Nguyên nhân gây ra tiếng sôi trong dạ dày

Sôi bụng dai dẳng xảy ra khi đầy hơi trong dạ dày, nuốt nhiều không khí, tiêu chảy, không dung nạp thực phẩm có chứa đường lactose.

Borborygmi là từ dùng trong y học để chỉ những âm thanh do dạ dày và ruột thỉnh thoảng tạo ra. Bạn có thể cảm nhận âm thanh này sau khi ăn uống, do các lớp cơ trơn thực hiện đẩy thức ăn, không khí và chất lỏng trong đường tiêu hóa. Những âm thanh này có thể phát ra từ dạ dày, ruột non hoặc ruột già.

Borborygmi xảy ra nhiều hơn khi bụng rỗng do cơ ruột và dạ dày vẫn co giãn tạo âm thanh. Một số vấn đề về tiêu hóa dưới đây cũng có thể khiến bụng bạn sôi dai dẳng.

Bệnh tiêu chảy: Chứng tiêu chảy thường gây borborygmi nhiều hơn do lượng chất lỏng và khí trong ruột lúc này tăng cao.

Tắc ruột: Khi bạn bị tắc ruột do thức ăn rắn và chất lỏng đang cố gắng đi qua phần ruột bị hẹp hoặc tắc, tiếng sôi càng xảy đến nhiều hơn.

Không dung nạp lactose: Borborygmi cũng có thể là dấu hiệu của chứng không dung nạp lactose, thường kèm với tiêu chảy, đau bụng, ợ chua và đầy hơi. Theo báo cáo nghiên cứu về chứng không dung nạp lactose của Bangladesh, lượng lactose không được tiêu hóa sẽ đi đến ruột già để được phân hủy một phần thành khí và axit, khiến bạn có cảm giác khó chịu ở dạ dày.

Tiếng sôi trong dạ dày có thể là dấu hiệu của chứng không dung nạp lactose từ sữa. Ảnh: Freepik

Bệnh celiac và hội chứng ruột kích thích: Theo một báo cáo nghiên cứu trên Nature Briefing (Mỹ) về bệnh celiac, tháng 5/2022, đây là tình trạng tự miễn dịch gây ra bởi gluten, một protein có trong lúa mì và các loại ngũ cốc. Bệnh lý khiến dạ dày sôi và kèm một số triệu chứng như buồn nôn, tiêu chảy, đau dạ dày và đầy hơi. Triệu chứng của bệnh celiac tương tự với chứng ruột kích thích - một dạng rối loạn tiêu hóa mạn tính.

Chứng dính bụng: Dính bụng là những dải mô sẹo đôi khi hình thành bên trong cơ thể, sau khi người trải qua phẫu thuật vùng bụng. Chất kết dính có thể gây đau, khó chịu, đầy hơi và thay đổi nhịp đi tiêu, đồng thời gây ra chứng sôi bụng dai dẳng.

Chế độ ăn uống: Tiếng ồn trong dạ dày thường là dấu hiệu tự nhiên cho thấy ruột đang hoạt động. Nếu âm thanh sôi xảy ra nhiều kèm với ợ chua, xì hơi hoặc các triệu chứng tiêu hóa khác, bạn có thể thay đổi chế độ ăn uống. Bạn nên tránh thức ăn hoặc đồ uống chứa nhiều gas như nước ngọt, nấm, thực phẩm từ sữa...

Theo Quỹ quốc tế về rối loạn tiêu hóa (Mỹ), đậu và các loại rau cải (như bông cải xanh, bắp cải) tuy mang nhiều lợi ích dinh dưỡng nhưng ăn nhiều có thể khiến dạ dày sôi sục và đầy hơi. Bạn có thể cắt giảm một số loại đường trong chế độ ăn uống như fructose và sorbitol (có trong trái cây và được sử dụng làm chất ngọt nhân tạo). Các thực phẩm ít axit hơn (như trái cây họ cam quýt, cà chua và cà phê) giúp giảm tiếng ồn ào trong bụng. Bạn nhớ uống đủ nước, ăn chậm, chia làm nhiều bữa ăn nhỏ cũng có thể có ích.

