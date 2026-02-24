Người bệnh hô hấp mạn tính nên làm gì khi thời tiết thay đổi?

Tôi mắc bệnh hô hấp mạn tính, hay ho, khó thở. Gần đây, thời tiết thay đổi thất thường, sáng trời rét mướt, có mưa phùn. Tôi nên chăm sóc sức khỏe thế nào? (Hà Nhi, 45 tuổi, Hà Nội)

Trả lời:

Bệnh hô hấp mạn tính là nhóm bệnh kéo dài, tiến triển phức tạp, khó điều trị dứt điểm. Những người mắc bệnh này nên thực hiện tốt một số nguyên tắc để bảo vệ sức khỏe, nhất là khi thời gian thay đổi.

Bạn nên giữ ấm cơ thể bởi đây là biện pháp đơn giản nhưng cần thiết giúp hạn chế nguy cơ bệnh hô hấp mạn tính bùng phát. Bạn mặc quần áo nhiều lớp mỏng, che chắn kỹ vùng cổ, mũi, ngực khi ra ngoài trời lạnh. Không gian sinh hoạt cần ấm áp nhưng thông thoáng, tránh gió lùa. Người bệnh nên hạn chế thay đổi nhiệt độ đột ngột giữa trong nhà và ngoài trời, đặc biệt vào ban đêm hoặc sáng sớm.

Thức khuya, ngủ muộn trong dịp Tết có thể ảnh hưởng đến khả năng kiểm soát bệnh mạn tính. Thiếu ngủ khiến cơ thể mệt mỏi, giảm sức đề kháng, dễ làm các triệu chứng hô hấp nặng hơn. Bạn nên cố gắng duy trì giờ ngủ ổn định, ưu tiên đi ngủ sớm và ngủ đủ giấc. Giấc ngủ ban đêm chất lượng giúp cơ thể phục hồi và thích nghi tốt hơn với những thay đổi trong sinh hoạt ngày Tết.

Ăn uống thất thường là nguyên nhân phổ biến làm rối loạn chuyển hóa ở người mắc bệnh mạn tính. Duy trì ăn đúng bữa, đúng giờ giúp cơ thể có đủ năng lượng và hạn chế tình trạng quá tải tiêu hóa. Người bệnh nên chia nhỏ khẩu phần trong ngày, tăng cường rau xanh, trái cây, thực phẩm giàu đạm lành mạnh. Hãy hạn chế rượu bia, đồ uống có cồn và các chất kích thích vì chúng có thể ảnh hưởng đến giấc ngủ và bệnh nền.

Vận động phù hợp có thể cải thiện chức năng hô hấp và nâng cao sức khỏe tổng thể. Người mắc bệnh hô hấp mạn tính vận động đều đặn còn góp phần giảm nguy cơ bệnh tiến triển và biến chứng. Người bệnh có thể lựa chọn các hình thức vận động nhẹ như đi bộ, tập thở hoặc giãn cơ trong nhà, tránh gắng sức quá mức.

TS.BS Phạm Thị Lệ Quyên

Khoa Hô hấp

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội