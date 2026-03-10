Đau, căng tức sau mắt là dấu hiệu bệnh gì?

Các bệnh lý ở mắt hay một số tình trạng khác liên quan đến vùng đầu như đau nửa đầu hoặc xoang cũng có thể gây cảm giác áp lực và đau quanh mắt.

Cảm giác căng tức như có áp lực phía sau mắt có thể là dấu hiệu của nhiều vấn đề sức khỏe khác nhau, từ những kích ứng nhẹ đến những bệnh nghiêm trọng.

Đau nửa đầu và các loại đau đầu khác

Đau đầu và đau quanh mắt thường xảy ra cùng nhau.

Đau nửa đầu đi kèm cảm giác căng tức như có áp lực hoặc đau phía sau mắt. Các triệu chứng khác gồm đau đầu theo nhịp mạch, buồn nôn, nôn, nhạy cảm với âm thanh, ánh sáng, nhìn thấy ánh sáng hoặc nghe âm thanh lạ trước khi cơn đau đầu xuất hiện.

Đau đầu do căng thẳng: Thường gây cảm giác siết chặt hoặc đè ép ở đầu, thay vì đau theo nhịp.

Đau đầu từng cụm: Cơn đau kéo dài 15-180 phút và có thể xảy ra tới 8 lần mỗi ngày. Tình trạng nhiễm trùng, sưng hoặc đau ở các vùng trên mặt, bao gồm mắt, thường đi kèm loại đau đầu này.

Nhiễm trùng xoang

Xoang là những khoang rỗng trong hộp sọ, nằm phía trên, dưới, sau và giữa hai mắt. Các vấn đề ở xoang thường gây đau hoặc khó chịu quanh vùng mặt. Một trong những triệu chứng phổ biến của viêm xoang là đau nhói và cảm giác áp lực quanh nhãn cầu. Một dạng viêm xoang, gọi là viêm xoang bướm, thường liên quan đến cảm giác đau phía sau mắt.

Các triệu chứng khác của viêm xoang gồm sổ mũi hoặc nghẹt mũi, giảm hoặc mất khứu giác, đau đầu, đau hoặc áp lực ở vùng mặt, dịch nhầy chảy từ mũi xuống họng, hơi thở có mùi...

Bệnh Graves

Bệnh Graves xảy ra khi tuyến giáp hoạt động quá mức khiến các mô, cơ và mỡ phía sau mắt bị sưng. Bệnh cũng có thể khiến nhãn cầu lồi ra khỏi hốc mắt và gây ra các vấn đề khác chẳng hạn khó cử động mắt.

Các mô phía sau mắt sưng tấy có thể gây cảm giác áp lực. Các triệu chứng ở mắt khác thường gặp gồm cảm giác kích thích hoặc khó chịu ở mắt, khô mắt, chảy nước mắt nhiều hơn bình thường, mắt lồi, nhạy cảm với ánh sáng, nhìn đôi...

Viêm dây thần kinh thị giác

Viêm dây thần kinh thị giác là tình trạng dây thần kinh nối mắt với não bị viêm và sưng. Tác dụng phụ có thể gồm đau và giảm thị lực tạm thời, thường nặng nhất trong vài ngày đầu, có thể mất vài tuần để cải thiện.

Nhiễm trùng có thể gây viêm dây thần kinh thị giác và bệnh này cũng thường liên quan đến đa xơ cứng. Triệu chứng bệnh gồm giảm thị lực, rối loạn nhận biết màu sắc hoặc màu sắc kém rực rỡ, nhìn mờ, đau mắt, nhất khi cử động, đồng tử phản ứng bất thường với ánh sáng mạnh...

Đau răng

Đau răng, đặc biệt do nhiễm trùng, có thể khiến cơn đau lan sang các vùng lân cận trên mặt, gây cảm giác đau nhói và áp lực. Nếu đau răng kèm sưng ở mắt hoặc cổ, người bệnh cần đi khám ngay.

Chấn thương vùng mặt

Chấn thương vùng mặt như do tai nạn giao thông hoặc khi chơi thể thao, có thể gây cảm giác đau phía sau mắt kèm theo áp lực quanh mắt. Tình trạng gãy xương hốc mắt có thể làm tổn thương cơ mắt, dây thần kinh và xoang. Một số triệu chứng của gãy hốc mắt gồm mắt lồi hoặc lõm bất thường, bầm tím quanh mắt, nhìn đôi, nhìn mờ hoặc giảm thị lực, tê ở một số vùng mặt quanh mắt bị thương, sưng quanh mắt

Điều trị tình trạng đau, căng tức sau mắt phụ thuộc vào nguyên nhân gây ra. Với triệu chứng nhẹ, dùng thuốc chống viêm không kê đơn có thể giúp giảm khó chịu. Nếu tình trạng nghiêm trọng hoặc kèm triệu chứng khác, người bệnh nên đi khám để được kê thuốc phù hợp như thuốc giảm đau, kháng sinh, thuốc xịt mũi steroid hoặc kháng histamine. Người bệnh cũng có thể áp dụng các biện pháp hỗ trợ như chườm lạnh vùng mắt, ngủ kê cao đầu, thư giãn và nghỉ ngơi đầy đủ.

