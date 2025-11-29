Nguyên nhân khiến phụ nữ nhanh già hơn đàn ông

Thay đổi nội tiết tố khi mang thai, căng thẳng thể chất sau sinh, hệ miễn dịch suy giảm khiến phụ nữ nhanh già hơn đàn ông.

Mang thai

Trong thai kỳ, cơ thể người phụ nữ phải thích nghi với hàng loạt thay đổi sinh lý như gia tăng nội tiết tố, điều chỉnh lại hệ miễn dịch, tăng cân và tăng thể tích máu.

Các nhà nghiên cứu của Đại học Columbia cho rằng mỗi lần mang thai có thể làm tăng thêm 2-3 tháng tuổi sinh học của người phụ nữ. Nhiều lần mang thai sẽ tác động đáng kể đến quá trình lão hóa. Ngược lại, đàn ông không trải qua những tác động trực tiếp về chất, thay đổi nội tiết tố như phụ nữ mang thai. Điều này giải thích lý do quá trình lão hóa của hai giới khác nhau.

Thay đổi nội tiết tố

Hormone đóng vai trò chính trong quá trình lão hóa. Khi mang thai, nồng độ estrogen và progesterone tăng mạnh, chuẩn bị cho thai nhi phát triển, sinh nở. Sau sinh, những hormone này giảm nhanh chóng, khiến cơ thể phải điều chỉnh lại. Về lâu dài, những thay đổi về nội tiết tố ảnh hưởng đến thời điểm mãn kinh. Phụ nữ mãn kinh sớm già nhanh hơn, giảm mật độ xương, dễ mắc bệnh về tim mạch, thay đổi làn da. Những yếu tố lối sống như dinh dưỡng, căng thẳng, giấc ngủ cũng có liên quan đến thay đổi nội tiết tố.

Sinh nở

Quá trình sinh nở gây ra nhiều tác động về mặt thể chất đối với cơ thể người mẹ. Bên cạnh tăng cân khi mang thai, hệ tim mạch phải làm việc nhiều hơn, khớp, dây chằng giãn ra, cơ thể trải qua những thay đổi về cơ xương để thích nghi với sự phát triển của thai nhi.

Căng thẳng khi chăm con

Căng thẳng khi làm mẹ góp phần đẩy nhanh quá trình lão hóa. Căng thẳng mạn tính kích hoạt giải phóng cortisol, theo thời gian có thể làm ngắn lại telomere - lớp bảo vệ DNA giúp điều hòa quá trình lão hóa tế bào. Nữ giới chịu nhiều áp lực trong việc chăm sóc con cái có thể biểu hiện các dấu hiệu lão hóa nhanh hơn nam giới trong cùng vai trò chăm sóc.

Thiếu ngủ, làm nhiều việc cùng lúc, cân bằng trách nhiệm gia đình làm tăng thêm áp lực. Những áp lực tâm lý xã hội này kết hợp với những thay đổi thể chất, nội tiết tố trong thai kỳ khiến người mẹ già nhanh hơn.

Lão hóa là quá trình tự nhiên, không ai tránh khỏi. Song, ngủ đủ giấc, ăn uống cân bằng, tập thể dục thường xuyên, kiểm soát căng thẳng, chăm sóc sức khỏe tinh thần giúp làm chậm quá trình lão hóa sinh học. Không nên uống quá nhiều rượu bởi rượu có thể gây mất nước, khô da, làm hỏng tế bào, da xỉn màu.