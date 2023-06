Nguyên nhân đau dây thần kinh bàn tay

Có nhiều tác nhân khiến các dây thần kinh điều chỉnh cảm giác, chuyển động ở bàn tay bị tổn thương, viêm, gây đau, kèm theo cảm giác tê, nóng rát hoặc ngứa ran.

Bàn tay bao gồm xương, cơ, dây chằng, gân và dây thần kinh điều chỉnh cảm giác, chuyển động. Dưới đây là những tác nhân khiến dây thần kinh bàn tay bị tổn thương và cách khắc phục.

Dây thần kinh bị chèn ép: Sự chèn ép các dây thần kinh ở tay dẫn đến đau, tê và ngứa ran. Có nhiều nguyên nhân gây ra tình trạng này gồm chấn thương hoặc viêm khớp, phổ biến hơn ở người lớn trên 50 tuổi nhưng có thể ảnh hưởng đến mọi lứa tuổi.

Hội chứng ống cổ tay: Người già và phụ nữ có nhiều khả năng mắc hội chứng này. Hội chứng ống cổ tay có thể phát sinh do sử dụng tay quá mức, do mang thai hoặc do các bệnh mạn tính như tiểu đường.

Bệnh lý thần kinh ngoại biên: Bệnh lý thần kinh ngoại biên đề cập đến các dây thần kinh bị tổn thương bên ngoài não và tủy sống. Ở tay, tình trạng này dẫn đến yếu cơ, tê và mất khả năng phối hợp, ngoài ra còn gây đau. Nguyên nhân gây bệnh gồm chấn thương, tình trạng tự miễn dịch như lupus và viêm khớp dạng thấp, nhiễm trùng.

Viêm bao gân: Viêm bao gân xảy ra khi vỏ bọc của gân nối giữa ngón tay cái và cổ tay bị viêm, dẫn đến đau, yếu, sưng tấy và cảm giác "lạch cạch" ở cổ tay. Nguyên nhân gây viêm do chấn thương hoặc các cử động tay lặp đi lặp lại tạo áp lực lên ngón tay cái như khi đan, nâng vật nặng hoặc các hoạt động liên quan đến việc bóp chặt tay.

Viêm dây thần kinh gây đau bàn tay kèm theo cảm giác tê, nóng rát. Ảnh: Freepik

Hội chứng ngón tay cò súng: Ngón tay cò súng (ngón tay bật) là bệnh do viêm dây chằng vòng cố định gân gấp ngón tay. Triệu chứng chính của tình trạng này là ngón tay thường bị cố định, kẹt hoặc khóa trong tư thế gập khi vận động; cần phải có ai đó kéo thẳng hoặc bẻ về vị trí cũ; đau trên vùng gân và thường đau nhiều hơn khi vận động... Ngón tay cò súng xảy ra do các tình trạng như viêm khớp hoặc tiểu đường, do chấn thương, căng thẳng lặp đi lặp lại.

U nang hạch: Sự phát triển của các túi chứa đầy chất lỏng này trên bàn tay và cổ tay gây đau dây thần kinh. Chúng xuất hiện ở các khớp, thường ảnh hưởng đến cổ tay và có thể trở thành vấn đề khi chúng tác động đến các dây thần kinh, ảnh hưởng đến chức năng và gây đau. U nang hạch không phải ung thư, thường tự biến mất dù đôi khi có thể phải điều trị.

Thoái hóa khớp: Đây là một trong những loại viêm khớp phổ biến nhất. Thoái hóa xương khớp là sự phá vỡ dần dần sụn xung quanh khớp do lão hóa và hao mòn tự nhiên; gây ra tình trạng viêm nhiễm, tác động đến các dây thần kinh của bàn tay, thậm chí dẫn đến cứng khớp và khó chịu, làm gián đoạn nghiêm trọng chuyển động và chức năng của tay.

Viêm khớp dạng thấp: Viêm khớp dạng thấp là một bệnh tự miễn dịch xảy ra khi hệ thống miễn dịch của cơ thể tấn công nhầm các khớp. Đây cũng là nguyên nhân gây đau, cứng và sưng dây thần kinh ở tay, đôi khi làm biến dạng ngón tay nghiêm trọng. Khi không được điều trị, viêm khớp dạng thấp có thể gây ra bệnh thần kinh ngoại biên và hội chứng ống cổ tay.

Bệnh tiểu đường: Đau dây thần kinh ở tay là một trong số nhiều ảnh hưởng của bệnh tiểu đường tuýp 2. Tổn thương thần kinh xảy ra do lượng đường trong máu tăng cao trong thời gian dài. Các triệu chứng bao gồm đau, ngứa ran và tê ở tay.

Ngoài các tình trạng gây tổn thương trực tiếp đến dây thần kinh ở tay, một số tình trạng khác cũng có thể gây ra các triệu chứng này như: đau tim, lupus, thai kỳ, bệnh gout, zona, nhiễm trùng...

Mọi người nên chủ động đến gặp bác sĩ nếu cảm thấy đau dây thần kinh, ngứa ran hoặc các triệu chứng khác ở tay, ảnh hưởng đến khả năng hoạt động hoặc thực hiện các công việc hàng ngày. Phương pháp điều trị đau dây thần kinh ở tay tùy từng trường hợp cụ thể, như dùng thuốc hoặc thậm chí phẫu thuật nếu nghiêm trọng.

Một số nghiên cứu chỉ ra châm cứu giúp giảm đau ở tay. Châm cứu được cho là kích thích dây thần kinh bằng cách châm kim vào các vùng cụ thể ở bàn tay, cổ tay, cánh tay, vai và lưng.

Bổ sung vitamin B12 sẽ có ích bởi thiếu vitamin này có khả năng gây ra bệnh thần kinh ngoại biên nghiêm trọng. Một số nghiên cứu còn chỉ ra bổ sung vitamin B12 làm giảm đau dây thần kinh ở những người mắc bệnh tiểu đường, điều này cũng đúng với những người mắc các loại đau dây thần kinh khác.

Để ngăn ngừa cơn đau, người bệnh nên duy trì cân nặng hợp lý, bỏ bia rượu... và chơi các môn thể thao để làm tăng lưu lượng máu đến khớp, giúp giảm viêm trong quá trình hoạt động.

Như Ý (Theo Very Well Family)