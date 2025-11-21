Nguyên nhân gây lõm đầu

Vết lõm ở đầu có thể xuất hiện đột ngột do chấn thương, thiếu vitamin, bệnh lupus ban đỏ hoặc ung thư.

Vết lõm trên đầu (móp đầu) có thể bẩm sinh, vô hại và không thay đổi trong suốt cuộc đời hoặc xuất hiện bất thường, đột ngột. Ở trẻ nhỏ, vết lõm có thể phát triển theo thời gian dẫn đến biến dạng xương. Một số vết lõm tự biến mất nhưng cũng có trường hợp tồn tại vĩnh viễn song không gây hại. Hãy kiểm tra nguyên nhân nếu đột ngột bị lõm đầu, nhất là khi chúng gây đau, mệt mỏi.

Chấn thương hoặc thương tích ở đầu có thể dẫn đến gãy xương sọ lõm, hình thành vết lõm. Đây là chấn thương nghiêm trọng, nguy cơ cao ảnh hưởng đến thần kinh, gây biến chứng bao gồm co giật, động kinh, nôn ói. Các chấn thương điển hình như sưng da, gãy xương hoặc tụ máu, xuất hiện cục u trên đầu, tụ dịch quanh não và tủy sống. Vết lõm hình thành do chấn thương đầu thường ảnh hưởng đến ý thức, có thể làm mất trí nhớ tạm thời.

Thiếu vitamin A khiến xương mềm, dẫn đến lõm đầu. Ở một số người, thiếu vitamin A có thể làm cho xương yếu đi, dễ gãy. Thiếu hụt vitamin A phổ biến ở trẻ em và phụ nữ mang thai. Xét nghiệm máu giúp chẩn đoán tình trạng thiếu hụt này, từ đó bác sĩ tư vấn bổ sung vitamin A phù hợp.

Bệnh Paget là một tình trạng xương trong cơ thể phát triển quá mức. Bệnh có thể ảnh hưởng đến xương trên khắp cơ thể, bao gồm cả hộp sọ, dẫn đến các vết lõm và các bất thường khác trên đầu. Bác sĩ chẩn đoán dựa trên triệu chứng của người bệnh, có thể sử dụng X-quang và xét nghiệm hình ảnh để tìm tổn thương hoặc bệnh về xương.

Ung thư xương có thể bắt nguồn từ hộp sọ hoặc di căn từ cơ quan khác đến xương và xương sọ. Khi tế bào ung thư di căn đến xương, nó phá hủy mô và hình thành vết lõm, vết sưng hoặc các bất thường khác, trong đó có vết lõm ở đầu kèm đau đầu, buồn nôn. Các xét nghiệm hình ảnh như chụp cắt lớp vi tính (CT) hoặc chụp cộng hưởng từ (MRI) giúp xác định ung thư ở hộp sọ hoặc não.

Bệnh loạn dưỡng xương thường xảy ra ở người lớn tuổi, đi kèm với chứng loãng xương, khiến xương sọ mỏng đi, gây biến dạng xương. Ở trẻ sơ sinh và trẻ em, loạn dưỡng xương ảnh hưởng đến xương sọ, khiến đầu của trẻ bị dẹt hoặc trông lõm. Người bệnh thận mạn tính, suy thận có nguy cơ cao mắc bệnh này. Bởi suy giảm chức năng thận làm rối loạn cân bằng chuyển hóa canxi, phốt pho và vitamin D, khiến xương suy yếu.

Bệnh lupus là bệnh tự miễn với các triệu chứng phổ biến như phát ban da. Lupus thường gây tổn thương xương và có thể dẫn đến loãng xương, hoại tử xương vô mạch (xương chết), viêm tủy xương (viêm xương), ảnh hưởng đến hộp sọ gây ra vết lõm bất thường.

