Nguyên nhân khiến mắt đau nhói

Đau nhói ở mắt có thể do nhiều nguyên nhân, từ bụi bay vào đến các bệnh như glôcôm, đau nửa đầu hoặc rối loạn thần kinh.

Đau nhói ở mắt là tình trạng khá phổ biến, có thể gặp ở nhiều độ tuổi. Đây là cảm giác đau xuất hiện đột ngột, thoáng qua hoặc kéo dài, thường liên quan đến sự kích thích hoặc tổn thương ở bề mặt mắt, dây thần kinh hoặc các cấu trúc xung quanh. Tình trạng này có thể kèm theo đỏ mắt, chảy nước mắt, nhìn mờ hoặc nhạy cảm với ánh sáng, gây khó chịu và ảnh hưởng đến sinh hoạt hằng ngày.

Dị vật trong mắt

Dị vật như bụi, cát hoặc mảnh nhỏ lọt vào mắt là nguyên nhân phổ biến gây đau nhói. Cơn đau thường rõ hơn khi chớp mắt do bề mặt giác mạc bị kích thích. Thông thường, tình trạng này sẽ giảm sau khi rửa mắt bằng nước sạch hoặc dung dịch muối sinh lý. Tuy nhiên, nếu cảm giác đau kéo dài, có thể đã xảy ra trầy xước giác mạc và cần được kiểm tra chuyên khoa.

Nhiễm trùng mắt

Các bệnh nhiễm trùng như viêm kết mạc, viêm giác mạc hoặc herpes mắt có thể gây đau kèm theo đỏ mắt, chảy nước mắt, xuất hiện ghèn, nhạy cảm ánh sáng. Tùy nguyên nhân, bác sĩ thường chỉ định thuốc nhỏ mắt kháng sinh hoặc kháng virus, giúp cải thiện triệu chứng sau vài ngày điều trị.

Vấn đề với kính áp tròng

Đeo kính áp tròng không đúng cách có thể khiến kính bị lệch, kẹt hoặc gây trầy xước bề mặt mắt, dẫn đến đau và cảm giác cộm. Vệ sinh không đúng cách hoặc đeo kính quá lâu cũng làm tăng nguy cơ kích ứng, nhiễm trùng. Khám mắt định kỳ và sử dụng kính đúng hướng dẫn giúp hạn chế tình trạng này.

Khô mắt

Khi mắt không được cung cấp đủ độ ẩm, lớp phim nước mắt bị rối loạn, gây cảm giác rát, cộm, đỏ và đau. Khô mắt thường gặp ở người lớn tuổi, người dùng kính áp tròng hoặc làm việc lâu với màn hình thiết bị điện tử. Cách giảm khô mắt chủ yếu là dùng nước mắt nhân tạo hoặc các biện pháp giữ ẩm mắt.

Đau nửa đầu (migraine)

Bệnh có thể gây đau sâu phía sau mắt, thường kèm theo nhạy cảm với ánh sáng, buồn nôn và rối loạn thị giác như nhìn thấy chớp sáng. Cơn đau có thể kéo dài từ vài giờ đến vài ngày, ảnh hưởng đáng kể đến sinh hoạt.

Viêm dây thần kinh thị giác

Viêm dây thần kinh thị giác gây đau khi cử động mắt, kèm theo nhìn mờ và giảm khả năng nhận biết màu sắc. Nguyên nhân thường liên quan đến rối loạn miễn dịch. Một số trường hợp có thể tự hồi phục song cũng có thể cần điều trị bằng thuốc chống viêm.

Viêm màng bồ đào

Viêm lớp giữa của mắt (màng bồ đào) gây đau, đỏ mắt, nhìn mờ và xuất hiện các đốm đen trong tầm nhìn. Nếu không điều trị kịp thời, bệnh có thể dẫn đến tổn thương mô mắt, suy giảm thị lực.

Viêm củng mạc và thượng củng mạc

Viêm củng mạc là tình trạng nghiêm trọng, người bệnh thường đau sâu trong mắt, cơn đau tăng khi cử động. Trong khi đó, viêm thượng củng mạc nhẹ hơn, chủ yếu gây đỏ mắt và khó chịu. Cả hai cần được theo dõi và xử trí phù hợp để tránh biến chứng.

Đau đầu cụm

Đau đầu cụm gây đau dữ dội quanh một bên mắt hoặc thái dương, thường xuất hiện theo từng đợt kéo dài nhiều ngày hoặc tuần. Cơn đau có thể kèm theo chảy nước mắt, nghẹt mũi, sụp mí và cảm giác bồn chồn.

Glôcôm góc đóng

Đây là tình trạng áp lực trong mắt tăng đột ngột do dịch không thoát được. Người bệnh có thể đau mắt dữ dội, đau đầu, buồn nôn, nhìn mờ và thấy quầng sáng quanh đèn. Nếu không xử trí kịp thời, nguy cơ mất thị lực là rất cao.

Người bệnh nên đi khám ngay khi đau mắt dữ dội, kéo dài, không cải thiện sau vài giờ hoặc kèm theo các dấu hiệu như nhìn mờ, đốm đen, sưng mắt, buồn nôn. Đây có thể là dấu hiệu của bệnh lý nghiêm trọng cần can thiệp sớm.

Bảo Bảo (Theo Medical News Today)