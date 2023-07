Những bệnh thần kinh khiến môi co giật mất kiểm soát

Bệnh thần kinh do rượu, liệt bell, co thắt nửa mặt, parkinson có thể khiến môi co giật không kiểm soát.

Co giật môi không kiểm soát là trường hợp các cơ cử động vô thức. Tình trạng này liên quan đến cơ, xảy ra do các nguyên nhân khác như say caffein, không dung nạp thực phẩm... Co giật môi thường vô hại và tự khỏi. Tuy nhiên, nếu tình trạng này diễn ra thường xuyên, bạn có thể mắc một số bệnh lý liên quan đến thần kinh.

Bệnh thần kinh do rượu: Những người lạm dụng rượu hoặc sử dụng ma túy, các dây thần kinh của cơ thể dễ bị tổn thương. Tổn thương này làm ảnh hưởng đến tín hiệu giữa não và cơ thể dẫn đến giao tiếp kém, co giật ở các bộ phận, bao gồm cả môi.

Căng thẳng và rối loạn tâm trạng: Áp lực, căng thẳng nhiều có thể dẫn đến rối loạn vận động, gây co thắt cơ hoặc co giật ở mặt, môi... Co giật môi do căng thẳng là dấu hiệu cảnh báo cơ thể cần được nghỉ ngơi. Bạn nên thực hành các bài tập giảm căng thẳng, tập thể dục, thiền hoặc thử các hoạt động đọc sách, nghe nhạc.

Liệt Bell: Liệt bell là tình trạng liệt dây thần kinh số 7. Các dây thần kinh điều khiển cơ mặt bị mất chức năng khiến mặt trở nên yếu hoặc chảy xệ. Liệt bell cũng có thể khiến môi co giật không kiểm soát và đi kèm với triệu chứng sụp mí mắt. Bệnh lý thần kinh này gây mất thẩm mỹ, nếu không điều trị đúng và dứt điểm có thể để lại di chứng.

Co giật môi có thể do mắc bệnh lý thần kinh. Ảnh: Freepik

Co thắt nửa mặt: Co thắt nửa mặt xảy ra do tổn thương dây thần kinh mặt, cũng có thể do khối u chèn ép dây thần kinh. Tình trạng co thắt cơ thường chỉ xảy ra ở một bên mặt. Khi các cơ co thắt nằm gần mặt nó làm miệng bị méo, môi co giật mất kiểm soát.

Chấn thương dây thần kinh: Co giật môi có thể xảy ra sau chấn thương dây thần kinh mặt. Chấn thương ở đầu ảnh hưởng đến thân não cũng có thể làm hỏng dây thần kinh mặt, gây ra tình trạng này. Trong trường hợp các dây thần kinh mặt bị chấn thương, tín hiệu giữa cơ và não có thể truyền sai lệch dẫn đến co giật môi.

Bệnh xơ cứng teo cơ một bên (ALS): Đây là một loại bệnh não ảnh hưởng đến chức năng của cả dây thần kinh và tủy sống. Các triệu chứng tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của bệnh, bao gồm yếu cơ và teo cơ, rung giật các sợi cơ, rối loạn cảm xúc, yếu cơ hô hấp. Người mắc bệnh này thường bị co giật trên khuôn mặt.

Bệnh Parkinson: Parkinson là một rối loạn não tiến triển ảnh hưởng đến các bộ phận khác nhau của cơ thể. Một trong những triệu chứng của bệnh thường là run giật cơ môi. Điều trị co giật môi phụ thuộc vào nguyên nhân gây ra nó. Nếu co giật môi do thiếu kali, bác sĩ có thể lưu ý người bệnh bổ sung kali trong chế độ ăn uống. Một số biện pháp khắc phục co giật môi khác như hạn chế uống caffein, rượu... Người bệnh nên đi khám nếu co giật môi xảy ra đột ngột hoặc đi kèm với các triệu chứng như suy nhược, chóng mặt hoặc tê ở một bên cơ thể.

Anh Chi (Theo Very Well Health)