là sự lựa chọn, không phải cảm xúc. Trong các bộ phim, mọi người biến nó như chuyện cổ tích" anh nói với Complex.

MV "Lose You To Love Me" MV "Lose You To Love Me". Video: YouTube Selena Gomez

Họ trải qua những mối quan hệ khác trước khi làm hòa vào tháng 10/2017. Tháng 3/2018, cặp sao chấm dứt tình cảm, Justin kết hôn người mẫu Hailey Bieber tháng 9 cùng năm. Sau đó, Selena kể về thời gian hẹn hò Justin, cảm thấy là "nạn nhân của một số hành vi lạm dụng song tìm thấy sức mạnh từ đó". Ca khúc Lose You To Love Me viết về mối quan hệ và giúp cô bước tiếp. "Đây không phải là bài hát phẫn nộ mà thể hiện tôi từng có những điều tuyệt vời và sẽ không bao giờ phủ nhận chúng. Mọi thứ đã kết thúc và tôi tôn trọng điều đó. Giờ tôi bước vào một chương mới", cô nói trên NPR năm 2020.

Justin Bieber, 29 tuổi, là một trong những nghệ sĩ bán đĩa nhạc chạy nhất thế giới. Trong 14 năm sự nghiệp, anh nhận nhiều giải thưởng, gồm 22 kỷ lục Guinness thế giới, các danh hiệu như Grammy, AMAs, Billboard, MTV VMAs... Tạp chí Time từng vinh danh Bieber là một trong "100 người có ảnh hưởng nhất thế giới" năm 2011. Anh cũng được Forbes xếp vào danh sách 10 người nổi tiếng quyền lực nhất thế giới vào các năm 2011, 2012 và 2013.

Zedd

Selena Gomez và DJ ở Quả Cầu Vàng 2015. Ảnh: AFP

Cuối tháng 1/2015, Selena và Zedd công khai mối quan hệ, xuất hiện chung tại bữa tiệc ở Quả Cầu Vàng. Cả hai chia tay sau 5 tháng hẹn hò. Ca sĩ nói với The Edge Afternoon tháng 6 cùng năm: "Tôi rất thích Zedd và từng có mối quan hệ tốt với anh ấy". Sau đó trên Billboard, DJ cho biết việc hẹn hò với người nổi tiếng như Selena đã "thay đổi cuộc sống của anh".

Zedd tên thật là Anton Zaslavski, 34 tuổi, là nhà sản xuất âm nhạc kiêm DJ nổi tiếng người Nga. Anh ghi dấu ấn cùng loạt hit gồm Clarity, Beautiful Now, Stay, Stay The Night, Spectrum.

Charlie Puth

MV 'We Don't Talk Anymore' MV "We Don’t Talk Anymore" - đạt 3 tỷ lượt xem trên YouTube. Video: YouTube Charlie Puth

Theo Billboard năm 2016, Charlie cho biết cả hai từng có mối quan hệ chóng vánh, ảnh hưởng lớn đến anh sau khi hợp tác trong We Don’t Talk Anymore: "Điều đó khiến tôi rối bời, dường như tôi không phải người duy nhất trong lòng cô ấy. Tôi đã biết điều đó từ đầu, hiểu rõ đang tự đặt mình vào tình huống gì".

Charlie Puth, 32 tuổi, có dòng máu Do Thái. Từ năm tuổi, anh được khen cảm âm và beatbox tốt. Charlie nổi tiếng nhờ See You Again - nhạc phim Fast and Furious 7 - do anh đồng sáng tác, thể hiện cùng rapper Wiz Khalifa. Bài hát từng đứng vị trí số một trên bảng xếp hạng Hot 100 trong 12 tuần, được đề cử ba giải Grammy. Ngoài ra, các nhạc phẩm do anh thể hiện Attention, One Call Away, How Long, Left and Right hay Light Switch cũng được khán giả đón nhận. Hồi tháng 9, anh đính hôn bạn thân lâu năm Brooke Sanson.

The Weeknd

The Weeknd và Selena Gomez tại Met Gala 2017. Ảnh: AFP

Cặp sao hẹn hò từ tháng 1/2017, cùng đi du lịch ở Italy. Selena từng xem tour diễn của bạn trai và xuất hiện chung trên thảm đỏ Met Gala tháng 5 cùng năm. Tuy nhiên, lịch trình khác biệt khiến họ chia tay sau chín tháng yêu. Theo Billboard, cả hai chia tay yên bình. "Tôi thực sự tự hào về tình bạn với The Weeknd. Tôi chưa bao giờ trải qua điều như vậy. Chúng tôi kết thúc như những người bạn tốt nhất và quan tâm lẫn nhau", Selena nói với Billboard sau đổ vỡ.

The Weeknd, tên thật Abel Tesfaye, gia nhập làng nhạc năm 2010, từng đoạt ba giải Grammy, tám giải Billboard và nhận một đề cử Oscar. Nhiều ca khúc của anh đạt hơn tỷ view trên YouTube như The Hills, Starboy, Save Your Tears.

Selena Gomez, 31 tuổi, bắt đầu được biết đến với loạt vai diễn trong phim của Disney trước khi chuyển hướng làm ca sĩ. Cô tham gia các bộ phim truyền hình như Wizards of Waverly Place, Barney & Friends. Các album của cô thường xuyên đứng vị trí cao trong bảng xếp hạng Billboard. Một số bản hit của Selena gồm Lose You to Love Me, Hands to Myself, Good for You. Ngoài những cuộc tình trên, cô từng vướng tin đồn yêu Drew Taggart, Zayn Malik, Samuel Krost, Niall Horan, Taylor Lautner song không xác nhận.

Thanh Giang