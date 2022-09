Nguy kịch vì sốc nhiễm khuẩn

Người đàn ông 37 tuổi, tự mua thuốc hạ sốt uống vì nghĩ bị cúm; một tuần sau khó thở, mệt nhiều, nhập viện được chẩn đoán sốc nhiễm khuẩn, tiên lượng xấu.

Thời điểm vào Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh cấp cứu, bệnh nhân có biểu hiện suy hô hấp, huyết áp tụt còn 80/50 mmHg, mạch nhanh, nhỏ; test nhanh cúm và nCoV đều âm tính. Kết quả chụp X-quang ngực cho thấy viêm phổi hai bên, xét nghiệm máu có nhiễm trùng nặng.

Nhận định đây là tình trạng khẩn cấp, nguy hiểm tính mạng, bác sĩ nhanh chóng cho người bệnh truyền dịch, thở oxy, dùng thuốc vận mạch và kháng sinh để duy trì các chức năng hô hấp, tuần hoàn. Sau 5 ngày điều trị tích cực, nam bệnh nhân thoát sốc, qua cơn nguy kịch, chỉ số sinh tồn ổn định, hồi phục tốt.

Trước đó, người bệnh bị ho, sốt rét run, khạc đờm xanh, tức ngực nhưng không đi khám vì nghĩ bị cúm. Anh tự mua thuốc kháng sinh, hạ sốt uống, một tuần sau không đỡ mới đến viện.

Theo ThS.BS Thân Thị Ngọc Lan, khoa Hô hấp BVĐK Tâm Anh Hà Nội, người trực tiếp điều trị cho bệnh nhân, ban đầu bệnh nhân bị nhiễm vi khuẩn đường hô hấp, gây viêm phổi. Sau đó điều trị không đúng dẫn đến nhiễm trùng lan ra toàn thân và cuối cùng bị sốc nhiễm trùng.

"Chỉ chậm nhập viện vài tiếng, tình trạng sốc nhiễm khuẩn không được xử trí kịp thời, người bệnh có nguy cơ suy đa tạng, nguy hiểm đến tính mạng", bác sĩ Ngọc Lan nói.

Tổn thương viêm phổi 2 bên của bệnh nhân trên phim chụp cắt lớp vi tính. Nguồn: BVĐK Tâm Anh

Sốc nhiễm khuẩn là giai đoạn nặng của quá trình diễn biến liên tục bắt đầu từ đáp ứng viêm hệ thống do nhiễm khuẩn, nhiễm khuẩn nặng và suy đa tạng. Đây là một tình trạng cấp cứu y tế với tỷ lệ tử vong lên đến 60%. Theo bác sĩ Lan, đa phần bệnh nhân sốc nhiễm khuẩn tử vong do nhập viện muộn. Tâm lý người bệnh khi thấy sốt, ho thường chủ quan, tự điều trị tại nhà, để đến khi bệnh vào giai đoạn nặng, nhiễm trùng nghiêm trọng mới đến bệnh viện. Lúc này việc cứu chữa rất khó khăn, nguy cơ tử vong cao.

Ở giai đoạn đầu, nhiễm trùng do vi khuẩn, virus có thể gây ra các triệu chứng như ho, hắt hơi, sốt, nôn mửa, tiêu chảy, mệt mỏi, khá tương đồng với triệu chứng của cúm hay Covid-19. Đây là cách hệ thống miễn dịch của cơ thể cố gắng loại bỏ tác nhân vi sinh vật gây bệnh.

Trong đó, sốt do virus thường có yếu tố dịch tễ, xuất hiện theo mùa. Bệnh diễn biến cấp tính, thường không cần điều trị đặc hiệu, hầu hết sẽ tự khỏi sau khi điều trị triệu chứng và điều trị hỗ trợ (ví dụ: hạ sốt, uống bù nước điện giải, giảm đau, bổ sung vitamin...).

Sốt do nhiễm khuẩn xuất hiện quanh năm, có thể bắt gặp ở mọi lứa tuổi. Vi khuẩn xâm nhập trực tiếp vào máu, hoặc từ ổ nhiễm khuẩn ở các mô tế bào, tại cơ quan như: da, mô mềm, cơ xương khớp, hô hấp, tiêu hóa, tiết niệu, thần kinh...

Tình trạng sốt nhiễm khuẩn có thể là do các loại vi khuẩn khác nhau gây ra, do đó cần lựa chọn kháng sinh phù hợp với căn nguyên gây bệnh. Nếu không điều trị đúng cách và kịp thời, bệnh có thể chuyển nặng dẫn đến sốc nhiễm trùng.

"Khi bị sốt, việc đầu tiên cần làm là hạ sốt và bù đủ nước, điện giải. Sau đó, người bệnh cần đi khám để được chẩn đoán nguyên nhân gây ra tình trạng sốt, từ đó điều trị phù hợp", bác sĩ Lan khuyến cáo.

Người bệnh bị sốt cần đến bệnh viện thăm khám tìm nguyên nhân. Nguồn: BVĐK Tâm Anh

Sốc nhiễm khuẩn gây ra khoảng 11 triệu cái chết mỗi năm trên thế giới, trong đó có nhiều trẻ em, theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Những bệnh nhân bị Covid-19 nặng và các bệnh truyền nhiễm khác có nguy cơ tử vong do sốc nhiễm khuẩn cao hơn. Một nửa bệnh nhân sống sót sau khi bị sốc nhiễm khuẩn có thể hồi phục hoàn toàn, số còn lại có thể tử vong trong vòng một năm hoặc bị tàn tật. Rủi ro do sốc nhiễm khuẩn giảm đáng kể khi phát hiện sớm và điều trị theo phác đồ hồi sức chuyên sâu.

Hoài Phạm