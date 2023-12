Nguyên nhân khiến bạn ho dai dẳng

Ho dai dẳng có thể do mắc bệnh như nhiễm trùng đường hô hấp, trào ngược dạ dày axit hay ô nhiễm không khí, hút thuốc lá.

Có nhiều nguyên nhân khiến ho dai dẳng, có thể trở thành mạn tính, gây khó chịu và ảnh hưởng đến cuộc sống của người bệnh.

Trào ngược axit: Tình trạng này khiến các chất trong dạ dày trào ngược lên thực quản. Thông thường, bệnh chủ yếu gây ợ chua nhưng một số trường hợp cũng có thể ho dai dẳng kèm theo thở khò khè. Các thành phần axit khi trào ngược lên sẽ đi qua thực quản, kích thích vùng cổ họng dẫn đến ho.

Nhiễm trùng đường hô hấp: Ho là một trong những triệu chứng phổ biến nhất của cảm lạnh, cúm và các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp khác gây cản trở nhịp thở bình thường. Theo Thư viện Y khoa Quốc gia Mỹ, triệu chứng khác đi kèm với cảm lạnh, cúm gồm nghẹt mũi, sốt. Ho có thể kéo dài hơn các triệu chứng khác do đường dẫn khí trong phổi vẫn nhạy cảm và viêm.

Nhiễm trùng đường hô hấp nghiêm trọng hơn là viêm phổi, có thể do vi khuẩn hoặc virus gây ra. Trường hợp này, ho thường tiết ra chất nhầy màu xanh hoặc màu rỉ sét cùng với sốt, ớn lạnh, đau ngực, suy nhược, mệt mỏi; biểu hiện khác nhau tùy theo độ tuổi.

Ho sau khi nhiễm virus: Ho kéo dài sau khi nhiễm trùng đường hô hấp trên do virus. Nguyên nhân là do đường hô hấp phản ứng quá mức với virus. Điều này cũng có thể do các mô cơ trơn lót đường thở giữ lại chất gây kích ứng cổ họng.

Ho kéo dài có thể do nhiễm trùng đường hô hấp. Ảnh: Freepik

Dị ứng nặng: Các chất kích ứng có trong không khí gây dị ứng hô hấp theo mùa ở một số người có thể kèm theo ho dai dẳng. Tình trạng này phổ biến ở người bệnh hen suyễn và thường dùng steroid dạng hít để kiểm soát triệu chứng.

Ho gà: Đây là bệnh hô hấp rất dễ lây lan do vi khuẩn bordetella pertussis gây ra. Triệu chứng thường gặp bao gồm sốt nhẹ, sổ mũi, ho dữ dội gây khó thở. Ở giai đoạn đầu, người bệnh không sốt nhưng ho nhẹ, sau đó có thể kéo dài trong vài tuần. Tiêm vaccine có thể phòng ngừa bệnh ho gà ở trẻ nhỏ.

Chất lượng không khí kém: Người sống gần nơi ô nhiễm không khí, hệ hô hấp nhạy cảm với chất kích thích có thể ho dai dẳng. Trong những ngày không khí có chất lượng kém, người bệnh nên hạn chế ra ngoài, nhất vào sáng sớm khi trời lạnh. Sử dụng khẩu trang chất lượng tốt, tránh khu vực đông đúc và tập thể dục trong nhà thay vì ngoài trời.

Hút thuốc lá: Người hút thuốc thường ho do phản ứng tự nhiên của cơ thể nhằm loại bỏ các hóa chất xâm nhập vào đường hô hấp và phổi từ thuốc lá. Ban đầu có thể là ho khan, sau đó kèm theo đờm. Bỏ hút thuốc có thể khắc phục tình trạng này.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa bệnh tật (CDC) Mỹ, hút thuốc cũng là nguyên nhân hàng đầu gây ung thư phổi. Người bệnh ho không bớt, ngày càng nặng hơn, đau tức ngực, khó thở hoặc ho ra máu nên đi khám sớm.

Người có triệu chứng ho mạn tính, không rõ nguyên nhân nên đi khám chuyên khoa để xác định bệnh và điều trị phù hợp.

Bảo Bảo (Theo The Healthy, Health)