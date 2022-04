Nguyên nhân phổi chứa nhiều dịch nhầy

Các bệnh về đường hô hấp như cảm lạnh, viêm phế quản, phù phổi, hen suyễn… có thể làm tăng tiết chất nhầy trong phổi.

Chất nhầy rất quan trọng đối với cơ thể nhưng tiết quá nhiều chất nhầy có thể gây thở khó, nhiễm trùng. Đó cũng là dấu hiệu của tình trạng hô hấp mạn tính, cấp tính và một số loại bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD).

Chất nhầy giữ các tế bào chết, mảnh vụn, vi khuẩn khỏi đường hô hấp trên và dưới, để chúng bị ho ra ngoài, đào thải khỏi phổi. Chất nhầy do các tế bào hình cốc và các tuyến dưới niêm mạc tiết ra. Tình trạng sản xuất quá mức hoặc tăng tiết có thể xảy ra do các tế bào này bị rối loạn chức năng, nhiễm trùng, viêm, kích ứng hoặc do các chất thải trong đường hô hấp.

Những người bị bệnh hô hấp mạn tính có xu hướng sống chung với tình trạng này. Họ cũng có thể bị bùng phát cấp tính và ho ra nhiều dịch nhầy hơn. Dưới đây là một số nguyên nhân cơ thể tiết nhiều chất nhầy.

Bệnh về đường hô hấp

Bất kỳ ai cũng có thể gặp một đợt bệnh đường hô hấp ngắn, làm tăng chất nhầy trong phổi. Cảm lạnh thông thường là nguyên nhân phổ biến của nhiễm trùng đường hô hấp do virus, vi khuẩn. Trong một số trường hợp xấu nhất, nhiễm trùng có thể dẫn đến viêm phổi do vi khuẩn.

Phổi phản ứng với các vi khuẩn bằng cách tăng cường phản ứng miễn dịch để loại bỏ nhiễm trùng. Sản xuất chất nhầy tăng lên giúp tiêu diệt các vi sinh vật xâm nhập khi cơ thể bị nhiễm trùng. Nói chung, dịch nhầy sẽ giảm xuống mức bình thường trong vài ngày sau khi người bệnh hồi phục.

Bệnh hen suyễn

Bệnh hen suyễn đặc trưng bởi các đợt suy hô hấp xuất hiện do thay đổi thời tiết hoặc do các hạt trong không khí như phấn hoa, lông thú cưng.

Trong cơn hen suyễn, bệnh nhân có thể gặp phải tình trạng tăng tiết chất nhầy. Các chuyên gia cho rằng cơ thể sản xuất khoảng một lít chất nhầy mỗi ngày nhưng khó xác định thế nào là quá nhiều.

Viêm phế quản mạn tính

Viêm phế quản mạn tính là một loại bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD), thường sản xuất dư thừa chất nhầy trong phổi. Nguyên nhân chính là do hút thuốc lá. Dịch nhầy có thể tăng nhiều hơn bình thường khi bệnh viêm phế quản bùng phát.

Khí phế thũng và giãn phế quản

Khí phế thũng có thể làm tăng sản xuất chất nhầy, ho và dễ bị nhiễm trùng phổi.

Giãn phế quản là một bệnh trong đó nhiễm trùng tái phát dẫn đến mở rộng đường thở vĩnh viễn. Nó thường tiết ra dịch nhầy đặc, có mùi hôi.

Phù phổi

Khi bị phù phổi, dịch phổi có hại có thể gia tăng, dẫn đến khó thở. Trên thực tế, khó thở có thể khiến người bệnh phù phổi tỉnh giấc ngay sau khi chìm vào giấc ngủ. Chất nhầy tiết ra nhiều hơn bình thường cũng khiến việc thở trở nên khó khăn hơn. Chất nhầy thường có bọt, có thể có màu hồng do lẫn máu.

Lối sống

Các chất kích thích từ môi trường như khói thuốc lá, các chất ô nhiễm có thể khiến các tế bào cốc sản xuất và tiết ra chất nhờn. Đồng thời nó làm hỏng các lông mao và cấu trúc của đường thở.

Tiếp xúc với những chất kích thích này, đặc biệt nếu bạn mắc bệnh phổi, có thể làm tăng nguy cơ dư thừa chất nhầy trong phổi. Các chất kích thích thông thường bao gồm: các hạt không khí trong nhà (bụi hoặc lông vật nuôi); khói trong nhà hoặc ngoài trời, hoặc khí thải nơi làm việc; ô nhiễm không khí ngoài trời; khói thuốc lá.

Châu Vũ (Theo Verywellhealth)