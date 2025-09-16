Nguyên nhân gây bệnh gout ở cột sống

Các tinh thể urat không được kiểm soát có thể lắng đọng ở cột sống, gây bệnh gout với các triệu chứng như đau lưng, yếu cơ, tê bì và chuột rút.

Gout là dạng viêm khớp xảy ra do tích tụ axit uric. Khi cơ thể không thể loại bỏ axit uric dư thừa, các tinh thể urat có thể hình thành xung quanh khớp, gây đau và viêm. Trường hợp không điều trị, bệnh có thể lan sang các vùng khác của cơ thể, bao gồm cả cột sống. Theo Hiệp hội Thấp khớp Anh, gout cột sống là dạng gout ít gặp nhưng nhiều trường hợp có thể không được chẩn đoán do bệnh có các triệu chứng khác nhau.

Ở người bệnh gout, các tinh thể urat thường tích tụ xung quanh các khớp ở phần dưới cơ thể như ngón chân, mắt cá chân và đầu gối. Trường hợp nặng có thể xuất hiện các hạt tophi, tức những lắng đọng cứng của axit uric hình thành dưới da. Theo thời gian, hạt tophi có thể hình thành ở các vùng khác như xương trục. Bộ xương trục bao gồm hộp sọ, lồng ngực và cột sống.

Bệnh gout cột sống có thể ảnh hưởng đến những vị trí như khớp liên mấu có vai trò nối các đốt sống trong cột sống, vòm sau của đốt sống nối với tủy sống, dây chằng nối các màng cứng, khoang ngoài màng cứng. Người bị gout ở cột sống có thể gặp các triệu chứng như đau lưng, đau cổ, yếu cơ, tê bì, ngứa ran, mất kiểm soát bàng quang hoặc ruột, giảm cảm giác ở lưng, chân và mông, chuột rút.

Bệnh gout cột sống gây đau lưng, tê bì hông lưng. Ảnh minh họa tạo bởi AI

Bệnh gout cột sống có thể khó chẩn đoán vì ít gặp. Bác sĩ có thể chẩn đoán dựa trên các biểu hiện như đau ở cột sống, đau lan từ cột sống đến hông và chân, các nốt sần xung quanh khớp. Xét nghiệm máu để đo mức axit uric. Nồng độ axit uric trên 7 miligam trên decilit (mg/dl) có thể là dấu hiệu của tăng axit uric máu. Các xét nghiệm hình ảnh như chụp cộng hưởng từ MRI có thể giúp bác sĩ phát hiện chèn ép ở cột sống.

Các loại thuốc điều trị bệnh gout cột sống cũng tương tự thuốc điều trị gout ảnh hưởng đến các vùng điển hình như khớp ngón chân nhằm hạ nồng độ axit uric, kiểm soát các triệu chứng của cơn gout cấp. Người bệnh cũng cần thay đổi lối sống để hạn chế gout bùng phát như giảm cân, hạn chế hoặc tránh rượu bia, giảm hoặc tránh các thực phẩm giàu purin như thịt đỏ, nội tạng động vật hoặc hải sản. Tránh bất kỳ loại thuốc nào có thể làm tăng nồng độ axit uric như thuốc lợi tiểu. Duy trì vận động với các bài tập nhẹ nhàng như đi bộ hoặc bơi lội.

Anh Ngọc (Theo Medical News Today)