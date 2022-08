Người bị ho có nên ăn dứa?

Nước ép dứa có thể giúp làm dịu cơn ho và giảm cảm giác khó chịu do chất nhầy ở mũi gây ra.

Dứa là loại trái cây có hàm lượng calo thấp, giàu chất dinh dưỡng. Theo Boldsky, một chén dứa thái lát có thể cung cấp cho cơ thể: protein, carb, chất xơ, mangan, folate, magie, niacin, kali, chất béo, vitamin C, đồng, thiamin, riboflavin và sắt... Ngoài ra, đây cũng là nguồn thực phẩm chứa bromelain, một enzyme dùng để điều trị bệnh ho.

Làm dịu các triệu chứng

Chất dinh dưỡng trong nước ép dứa có thể giúp làm dịu triệu chứng của cơn ho hoặc cảm lạnh. Một nghiên cứu từ Ấn Độ cho thấy, nước ép dứa có thể giúp hỗ trợ điều trị bệnh lao nhờ vào khả năng làm dịu cổ họng, làm tan chất nhầy. Trong nghiên cứu này, các nhà khoa học khuyến nghị người có triệu chứng ho có thể pha chế hỗn hợp nước ép dứa, mật ong, muối, hạt tiêu. Công thức này có tác dụng làm giảm triệu chứng ho nhanh hơn gấp 5 lần so với siro ho không kê đơn.

Nước ép dứa rất giàu vitamin và khoáng chất. Ảnh: Freepik

Đặc tính chống viêm

Nước dứa có chứa enzyme gọi là bromelain. Đây là hợp chất có đặc tính chống viêm mạnh. Theo các nhà khoa học, bromelain có thể giúp giải quyết vấn đề hô hấp liên quan đến dị ứng và hen suyễn. Lợi ích này đều nhờ vào đặc tính làm loãng chất nhầy của bromelain. Do đó, khi đi vào cơ thể, nước dứa có thể giúp người bệnh giảm cảm giác khó chịu ở khoang mũi.

Tăng cường hệ miễn dịch

Dứa là một nguồn cung cấp vitamin C. Nhờ có vitamin C, dứa cũng có thể giúp tăng cường khả năng miễn dịch cho cơ thể. Theo các nhà khoa học, tiêu thụ thực phẩm giàu vitamin C, chẳng hạn như dứa, có thể giúp chống lại vi khuẩn có hại cũng như những yếu tố gây dị ứng.

Giàu chất dinh dưỡng

Nước ép dứa rất giàu mangan, đồng và vitamin B6 cùng một lượng vi lượng sắt, canxi, phốt pho, kẽm, choline và vitamin K,... Những chất dinh dưỡng này đóng một vai trò quan trọng trong sức khỏe của xương, khả năng miễn dịch, chữa lành vết thương, sản xuất năng lượng, tổng hợp mô.

Ngoài việc hỗ trợ điều trị ho, nước ép dứa còn nhiều lợi ích sức khỏe khác như giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng, giảm táo bón và đầy hơi hoặc các triệu chứng của viêm xương khớp. Tuy nhiên, dứa cũng là loại trái cây gây dị ứng. Theo IANR, người bị dị ứng với dứa sẽ xuất hiện các triệu chứng sưng ở mặt, miệng, môi và lưỡi hoặc cảm giác ngứa. Ngoài ra, người bệnh cũng có thể gặp phải tình trạng khó thở, tiêu chảy hay nổi phát ban trên da.

Bên cạnh những triệu chứng trên, dứa cũng không phải là sự lựa chọn hoàn hảo cho những người mắc bệnh trào ngược dạ dày thực quản. Bởi tính axit trong thực phaamr có thể làm tăng triệu chứng ợ chua, khiến bệnh trở nên trầm trọng hơn.

Trong một số trường hợp đặc biệt, dứa cũng có thể tạo nên tình trạng sốc phản vệ với những người có tiền sử bị phản ứng dị ứng. Do đó, người bệnh nên được đưa đến bệnh viện ngay khi nhận thấy dấu hiệu khó thở.

Huyền My (Theo Livestrong, Healthline, WebMD)