Có thể tầm soát hội chứng niệu dục tuổi mãn kinh không?

Tôi 45 tuổi, gần đây có tình trạng khô hạn, kèm són tiểu, giống hội chứng niệu dục tuổi mãn kinh. Tôi có thể khám và tầm soát hội chứng này không? (Minh Hạnh, Tây Ninh)

Trả lời:

Hội chứng niệu dục mãn kinh mô tả các triệu chứng về sinh dục, tình dục và tiết niệu do thiếu hụt estrogen ở phụ nữ mãn kinh. Cụ thể là triệu chứng sinh dục (khô, rát, khó chịu), biểu hiện tình dục (thiếu bôi trơn, khó chịu, đau đớn và suy giảm chức năng khi quan hệ), triệu chứng tiết niệu (són tiểu, khó tiểu, nhiễm trùng đường tiểu tái phát).

Trong giai đoạn tiền mãn kinh và mãn kinh, lượng estrogen suy giảm, niêm mạc âm đạo khô mỏng, niêm mạc niệu đạo, bàng quang cũng bị ảnh hưởng. Các sợi collagen, mô đàn hồi suy thoái làm giảm độ ẩm, thay đổi pH. Cơ sàn chậu cũng trở nên yếu và nhão, làm tăng nguy cơ sa tạng chậu. Những biểu hiện thường gặp gồm đau khi giao hợp, khô rát âm đạo, nóng rát, tiểu gấp, tiểu không kiểm soát...

ThS.BS Nguyễn Thị Quý Khoa tư vấn khám phụ khoa cho phụ nữ tuổi 40. Ảnh: Tuệ Diễm

Hội chứng niệu dục có thể tầm soát. Khi khám, bác sĩ khai thác các kỹ triệu chứng liên quan đến âm đạo, biểu hiện khác của người bệnh như đổ mồ hôi đêm, bốc hỏa, thay đổi tâm trạng hoặc lo lắng vô cớ. Bác sĩ cũng kiểm tra tim mạch nếu người bệnh có triệu chứng đánh trống ngực, đo loãng xương, bệnh lý nội tiết, giúp xác định đúng giai đoạn và mức độ ảnh hưởng của sự thay đổi nội tiết, phát hiện sớm các vấn đề tiềm ẩn.

Thời điểm phù hợp để tầm soát là từ 40 tuổi, khi nội tiết bắt đầu giảm dần và mô tại hệ sinh dục có dấu hiệu thay đổi về độ dày, đàn hồi. Ngay cả khi các triệu chứng chưa rõ ràng, khám sớm giúp bác sĩ quan sát được những thay đổi này và tư vấn phù hợp, giải tỏa tâm lý vì nhiều trường hợp kết quả bình thường, không viêm nhiễm hay bệnh lý mà do thay đổi nội tiết. Bác sĩ hướng dẫn phụ nữ sử dụng thuốc, chất bôi trơn, bổ sung estrogen, điều chỉnh lối sống để cải thiện tình trạng.

ThS.BS Nguyễn Thị Quý Khoa

Phó khoa Sản, Trung tâm Sản Phụ khoa

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM