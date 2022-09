Nguyên nhân gây đau lưỡi và cổ họng

Các trường hợp chấn thương, bỏng lưỡi, dị ứng nhẹ hoặc ung thư đều gây ra những cơn đau cổ họng kèm với đau lưỡi.

Đa số các trường hợp đau lưỡi và cổ họng không nghiêm trọng, có thể do nhiều nguyên nhân như cảm lạnh thông thường, dị ứng. Trong một số trường hợp đau lưỡi và cổ họng có thể là dấu hiệu cảnh báo ung thư. Việc xác định nguyên nhân gây đau họng và lưỡi sẽ giúp chọn hướng điều trị phù hợp.

Dị ứng: Dị ứng khá phổ biến và thường có yếu tố di truyền. Các triệu chứng dị ứng xảy ra khi hệ thống miễn dịch phản ứng quá mức với một chất nhất định, ví dụ như phấn hoa, thức ăn, nấm mốc, bụi hoặc lông thú cưng. Hầu hết các triệu chứng xảy ra khi hệ thống miễn dịch tiết ra một chất gọi là histamine. Dị ứng thực phẩm gây ra đau họng ảnh hưởng đến lưỡi, dẫn đến ngứa và sưng lưỡi. Một số trường hợp dị ứng nghiêm trọng dẫn đến sốc phản vệ.

Các triệu chứng dị ứng bao gồm: viêm họng, sổ mũi, ngứa họng, ho, ngứa mắt hoặc tai, nổi mề đay hoặc phát ban, nghẹt mũi. Các triệu chứng phản vệ như: khàn tiếng, khó thở, sưng lưỡi, sưng mặt, chảy nước miếng...

Dị ứng gây cảm giác ngứa, đau họng và sưng lưỡi. Ảnh: Freepik

Tổn thương: Chấn thương từ nhiều nguyên khác nhau có thể dẫn đến đau lưỡi và cổ họng. Các chấn thương có thể bao gồm cắn lưỡi, bị thương lưỡi trong quá trình làm răng, bỏng lưỡi hoặc cổ họng khi ăn đồ nóng... Bạn cũng có thể bị đau lưỡi hoặc cổ họng nếu mô bị kích thích khi tiếp xúc với các chất hóa học có tính axit cao. Tình trạng này xảy ra với những người bị GERD (trào ngược axit).

Các triệu chứng của tổn thương miệng và lưỡi, bao gồm: viêm họng, khàn tiếng, đỏ hoặc viêm lưỡi, lưỡi phồng rộp, vết cắt ở lưỡi, đau lưỡi, cảm giác nóng rát ở lưỡi hoặc cổ họng, ợ chua, đau dạ dày...

Các vết bỏng nhẹ ở lưỡi do uống hoặc ăn thức ăn nóng có thể dễ dàng điều trị tại nhà bằng cách ăn và uống thức ăn lạnh và chất lỏng. Bạn nên tham khảo ý kiến chuyên gia y tế nếu nhận thấy vết phồng rộp hoặc mô bị thâm đen. Nếu bạn đang bị đau họng do GERD thì nên đến gặp bác sĩ để điều chỉnh theo hướng dẫn.

Đau dây thần kinh: Đau dây thần kinh hầu họng là một tình trạng gây ra các cơn đau thần kinh dữ dội ở lưỡi, cổ họng, một số trường hợp gây ra đau tai.

Các triệu chứng đau dây thần kinh, bao gồm đau lưỡi, cổ họng, tai. Cảm giác râm ran như bị điện giật hoặc có một vật nhọn nào đó mắc vào cổ họng. Đau dây thần kinh còn dẫn đến các triệu chứng về tim như mạch thấp, huyết áp thấp, ngất xỉu, co giật.

Viêm họng hạt: Viêm họng hạt gây đau họng kéo dài. Bệnh do vi khuẩn liên cầu gây ra, cần phải xét mới có chẩn đoán chính xác được. Viêm họng xảy ra ở mọi lứa tuổi, nhưng bệnh thường gặp nhất ở những người từ 5-15 tuổi. Triệu chứng của viêm họng hạt bao gồm viêm họng, sưng amidan, xuất hiện cả mảng trắng trên amidan, đốm đỏ liti trong miệng, sưng hạch bạch huyết, sốt, mệt mỏi.

Viêm họng do vi khuẩn liên cầu nhóm A gây ra. Bệnh lây qua giọt bắn đường hô hấp do ho, hắt hơi, tiếp xúc trực tiếp với người bệnh, dùng chung đồ ăn, thức uống. Viêm họng phải được điều trị bằng kháng sinh thích hợp để tránh các biến chứng như nhiễm trùng tai, nhiễm trùng xoang, hoặc các tình trạng nghiêm trọng hơn.

Ung thư lưỡi: Ung thư lưỡi là một trong những loại ung thư đầu và cổ phổ biến. Ung thư lưỡi thường xảy ra ở nam giới lớn tuổi, có tiền sử uống rượu hoặc hút thuốc lá. Ung thư lưỡi cũng đang gia tăng ở những bệnh nhân trẻ tuổi do tiếp xúc với virus gây u nhú ở người (HPV), theo Very Well Health.

Triệu chứng phổ biến nhất của bệnh ung thư lưỡi thường là đau trên lưỡi không biến mất; khó nuốt hoặc cảm thấy đau khi nuốt; giảm cân, khó nói, nổi cục ở cổ hoặc vùng xung quanh cổ do các hạch bạch huyết sưng.

Anh Chi (Theo Very Well Health)