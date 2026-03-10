Người gầy có thể mắc đái tháo đường không?

Tôi cao 1,57 m, nặng 43 kg. Người gầy như tôi có thể mắc bệnh đái tháo đường không, phòng ngừa thế nào? (Minh Anh, Hà Nội)

Trả lời:

Đái tháo đường là bệnh rối loạn chuyển hóa mạn tính đặc trưng bởi tình trạng tăng đường huyết kéo dài. Thừa cân, béo phì là yếu tố nguy cơ quan trọng dẫn đến đái tháo đường type 2, tuy nhiên không phải tất cả người béo phì sẽ mắc bệnh này.

Người gầy có thể bị đái tháo đường nếu sinh hoạt không lành mạnh như ngồi nhiều, ít vận động, thức khuya kéo dài hoặc tiêu thụ nhiều đồ uống có đường và tinh bột tinh chế. Các yếu tố này ảnh hưởng xấu đến chuyển hóa glucose. Stress kéo dài làm tăng nồng độ hormone cortisol, giảm độ nhạy insulin cũng góp phần tăng nguy cơ rối loạn chuyển hóa.

Mỡ nội tạng - lớp mỡ bao quanh gan, tụy và các cơ quan trong ổ bụng có liên quan chặt chẽ đến tình trạng đề kháng insulin. Một người có chỉ số BMI trong giới hạn bình thường nhưng tích tụ nhiều mỡ nội tạng vẫn có nguy cơ cao rối loạn chuyển hóa, bao gồm đái tháo đường.

Người bệnh được lấy máu xét nghiệm tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Những trường hợp có vóc dáng gầy nhưng vòng eo lớn (nữ trên 80 cm, nam trên 90 cm) dễ gặp tình trạng kháng insulin, tác động tiêu cực đến đường huyết. Ngoài ra, người có cha mẹ hoặc anh chị em ruột mắc đái tháo đường có nguy cơ cao hơn so với người không có tiền sử gia đình.

Bạn có vóc dáng bình thường vẫn nên kiểm tra đường huyết định kỳ, nhất là khi có yếu tố nguy cơ hoặc xuất hiện các dấu hiệu bất thường. Để phòng bệnh, bạn nên duy trì chế độ ăn cân đối, hạn chế đường và tinh bột tinh chế. Tăng cường rau xanh và chất xơ, tập luyện ít nhất 150 phút mỗi tuần, ngủ đủ giấc, kết hợp khám sức khỏe định kỳ nhằm phát hiện sớm nguy cơ đái tháo đường.

ThS.BS Hà Đình Khải

Khoa Nội tiết - Đái tháo đường

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội