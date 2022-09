Bị gan nhiễm mỡ, viêm gan hay lạm dụng rượu đều gây ra các tổn thương và là nguyên nhân khiến men gan tăng cao.

Men gan tăng cao là một dấu hiệu cho thấy gan không hoạt động bình thường, bị viêm hoặc bị tổn thương. Dưới đây là các nguyên nhân làm tăng men gan, triệu chứng cũng như cách điều trị, theo Medical News Today.

Nguyên nhân

Bệnh gan nhiễm mỡ: Nguyên nhân tăng men gan phổ biến nhất là do bệnh gan nhiễm mỡ. Theo nghiên cứu của Mỹ, 21-51% người bị tăng men gan do tình trạng này. Bệnh gan nhiễm mỡ xảy ra khi chất béo tích tụ trong gan, có hai trường hợp gồm gan nhiễm mỡ do rượu và gan nhiễm mỡ không do rượu. Người bị hội chứng chuyển hóa có nguy cơ mắc gan nhiễm mỡ không do rượu cao hơn. Bệnh thường không có triệu chứng, chỉ một vài trường hợp người bệnh mệt mỏi và đau ở bên phải bụng.

Hội chứng chuyển hóa: Là một nhóm các triệu chứng làm tăng nguy cơ mắc bệnh gan khiến men gan tăng cao. Các triệu chứng gồm: đường trong máu cao, huyết áp cao, thừa cân, cholesterol cao.

Viêm gan: Bệnh do virus gây ra và có thể làm men gan tăng cao. Các các loại viêm gan siêu vi khác nhau là A, B, C, D và E. Tuy nhiên, các triệu chứng của bệnh hầu như giống nhau như: mệt mỏi, đau nhức cơ bắp, đau khớp, buồn nôn, ăn mất ngon, đau bụng, sốt, nước tiểu đậm, ngứa và vàng da hoặc mắt.

Rối loạn sử dụng rượu và thuốc: Uống quá nhiều rượu có thể dẫn đến viêm hoặc tổn thương gan, là nguyên nhân khiến men gan tăng cao. Bệnh được gọi là viêm gan do rượu. Khi thuốc là tác nhân cơ bản làm tổn thương gan, bệnh được gọi là viêm gan nhiễm độc. Các triệu chứng của viêm gan do rượu và nhiễm độc tương tự như các triệu chứng của các loại viêm gan khác.

Xơ gan: Người bị xơ gan có sẹo vĩnh viễn ở gan, ngăn gan hoạt động bình thường. Tình trạng này cũng có thể dẫn đến suy gan. Các triệu chứng xơ gan thường gặp là mệt mỏi và ngứa da.

Ngoài ra, các tình trạng khác có thể làm tăng men gan nhưng ở mức độ thấp gồm: viêm gan tự miễn, bệnh celiac, nhiễm virus Epstein-Barr (một loại mụn rộp), mắc bệnh wilson, ung thư gan, bệnh huyết sắc tố, nhiễm trùng huyết hoặc nhiễm độc máu, viêm đa cơ. Một số loại thuốc giảm đau và statin cũng có thể gây tăng men gan. Men gan tăng cao không có triệu chứng nhưng các yếu tố bệnh gây ra tình trạng này thường biểu hiện triệu chứng.

Điều trị

Tùy từng loại nguyên nhân làm tăng men gan mà bác sĩ có phương pháp điều trị phù hợp. Người bị gan nhiễm mỡ không do rượu có thể điều trị bằng cách giảm cân; tập thể dục nhiều hơn; ăn theo chế độ lành mạnh, cân bằng, cố gắng đốt cháy nhiều calo hơn mức tiêu thụ. Nếu bị gan nhiễm mỡ do rượu, người bệnh nên hạn chế hoặc bỏ rượu hoàn toàn.

Đối với người mắc hội chứng chuyển hóa, việc điều trị cơ bản giống như bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu. Ngoài ra người bệnh cần kiểm soát lượng đường trong máu và giảm mức độ căng thẳng bằng các phương pháp thiền, tập yoga, thể dục...

Phương pháp điều trị viêm gan phụ thuộc vào giai đoạn cấp tính hay mạn tính. Bác sĩ có thể đề nghị các phương pháp điều trị viêm gan cấp tính như: nghỉ ngơi nhiều hơn, uống nhiều nước và tránh rượu. Bệnh nhân viêm gan mạn tính thường dùng thuốc kháng virus.

Nếu mắc bệnh gan do rối loạn lạm dụng rượu hay ma túy, việc điều trị sẽ bao gồm liệu pháp hành vi, thuốc men, các nhóm hỗ trợ cai rượu hoặc cai ma túy.

Xơ gan là tổn thương gan vĩnh viễn nên việc điều trị có thể không đem lại kết quả tốt. Tuy nhiên, có thể ngăn ngừa xơ gan bằng cách điều trị tốt các loại tổn thương gan (viêm gan, gan nhiễm mỡ...) là nguyên nhân dẫn đến tình trạng này. Việc thay đổi chế độ ăn uống, giảm cân và giảm uống rượu có thể làm giảm nguy cơ tổn thương gan thêm.

