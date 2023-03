Nguyên nhân khiến cổ tay bị đau

Cổ tay có thể bị đau do chấn thương hoặc do các căng thẳng lặp đi lặp lại theo thời gian, trong quá trình làm việc và vận động.

Đau ở cổ tay là tình trạng đau xương khớp khá phổ biến. Theo một nghiên cứu năm 2022, tỷ lệ gặp tình trạng này ở người trưởng thành là 19,1%, chấn thương cổ tay cũng đứng thứ ba trong danh sách những chấn thương phổ biến liên quan đến công việc.

Những cơn đau ở cổ tay có thể ảnh hưởng đến nhiều khía cạnh của cuộc sống, từ sở thích đến công việc và cả các hoạt động đơn giản thường ngày. Với những người phải làm việc bằng tay nhiều, họ có thể cảm thấy khó khăn khi thực hiện các hoạt động như leo cầu thang, vặn tua vít, hoặc bế trẻ em... Khi cơn đau trở nên nặng hơn, họ có thể gặp khó khăn khi mặc quần áo, chải đầu...

Theo chuyên gia phẫu thuật chỉnh hình Ryan J. Grabow (Đại học Touro, Mỹ), cổ tay khoẻ là nền tảng cho mọi chức năng bàn tay. Cổ tay đau đôi khi không phải là biểu hiện duy nhất, đôi khi bộ phận này không thể hoạt động được bình thường. Việc tìm ra dấu hiệu, nguyên nhân của các cơn đau có thể giúp ích trong việc điều trị ban đầu.

Đau cổ tay có thể do chấn thương hoặc thoái hoá khớp. Ảnh: HealthCentral

Đau do chấn thương

Tổn thương hoặc các chấn thương là nguyên nhân phổ biến dẫn đến đau cổ tay. Các vấn đề có thể gặp phải bao gồm: bong gân, căng cơ, căng gân, gãy xương. Theo tiến sĩ Grabow, lực tác động đột ngột là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây đau cổ tay. Nhiều người, theo quán tính sẽ chống tay xuống đất khi bị ngã, điều này dễ dẫn đến tổn thương gân, dây chằng hoặc xương.

Những vết thương này dẫn đến cơn đau ngay lập tức, dữ dội, đau nhói nghiêm trọng. Tuỳ thuộc vào mức độ nghiêm trọng của các cơn đau, các chấn thương có thể ngay lập tức ảnh hưởng đến khả năng chuyển động của bàn tay hoặc cổ tay và cần được chăm sóc y tế khẩn cấp.

Căng thẳng lặp đi lặp lại

Tình trạng này không nghiêm trọng như chấn thương cấp tính, nhưng việc gia tăng áp lực, căng thẳng lên cổ tay, lặp đi lặp lại có thể dần dẫn đến các cơn đau cổ tay, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống hàng ngày.

Chấn thương do căng thẳng lặp đi lặp lại có thể do chuyển động cổ tay thường xuyên, trong thời gian dài, ngày qua ngày, lặp lại như khi lái xe cả ngày, chơi thể thao, vận động mạnh tay thường xuyên. Các cơn đau do căng thẳng thường mang đến cảm giác đau nhói, dai dẳng, tuỳ vào từng mức độ nghiêm trọng.

Hội chứng ống cổ tay

Đây là hội chứng xảy ra khi dây thần kinh ở cổ tay bị chèn ép. Các cơn đau do hội chứng này gây ra là tê, ngứa ran hoặc giảm cảm giác ở ngón cái, ngón trỏ và ngón giữa, đau âm ỉ ở lòng bàn tay, cổ tay. Theo thời gian, tình trạng này có thể gia tăng do áp lực lên dây thần kinh giữa đi qua ống cổ tay và cổ tay.

Việc gập, duỗi thường làm gia tăng các cơn đau, nhất là khi lái xe, sử dụng tay quá sức, đè lên tay khi ngủ có thể làm trầm trọng thêm các triệu chứng. Nếu không điều trị, tình trạng này có thể gây tổn thương, dẫn đến mất cảm giác và chức năng ở tay. Theo các chuyên gia, việc đánh giá, điều trị của các bác sĩ chuyên khoa là rất quan trọng nếu gặp phải hội chứng này.

Viêm khớp

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Bệnh tật Mỹ (CDC), tỷ lệ viêm khớp ở người trưởng thành là 24%. Con số này chỉ chung cho các trường hợp thoái hoá khớp, viêm khớp dạng thấp, viêm khớp vẩy nến... Hầu hết các tình trạng này có thể gây đau cổ tay.

Viêm khớp ảnh hưởng đến cổ tay có thể là do trước đó, người bệnh đã bị một chấn thương, ảnh hưởng đến dây chằng, hoặc sụn cổ tay và dần dẫn đến tình trạng thoái hoá theo thời gian.

Với các loại viêm khớp khác như viêm khớp dạng thấp hoặc do gout, tình trạng đau cổ tay có thể bị kích hoạt do lớp sụn bị phá huỷ chứ không phải do chấn thương. Trong khi các cơn đau viêm khớp thông thường gây ra cơn đau âm ỉ, nhức nhối, các cơn đau do gout thường gây đau cổ tay nghiêm trọng, đi kèm sưng tấy, cần phải dùng thuốc giảm đau hoặc tiêm sterois.

Viêm gân

Viêm bao gân De Quervain là một tình trạng viêm gân cơ gây đau nhức ở ngón cái của cổ tay. Bệnh thường gây đau và sưng ở cổ tay gần gốc ngón tay cái, khó cử động ngón tay cái và cổ tay khi bạn đang làm việc gì đó liên quan đến việc nắm hoặc véo. Nếu tình trạng này diễn ra quá lâu mà không được điều trị, cơn đau có thể lan rộng ra ngón tay cái, lan lên cẳng tay và cơn đau ngày càng trầm trọng hơn.

Đây là bệnh lý thường gặp ở phụ nữ đang mang thai, sau sinh hay từ độ tuổi 30 trở lên; và những người thường xuyên chơi thể thao như đánh gôn, quần vợt...

Thu Minh (Theo HealthCentral)