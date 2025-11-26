Người bị mỡ máu nên ăn gì trong bữa sáng?

Bánh mì nguyên cám, trứng, yến mạch là lựa chọn thích hợp vào bữa sáng dành cho người muốn giảm chỉ số mỡ máu.

Mỡ máu cao là tình trạng rối loạn chuyển hóa lipid máu, làm tăng nguy cơ mắc các bệnh võng mạc, gan nhiễm mỡ, xơ vữa động mạch, bệnh lý tim mạch, đột quỵ. Dư thừa chất béo trong máu còn có thể đi kèm với suy giảm cholesterol tốt, làm giảm khả năng loại bỏ cholesterol xấu khỏi cơ thể.

Chuyên viên dinh dưỡng Nguyễn Thị Thu Huyền, khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, khuyên người bệnh cần bắt đầu ngày mới bằng một bữa sáng lành mạnh. Dưới đây là những thực phẩm người bệnh nên ăn.

Bánh mì nguyên cám

Bánh mì nguyên cám chứa nhiều chất xơ hòa tan, giúp giảm hấp thu chất béo, hạ cholesterol xấu, ổn định đường huyết. Người bệnh nên kết hợp bánh mì nguyên cám với các loại nguyên liệu lành mạnh khác như quả bơ, rau xanh hoặc protein nạc như ức gà, trứng. Mỗi người nên ưu tiên chọn loại có thành phần ngũ cốc nguyên cám cao, ít phụ gia, đường và muối. Nên ăn vào bữa sáng hoặc bữa phụ, hạn chế dùng vào bữa tối.

Có thể kết hợp bánh mì nguyên cám với trứng để có một bữa sáng lý tưởng, đủ chất. Ảnh: Minh Phương

Trứng

Trứng chứa nhiều protein, vitamin và khoáng chất thiết yếu. 100g trứng gà có chứa 470mg cholesterol. Hiệp hội Tim mạch Mỹ (AHA) khuyến nghị mỗi người nên tiêu thụ ít hơn 300 mg cholesterol mỗi ngày để giảm tăng cholesterol trong máu.

Người bệnh nên ưu tiên trứng luộc hoặc hấp thay vì chiên rán nhiều dầu mỡ. Hạn chế ăn lòng đỏ, do 100 g lòng đỏ trứng gà chứa 2.000 mg cholesterol nên chỉ dùng khoảng 2-3 lần mỗi tuần, có thể thay thế bằng lòng trắng vì lòng trắng giàu protein nhưng không chứa cholesterol. Khi ăn trứng, nên kết hợp cùng rau xanh, ngũ cốc nguyên cám để giúp cân bằng dinh dưỡng.

Yến mạch

Yến mạch giàu chất xơ hòa tan, có khả năng giảm cholesterol xấu trong máu, giảm nguy cơ xơ vữa mạch máu. Người bệnh trộn yến mạch với sữa chua không đường cùng một muỗng hạt chia, trái cây tươi, mật ong nguyên chất để có bữa sáng đầy đủ dinh dưỡng.

Các loại đậu

Đậu gà, đậu lăng, đậu xanh, đậu đỏ, đậu nành có thể giúp giảm mỡ máu do chứa nhiều chất xơ hòa tan, protein thực vật, ít chất béo bão hòa. Đây cũng là thực phẩm có nguồn đạm thực vật chất lượng cao. Chất xơ hòa tan trong đậu có thể giảm hấp thu cholesterol và tăng thải acid mật. Trong khi protein thực vật và chất xơ còn giúp no lâu, hỗ trợ kiểm soát cân nặng, yếu tố quan trọng để giảm mỡ máu.

Sữa chua Hy Lạp

Loại sữa chua này được lọc bỏ phần váng, nước thừa, tạo nên kết cấu đặc, mịn. Một hộp 150 g chứa khoảng 15 g protein, chỉ 92 calo, giúp no lâu mà không làm tăng năng lượng nạp vào. Kết hợp sữa chua Hy Lạp nguyên chất với các loại quả mọng, yến mạch hoặc hạt khô sẽ bổ sung thêm chất xơ, prebiotic và probiotic có lợi cho hệ tiêu hóa.

Hằng Trần