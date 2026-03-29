Những bệnh có thể phát hiện qua chụp CT phổi

Chụp cắt lớp vi tính (CT) phổi có thể giúp phát hiện sớm khối u, viêm phổi, lao phổi, các bệnh nhiễm trùng.

ThS.BS Nguyễn Xuân Phong, Đơn vị Chẩn đoán hình ảnh, Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Cầu Giấy (Hà Nội), cho biết chụp CT phổi cho hình ảnh có độ phân giải cao hơn nhiều so với X-quang. Phương pháp này giúp phát hiện những tổn thương nhỏ chỉ vài milimet, từ đó bác sĩ đưa ra phương pháp điều trị phù hợp.

Phát hiện khối u, nốt phổi kích thức nhỏ

Chụp CT phổi có thể nhận diện nốt phổi nhỏ (kích thước chỉ vài mm), tổn thương dạng kính mờ hoặc khối u với đặc điểm bờ không đều, xâm lấn mô xung quanh. Nhờ vậy, ung thư phổi có thể được phát hiện sớm, tăng khả năng điều trị thành công và cải thiện tiên lượng sống cho người bệnh.

Chụp CT phổi liều thấp giúp phát hiện sớm ung thư và các bệnh lý phổi khác.

Bệnh nhiễm trùng phổi

Hình ảnh chụp CT phổi ghi nhận vùng đông đặc nhu mô, tổn thương kính mờ hoặc dày vách liên tiểu thùy, giúp phân biệt giữa các thể viêm phổi khác nhau. Ở những trường hợp viêm phổi không điển hình, đáp ứng điều trị kém hoặc nghi ngờ biến chứng, hình ảnh CT phổi có thể phát hiện sớm tình trạng như áp xe phổi, hoại tử nhu mô hay tràn dịch màng phổi.

Lao phổi

Ở giai đoạn sớm, biểu hiện lâm sàng của bệnh có thể không điển hình và hình ảnh X-quang đôi khi chưa rõ ràng. Chụp CT phổi nhận diện các nốt nhỏ lan tỏa, hang lao kích thước nhỏ hoặc tổn thương ưu thế vùng đỉnh phổi. Những đặc điểm này giúp bác sĩ định hướng chẩn đoán sớm, chỉ định các xét nghiệm như soi hoặc nuôi cấy đờm để xác định bệnh.

Bệnh phổi kẽ

Nhóm bệnh phổi kẽ bao gồm nhiều bệnh lý phức tạp, thường tiến triển mạn tính, dẫn đến xơ hóa phổi. Hình ảnh CT phổi cho thấy các dấu hiệu như dày vách kẽ, hình lưới hoặc tổ ong (honeycombing), với phân bố đặc trưng theo từng thể bệnh.

Thuyên tắc phổi

Thuyên tắc phổi xảy ra khi huyết khối làm tắc động mạch phổi. Bệnh có thể biểu hiện bằng khó thở đột ngột, đau ngực hoặc thậm chí đột tử nếu không được chẩn đoán kịp thời.

Chụp CT phổi có tiêm thuốc cản quang (CT mạch phổi) là tiêu chuẩn chẩn đoán quan trọng, giúp xác định hình ảnh huyết khối trong lòng động mạch phổi, đánh giá mức độ tắc nghẽn và hỗ trợ quyết định điều trị chống đông hoặc can thiệp.

Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính

Chụp CT phổi giúp đánh giá các bệnh lý mạn tính như bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và giãn phế quản. Hình ảnh CT phổi có thể cho thấy khí phế thũng, vùng giảm đậm độ nhu mô hoặc hình ảnh phế quản giãn rộng, thành dày. Những thông tin này có giá trị trong phân loại mức độ bệnh, theo dõi tiến triển và định hướng điều trị lâu dài.

Việc chỉ định chụp CT phổi cần dựa trên đánh giá lâm sàng, yếu tố nguy cơ, chỉ định của bác sĩ chuyên khoa. Bác sĩ Phong cho biết hiện, các hệ thống máy chụp CT như Somatom VB 30 với hơn 100.000 lát cắt giúp phát hiện sớm ung thư phổi, giảm liều tia xạ lên tới 85% so với các dòng máy thông thường, an toàn cho người tầm soát bệnh.

