Những mối tình của Timothée Chalamet

Timothée Chalamet, 27 tuổi, được mệnh danh "Leonardo DiCaprio thế hệ mới", hẹn hò nhiều mỹ nhân trước khi yêu Kylie Jenner.

Ngày 12/9, Kylie Jenner và Chalamet xem giải tennis US Open, có những hành động thân mật như hôn. Theo nguồn tin của People, cả hai đang tận hưởng mối quan hệ "vui vẻ và không phức tạp". Cặp sao vướng tin đồn hẹn hò từ tháng 4.

Timothee hôn Kylie Kylie Jenner và Timothée Chalamet hôn nhau tại tour Renaissance tuần trước. Video: TMZ Trước khi yêu Kylie Jenner, Timothée Chalamet có mối quan hệ tình cảm với bốn mỹ nhân.

Lourdes Leon

Timothée Chalamet và Lourdes Leon không tiết lộ thời gian hẹn hò. Ảnh: INF Photo

Khi học tại trường Fiorello H. LaGuardia High School of Music & Art and Performing Arts ở New York năm 2013, Chalamet hẹn hò Lourdes Leon.

Theo People, có rất ít thông tin về mối quan hệ của họ, dường như cả hai vẫn là bạn bè sau khi chia tay. Trong cuộc phỏng vấn trên Radio Andy của SiriusXM năm 2017, diễn viên cho biết anh đã nói chuyện với Leon về vai chính của mình trong Call Me By Your Name: "Leon chưa xem phim nhưng cô ấy rất hào hứng. Cô ấy trêu chọc tôi về những lần xuất hiện trước công chúng". Khi được hỏi cả hai đã hẹn hò bao lâu, Chalamet không trả lời.

Trên Vanity Fair tháng 4/2021, Leon nói rằng cô rất tôn trọng Chalamet và anh là bạn trai đầu tiên của cô.

Lourdes Leon sinh năm 1996, là con gái đầu lòng của Madonna và diễn viên Carlos Leon. Madonna và Carlos Leon chia tay khi Lourdes lên bảy tuổi. Cô theo học Đại học Michigan và làm người mẫu cho nhiều hãng như Adidas, Miu Miu... Ở tuổi 24, Leon xuất bản sách và có dòng sản phẩm làm đẹp, thời trang riêng. Từ tháng 8/2022, Leon bắt đầu làm ca sĩ với biệt danh Lolahol.

Lily-Rose Depp

Timothée Chalamet và Lily-Rose Depp thời còn yêu nhau. Ảnh: The Image Direct

Lily và Chalamet lộ tin đồn hẹn hò từ tháng 9/2018 sau khi bị bắt gặp đi chơi nhiều lần ở New York. Tháng 12 cùng năm, cả hai đi du lịch Paris.

Cặp sao gặp nhau khi đóng The King (2019). Sau khi tham gia Liên hoan phim Venice 2019, cả hai hôn nhau trên một chiếc thuyền ở Capri, Italy. Tháng 11/2020, tài tử nói trên GQ về nụ hôn với Lily: "Đêm đó, tôi nằm trên giường và nghĩ rằng đó là một trong những ngày tuyệt vời nhất trong cuộc đời. Tôi đã ở trên thuyền cả ngày với người tôi thực sự yêu thương".

Tháng 4/2020 - sau một năm rưỡi hẹn hò, nguồn tin của Us Weekly cho biết họ đã chia tay.

Lily-Rose Depp sinh năm 1999, là con gái của Johnny Depp và người mẫu Pháp Vanessa Paradis. Cô gia nhập làng giải trí với tư cách người mẫu và bắt đầu đóng phim năm 2014. Người đẹp từng đóng Yoga Hosers (diễn cùng Johnny Depp) và Planetarium (diễn cùng Natalie Portman). Lily có lượng fan đông đảo và được coi là hình mẫu "It-girl" (ngôi sao tạo nên trào lưu), được xem là biểu tượng thời trang thế hệ mới. Gần đây, cô gây tranh cãi với vai chính trong The Idol. Lily đang yêu rapper 070 Shake, từng hẹn hò Ash Stymest, Austin Butler, Yassine Stein...

Eiza González

Timothée Chalamet và Eiza González. Ảnh: Variety/Bulgari

Tháng 6/2020, tài tử và Eiza cùng đi nghỉ hè ở Cabo San Lucas, Mexico. Nguồn tin của People cho biết cả hai bay tới đó cùng bạn bè bằng máy bay riêng, ở lại vịnh Chileno trong năm ngày. Sau kỳ nghỉ, cả hai cùng đi chơi ở Los Angeles. Tháng 10/2020, có thông tin cho rằng cặp sao đã chia tay.

Eiza González sinh năm 1990, là diễn viên và ca sĩ người Mexico. Cô hoạt động tại quê hương từ năm 16 tuổi, ở cả vai trò diễn viên, ca sĩ và người mẫu. Từ năm 2013, cô bắt đầu đóng phim tại Hollywood, xuất hiện trong nhiều bom tấn như Baby Driver (2017), Fast & Furious: Hobbs & Shaw (2019), Alita: Battle Angel. Eiza từng hẹn hò nhiều ngôi sao như Josh Duhamel, Liam Hemsworth, Maluma, Calvin Harris, Jason Momoa...

Sarah Talabi

Timothée Chalamet và Sarah Talabi có mối quan hệ kín tiếng. Ảnh: Instagram Timothée Chalamet/Instagram Sarah Talabi

Tháng 4/2022, Chalamet đến Coachella cùng Talabi, dấy lên tin đồn về mối quan hệ tình cảm. Cô đăng trên story Instagram bức ảnh tại lễ hội âm nhạc, gắn thẻ tài tử và viết: "Tôi đã có khoảng thời gian tuyệt vời nhất". Theo Pagesix, Talabi xác nhận cô đã dành thời gian bên Chalamet, tuy nhiên né tránh trả lời các thông tin khác.

Sarah Talabi là đạo diễn và người mẫu. Cô thích làm về phim tài liệu, sáng lập Changemakers Studios.

