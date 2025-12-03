Những bệnh phụ nữ dễ mắc do lối sống không lành mạnh

Thói quen ít vận động, ăn uống thiếu chất, căng thẳng khiến phụ nữ có nguy cơ béo phì, mãn sinh sớm, lạc nội mạc tử cung.

Hội chứng buồng trứng đa nang

Hội chứng buồng trứng đa nang (PCOS) là rối loạn nội tiết tố phổ biến, đặc trưng bởi chu kỳ kinh nguyệt không đều (mất kinh hoặc kinh nguyệt quá nhiều), lông mọc nhiều, rụng tóc, tăng cân không rõ nguyên nhân. Dù di truyền đóng vai trò quyết định nhưng yếu tố lối sống như thói quen ăn uống không lành mạnh, ít vận động, ngủ không đủ giấc làm trầm trọng thêm các triệu chứng của bệnh.

Tình trạng sức khỏe tâm thần

Lo lắng, suy nghĩ quá mức, sợ hãi, trầm cảm là những vấn đề sức khỏe tâm thần thường gặp ở phụ nữ. Nguyên nhân có thể do mệt mỏi, mất cân bằng nội tiết tố, áp lực từ công việc và chăm sóc gia đình. Để tinh thần thư giãn, phái đẹp có thể tập thể dục, thiền định, hít thở sâu, dành thời gian cho những hoạt động yêu thích như nghe nhạc, đi dạo trong công viên, trò chuyện cùng người thân.

Mãn kinh sớm

Tuổi mãn kinh có yếu tố di truyền, nghĩa là phụ nữ thường mãn kinh ở độ tuổi gần giống với mẹ hoặc chị em gái. Tuy nhiên, lối sống có thể tác động, khiến không ít người bị mãn kinh sớm ở đầu tuổi 40. Căng thẳng mạn tính, điều kiện sống không lành mạnh góp phần thúc đẩy mãn kinh sớm.

Rối loạn chuyển hóa

Phái đẹp dễ mắc bệnh lý chuyển hóa như tiểu đường, huyết áp cao, bệnh động mạch vành, mất cân bằng cholesterol. Những vấn đề này có thể liên quan đến lối sống từ thời niên thiếu. Yếu tố khác như tiền sử gia đình, hội chứng buồng trứng đa nang, mãn kinh sớm, thói quen ít vận động, hút thuốc lá cũng làm tăng nguy cơ.

Vô sinh

Vô sinh được định nghĩa là tình trạng một cặp vợ chồng quan hệ tình dục đều đặn nhưng không thể thụ thai sau 6 tháng đến một năm. Lối sống và môi trường có thể ảnh hưởng đến tình trạng này. Ngay cả khi điều trị vô sinh, duy trì lối sống lành mạnh vẫn giúp tăng cơ hội mang thai thành công cao hơn.

Để phòng bệnh, phụ nữ cần thay đổi lối sống lành mạnh như ăn uống cân bằng, tập thể dục đều đặn, ngủ đủ giấc, uống nhiều nước, hạn chế rượu bia, thuốc lá. Phụ nữ cần ngủ đủ giấc để duy trì sức khỏe thể chất, tinh thần, hỗ trợ cân bằng nội tiết tố, tăng cường hệ miễn dịch. Khám sức khỏe định kỳ giúp phát hiện sớm các vấn đề như ung thư vú, bệnh phụ khoa và các bệnh mạn tính khác.

Lê Nguyễn (Theo WebMD, Times of India)