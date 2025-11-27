5 cách tự nhiên giảm khô mắt

Chườm ấm, đắp dưa chuột, thoa gel lô hội lên vùng mắt hay chớp mắt nhiều hơn có thể tăng độ ẩm cho mắt, giảm khô và kích ứng.

Khô mắt xảy ra khi mắt không sản xuất đủ nước mắt hoặc khi bốc hơi quá nhanh, dẫn đến khó chịu, đỏ mắt và đôi khi mờ mắt. Ngoài tham khảo ý kiến bác sĩ để điều trị khô mắt mạn tính, áp dụng một số biện pháp đơn giản có thể giảm triệu chứng và cải thiện quá trình sản xuất nước mắt.

Chườm ấm

Chườm ấm là một trong những cách đơn giản nhất để giảm khô mắt. Nó giúp giãn nở các tuyến dầu bị tắc ở mí mắt, vốn rất quan trọng để sản xuất lớp dầu của nước mắt, ngăn bốc hơi nhanh. Chườm ấm cũng cải thiện độ ổn định của màng phim nước mắt đồng thời giảm các triệu chứng khô mắt ở người mắc chứng rối loạn chức năng tuyến meibomian.

Cách thực hiện: Nhúng một miếng vải sạch vào nước ấm, vắt bớt nước thừa và đắp lên mắt nhắm trong 5-10 phút. Lặp lại 2-3 lần mỗi ngày để có kết quả tốt.

Uống đủ nước, ăn thực phẩm giàu omega-3

Chế độ ăn uống đóng vai trò quan trọng đối với sức khỏe mắt. Axit béo omega-3 có trong thực phẩm như cá hồi, hạt lanh, hạt óc chó có tác dụng giảm viêm, cải thiện chất lượng nước mắt. Uống đủ nước có thể duy trì sản xuất nước mắt, bôi trơn bề mặt mắt. Nước giúp cân bằng độ ẩm trong mắt, nhờ đó giảm khô và kích ứng, tạo cảm giác dễ chịu.

Sử dụng gel lô hội

Lô hội (nha đam) có đặc tính làm dịu, chống viêm, có thể đẩy lùi khô mắt khi thoa ngoài da quanh mí mắt.

Cách thực hiện: Lấy phần gel lô hội tươi từ lá. Thoa một lượng nhỏ quanh mí mắt (tránh tiếp xúc trực tiếp với mắt). Để yên trong vài phút trước khi rửa nhẹ bằng nước.

Chớp mắt và thực hành quy tắc 20-20-20

Thời gian dài tiếp xúc với màn hình thiết bị điện tử làm giảm tốc độ chớp mắt, góp phần gây khô mắt. Chớp mắt giúp nước mắt dàn đều khắp mắt, bôi trơn và giữ cho bề mặt đủ nước.

Để tránh khô mắt, mỗi người nên cố gắng chớp mắt nhiều hơn, nhất là khi xem điện thoại hay sử dụng các thiết bị kỹ thuật số khác. Thực hiện quy tắc 20-20-20, tức cứ sau 20 phút, hãy nhìn vào một vật cách xa 6 mét (20 feet) trong 20 giây.

Đắp dưa chuột

Dưa chuột thái lát không chỉ giúp làm đẹp da mà còn là cách nhanh chóng để giảm khô mắt. Dưa chuột chứa nước cùng với chất chống oxy hóa cấp ẩm cho vùng da quanh mắt, nhờ đó mang lại hiệu quả làm mát.

Cách thực hiện: Thái dưa chuột để trong tủ lạnh thành từng lát mỏng. Đắp các lát lên mắt nhắm và thư giãn trong 10-15 phút.

Bảo Bảo (Theo Times of India)