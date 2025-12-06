Thai phụ nên làm gì khi không khí ô nhiễm?

Hiện Hà Nội trong tình trạng ô nhiễm không khí, tôi cần làm gì để bảo vệ mình và thai nhi 3 tháng trong bụng? (Hạnh An, 31 tuổi)

Trả lời:

Trong điều kiện ô nhiễm không khí, phụ nữ mang thai dễ mắc bệnh đường hô hấp do suy giảm miễn dịch, thay đổi giải phẫu và sinh lý hô hấp, tăng nhu cầu oxy. Ngay cả khi không có triệu chứng, việc tiếp xúc kéo dài với môi trường ô nhiễm cũng có thể gây ra những tổn thương thầm lặng cho thai phụ.

Bụi mịn, hóa chất độc hại có thể xâm nhập vào cơ thể qua đường hô hấp, gây viêm nhiễm toàn thân, rối loạn nội tiết, ảnh hưởng đến nhau thai. Các tác động khác gồm tăng nguy cơ tiền sản giật, hạn chế thai phát triển trong tử cung (thai chậm lớn), tăng khả năng sinh con nhẹ cân (dưới 2,5 kg), nguy cơ dị tật bẩm sinh liên quan hệ hô hấp, thần kinh.

Bác sĩ đang khám và tư vấn cho một thai phụ. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Nếu bạn sống ở khu vực ô nhiễm nên theo dõi biểu hiện bất thường như mệt mỏi kéo dài, khó thở, ho khan, đau ngực, đau đầu thường xuyên, chóng mặt. Bạn cũng nên áp dụng một số mẹo dưới đây để bảo vệ sức khỏe mẹ và bé.

Hạn chế tối đa tiếp xúc với không khí ô nhiễm

Đóng kín cửa, hạn chế khói bụi lọt vào nhà trong giờ cao điểm giao thông hoặc lúc không khí xấu (sáng sớm, chiều muộn). Thai phụ không tập thể dục ngoài trời vào những ngày không khí ô nhiễm nặng.

Lọc sạch không khí trong nhà

Sử dụng máy lọc không khí để loại bỏ bụi mịn. Trồng cây xanh trong nhà như lưỡi hổ, dương xỉ, nha đam... để lọc khí tự nhiên. Vệ sinh thường xuyên rèm, thảm, sàn - nơi tích tụ bụi và tác nhân dị ứng.

Bổ sung dinh dưỡng tăng sức đề kháng

Tăng cường thực phẩm giàu chất chống oxy hóa như rau xanh, trái cây tươi (cam, việt quất, cà chua, bơ), hạt (óc chó, hạnh nhân). Bổ sung vitamin C, E, sắt và omega-3 qua thực phẩm hoặc theo chỉ định bác sĩ. Uống đủ nước, tránh thực phẩm chế biến sẵn chứa chất bảo quản và phụ gia.

Khám thai đúng lịch và theo dõi sức khỏe kỹ lưỡng

Thai phụ nên đi khám đầy đủ ở mốc siêu âm và xét nghiệm thai kỳ, báo ngay với bác sĩ nếu có dấu hiệu bất thường về huyết áp, nhịp tim thai hoặc tình trạng thai máy. Thảo luận với bác sĩ về các nguy cơ sức khỏe nếu sinh sống gần khu công nghiệp, đường giao thông lớn, nhà máy xử lý rác...

Quản lý căng thẳng

Hít thở sâu, thiền, yoga và thư giãn để giảm căng thẳng giúp cải thiện sức khỏe khi mang thai, tăng khả năng miễn dịch cho cơ thể.

ThS.BS Phùng Thị Thơm

Khoa Hô hấp

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội