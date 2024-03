Nhiều trẻ rối loạn tiêu hóa do nắng nóng

TP HCMBệnh viện Đa khoa Tâm Anh ghi nhận trẻ đến khám do nôn ói, rối loạn tiêu hóa tăng 20% so với trước Tết do các tỉnh Nam Bộ nắng gắt 37-38 độ kéo dài.