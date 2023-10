Tình trường của Taylor Swift

Ca sĩ Taylor Swift trải qua mối tình vài tháng với nhiều sao như Harry Styles, Joe Jonas, Tom Hiddleston trước khi vướng tin đồn yêu cầu thủ Travis Kelce.

Theo Pagesix hôm 14/10, Taylor Swift và Travis Kelce đi chơi, ôm hôn nhau suốt đêm tại Catch Steak, New York. Cặp sao vướng tin đồn hẹn hò hồi đầu tháng 9 sau khi Taylor tới xem Travis thi đấu.

Trước lúc tìm hiểu cầu thủ, cô có mối quan hệ tình cảm với nhiều diễn viên, ca sĩ nổi tiếng, thường xuyên miêu tả chuyện tình với người yêu cũ qua các ca khúc tự sáng tác.

Joe Jonas

Joe Jonas và Taylor Swift tại lễ trao giải MTV Video Music Awards năm 2008. Ảnh: Film Magic

Joe và Taylor hẹn hò từ tháng 7 đến tháng 10/2008. Taylor lấy cảm hứng việc Joe nói chia tay qua cuộc điện thoại 25 giây để sáng tác album thứ hai Fearless. Những bài hát như Forever & Always, Last Kiss, Better Than Revenge, Mr. Perfectly Fine nói về người yêu cũ. Album mang về cho ca sĩ giải Grammy đầu tiên. Cả hai vẫn giữ mối quan hệ tốt, cùng tiệc tùng vào cuối năm 2021.

Joe Jonas 34 tuổi, là cựu thành viên nhóm nhạc Jonas Brothers cùng anh trai Kevin và em trai Nick. Hiện anh hát solo, tham gia sáng tác cho các nghệ sĩ nổi tiếng. Hồi tháng 9, anh và diễn viên Sophie Turner ly hôn sau bốn năm chung sống.

Lucas Till

MV "You Belong With Me" Lucas Till và Taylor Swift trong MV "You Belong With Me". Video: YouTube Taylor Swift

Cả hai lần đầu gặp trên trường quay Hannah Montana: The Movie và đóng chung MV You Belong With Me năm 2009. Sau vài tháng hẹn hò, cặp sao chia tay bởi cảm thấy tốt hơn nếu làm bạn.

Lucas Till 33 tuổi, ghi dấu ấn với vai diễn trong Hannah Montana, X-Men, MacGyver. Anh từng yêu Carlson Young, Kayslee Collins, Debby Ryan và Miley Cyrus.

Taylor Lautner

Taylor Swift và Taylor Lautner ở Los Angeles năm 2009. Ảnh: Wire Image

Năm 2009, ca sĩ và Lautner quen khi đóng đôi tình nhân trong Valentines Day và hẹn hò vài tháng. Sau khi chia tay, Swift viết ca khúc Back to December nói về người yêu cũ.

Hồi tháng 7, ca sĩ mời Lautner đóng MV mới I Can See You. Swift nói về Lautner: "Anh ấy là nguồn cảm hứng tích cực trong cuộc đời khi tôi thực hiện album Speak Now. Và tôi muốn nói rằng anh ấy tự thực hiện mọi pha hành động mà bạn đã thấy trong MV. Lautner và vợ anh đã trở thành một trong số những người bạn thân của tôi, và thật tiện khi chúng tôi có cùng tên".

Đáp lại Swift, Lautner nói: "Tôi rất trân trọng bạn. Không chỉ với tư cách ca sĩ, nhạc sĩ, nghệ sĩ biểu diễn - mà thực sự là vì con người của bạn. Bạn là người duyên dáng, khiêm tốn, tốt bụng. Tôi rất vinh dự được biết bạn".

Taylor Lautner 31 tuổi, nổi tiếng với vai người sói Jacob trong loạt phim Chạng vạng. Năm 2022, anh kết hôn y tá Taylor Dome.

Cory Monteith

Taylor Swift và Cory Monteith ở lễ trao giải Grammy lần 52. Ảnh: Wire Image

Năm 2009, cặp sao thường xuyên xuất hiện chung tại nhiều sự kiện và hẹn hò trong một tháng. Nhiều người cho rằng cô viết ca khúc Mine - nói về một chàng trai ngọt ngào, để miêu tả cuộc tình với Cory.

Cory Monteith sinh năm 1982, là diễn viên và nhạc sĩ người Canada. Anh gây tiếng vang với vai Finn Hudson trong series Glee. Tháng 7/2013, anh qua đời do sốc rượu và heroin.

John Mayer

Taylor Swift và John Mayer tại New York năm 2009. Ảnh: Dimitrios Kambouris

Sau khi hợp tác trong ca khúc Half of My Heart (2009), hai ca sĩ hẹn hò trong vài tháng. Mối tình của họ kết thúc ồn ào khi Taylor viết Dear John và chỉ trích trong lời bài hát: "Thân gửi John, tôi đã nhận ra tất cả, rằng mọi chuyện là sai lầm. Anh có nghĩ rằng 19 tuổi là quá trẻ để bị anh chơi đùa theo cách vặn vẹo như vậy". Khi họ vẫn còn hẹn hò, John 32 tuổi - hơn cô 12 tuổi.

Trong cuộc phỏng vấn với Rolling Stone năm 2012, John cho biết cảm thấy khủng khiếp khi nghe ca khúc, cho rằng bản thân không đáng nhận điều đó.

John Mayer 46 tuổi, là ca sĩ, nhạc sĩ và nhà sản xuât âm nhạc. Anh từng hẹn hò Jennifer Aniston và Katy Perry.

Jake Gyllenhaal

Taylor Swift và Jake Gyllenhaal ở ngoại ô New York năm 2010. Ảnh: Swarbrick

Cặp sao hẹn hò trong ba tháng từ năm 2010 đến 2011. Sau đó, truyền thông xuất hiện tin đồn Jake chia tay Taylor vì khoảng cách tuổi tác giữa họ quá lớn. Khi đó, ca sĩ 20 tuổi và Jake 29 tuổi.

Nhiều người cho rằng Jake đã truyền cảm hứng cho các bài hát như We Are Never Getting Back Together, State of Grace và The Moment I Knew. Năm 2021, Taylor đạo diễn phim All To Well: The Short Film nhằm miêu tả cuộc tình thăng trầm với Jake.

Jake Gyllenhaal 42 tuổi, là diễn viên Mỹ. Anh nổi tiếng với nhiều tác phẩm như Prisoners (2013), Love & Other Drugs (2010), Brokeback Mountain (2005)... Anh yêu người mẫu Jeanne Cadieu từ năm 2018 đến nay, từng hẹn hò nhiều minh tinh như Kirsten Dunst, Natalie Portman, Anna Kendrick.

Conor Kennedy

Taylor Swift và Conor Kennedy ở Massachusetts năm 2012. Ảnh: WENN

Năm 2012, Taylor hẹn hò vài tháng với cháu trai của Robert F. Kennedy. Ca sĩ hâm mộ Robert F. Kennedy từ trước khi gặp Conor. Cô từng viết bài hát Starlight nói về cuộc tình của cựu Bộ trưởng Tư pháp Mỹ với vợ ông.

Theo Daily Mail, chuyện tình của họ gặp vấn đề khi gia đình Connor yêu cầu Taylor rời khỏi đám cưới của anh họ Conner tháng 8/2012. Tuy nhiên, người đại diện của ca sĩ phủ nhận.

>>> Xem tiếp: Tình trường của Taylor Swift

Thanh Giang (theo Pagesix, Elle)