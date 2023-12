Selena Gomez công khai hẹn hò sau 5 năm

Selena Gomez yêu nhà sản xuất âm nhạc Benny Blanco sau 5 năm độc thân, bảo vệ bạn trai khi anh bị fan chỉ trích.

Ngày 8/12, ca sĩ xác nhận tin đồn hẹn hò trên bài viết Instagram của PopFaction: "Anh ấy là tất cả trong tim tôi, là điều tuyệt nhất từng xảy đến. Anh ấy tốt hơn bất kỳ ai tôi từng ở bên". Cùng ngày trên Instagram Story, cô đăng ảnh tựa vào bạn trai.

Selena Gomez thể hiện tình cảm với bạn trai. Ảnh: Instagram Selena Gomez

Cô cũng lên tiếng bảo vệ Benny Blanco khi vài người phản đối mối quan hệ và chỉ trích nhà sản xuất: "Nếu bạn thật sự quan tâm đến tôi thì đây là hạnh phúc của tôi. Tôi không cho phép những lời của bạn ảnh hưởng đến cuộc sống của mình", "Tôi biết điều gì tốt nhất cho bản thân, sẽ đấu tranh để nhận được thứ xứng đáng. Tôi tôn trọng ý kiến của bạn nhưng tôi đang phát triển. Đừng can thiệp, cứ biết tôi không bao giờ hẹn hò với trai tồi nữa".

Cả hai quen nhau vài năm và từng làm việc chung. Gầy đây, họ hợp tác để phát hành Single Soon - ca khúc thể hiện ca sĩ vẫn ổn và vui khi ở một mình hay kết thúc một mối quan hệ. Hồi tháng 7, Benny cũng có mặt trong tiệc sinh nhật tuổi 31 của ca sĩ.

Selena Gomez và Benny Blanco. Ảnh: Reuters/Instagram Benny Blenco

Khoảng 5 năm qua, Gomez nhiều lần vướng tin đồn hẹn hò nhưng không xác nhận. Cô thường xuyên khẳng định độc thân dù luôn muốn tìm kiếm bạn trai. Người gần nhất cô công khai là The Weeknd, hẹn hò từ tháng 1 đến 10/2017 và chia tay yên bình. Selena cũng từng có mối tình ồn ào với Justin Bieber.

Selena Gomez bắt đầu được biết đến với loạt vai diễn trong phim của Disney trước khi chuyển hướng làm ca sĩ. Cô tham gia các bộ phim truyền hình như Wizards of Waverly Place, Barney & Friends. Các album của cô thường xuyên đứng vị trí cao trong bảng xếp hạng Billboard. Một số bản hit của Selena gồm Lose You to Love Me, Hands to Myself, Good for You.

MV "I Can't Get Enough" MV "I Can't Get Enough"- ca khúc ca sĩ và bạn trai hợp tác. Video: YouTube Selena Gomez

Benny Blanco, 35 tuổi, là nhà sản xuất âm nhạc, từng hợp tác với nhiều sao như Halsey, Khalid, The Weeknd, Justin Bieber. Anh từng thắng giải Nhạc sĩ BMI của năm, thành lập hai hãng thu âm Mad Love Records và Friends Keep Secrets.

Thanh Giang