Ăn trứng gà tốt cho não thế nào

Ăn khoảng 3-5 quả trứng mỗi tuần cung cấp protein, vitamin nhóm B, choline và các chất chống oxy hóa giúp duy trì hoạt động của hệ thần kinh, tăng chức năng não.

BS.CKI Đào Thị Yến Thủy, Trưởng khoa Dinh dưỡng Tiết chế, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết choline trong lòng đỏ trứng gà là thành phần thiết yếu để tạo nên acetylcholine, chất dẫn truyền thần kinh liên quan trực tiếp đến trí nhớ, sự tập trung, khả năng học hỏi. Thiếu choline lâu dài có thể làm giảm khả năng ghi nhớ, ảnh hưởng đến tư duy và tốc độ xử lý thông tin của não.

Trứng gà cũng chứa vitamin B12, B6 và folate, giúp giảm homocysteine - axit amin liên quan đến tổn thương tế bào thần kinh và suy giảm nhận thức. Ăn trứng gà đều đặn có thể bảo vệ tế bào não, hạn chế nguy cơ sa sút trí tuệ và Alzheimer ở người lớn tuổi. Các chất chống oxy hóa như lutein và zeaxanthin trong lòng đỏ trứng chống lại stress oxy hóa ở não, bảo vệ tế bào thần kinh khỏi tác hại của gốc tự do. Người có chế độ ăn giàu lutein thường có khả năng tập trung và xử lý thông tin tốt hơn.

Người trưởng thành nên ăn 3-5 quả trứng mỗi tuần, kết hợp chế độ ăn cân bằng với rau xanh, cá béo, các loại hạt giúp tăng cường sức khỏe não bộ. Người cao tuổi, học sinh, sinh viên hoặc người lao động trí óc có thể ăn một quả trứng mỗi ngày để bổ sung dưỡng chất cho trí não.

Trứng gà giàu dưỡng chất hỗ trợ hoạt động của não, duy trì sự tập trung và ghi nhớ. Ảnh được tạo bởi AI

Trứng gà là lựa chọn phù hợp cho bữa sáng vì cung cấp năng lượng bền vững, duy trì sự tỉnh táo và giảm cảm giác mệt mỏi trong ngày. Tuy nhiên, người bị rối loạn mỡ máu hoặc bệnh tim mạch nên tham khảo ý kiến bác sĩ để điều chỉnh lượng trứng phù hợp, tránh nạp quá nhiều cholesterol. Bên cạnh dinh dưỡng, duy trì giấc ngủ đủ, tập thể dục đều đặn, kiểm soát stress cũng là yếu tố quan trọng giúp não hoạt động hiệu quả và phòng ngừa suy giảm trí nhớ sớm.

Những người hay quên, khó tập trung kéo dài, đau đầu thường xuyên, rối loạn giấc ngủ ảnh hưởng đến sinh hoạt hoặc hiệu suất học tập, làm việc giảm, nên đi khám tại chuyên khoa thần kinh để bác sĩ đánh giá chức năng não bộ và can thiệp kịp thời. Bổ sung tinh chất thiên nhiên chiết xuất từ blueberry (việt quất) và ginkgo biloba (bạch quả) cũng hỗ trợ tăng cường máu lên não, chống gốc tự do, tăng kết nối thần kinh, cải thiện giấc ngủ tốt hơn.

Trọng Nghĩa