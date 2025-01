Người bệnh động kinh đi chơi Tết sao cho an toàn?

Tôi mắc bệnh động kinh, điều trị gần ba năm, thỉnh thoảng vẫn xuất hiện cơn co giật, làm sao để đi chơi Tết an toàn? (Hương Giang, TP HCM)

Trả lời:

Động kinh là dạng rối loạn hệ thần kinh trung ương, xuất phát từ những bất thường trong não. Các bất thường này kích thích một số nhóm tế bào thần kinh của vỏ não, dẫn đến hiện tượng phóng điện đột ngột không thể kiểm soát, làm khởi phát cơn co giật.

Triệu chứng động kinh tùy thuộc vào vùng vỏ não bị kích thích bởi sóng điện não bất thường, điển hình như co giật, cơn vắng ý thức đột ngột, co cứng tay chân, mặt đờ đẫn, xoay đầu hoặc xoa tay không chủ đích...

Bạn mắc bệnh động kinh nên tái khám đúng hẹn và tuân thủ phác đồ điều trị của bác sĩ chuyên khoa thần kinh, không tự ý dùng thuốc hoặc áp dụng biện pháp thiếu khoa học. Người thân hoặc người xung quanh quay video hay kể lại quá trình diễn ra cơn động kinh của người bệnh để cung cấp thêm thông tin cho bác sĩ. Dựa trên kết quả thăm khám lâm sàng, hỏi bệnh sử, kết hợp các xét nghiệm cận lâm sàng như chụp CT, MRI, đo điện não, xét nghiệm dịch não tủy..., bác sĩ sẽ chẩn đoán, chỉ định điều trị phù hợp, góp phần kiểm soát cơn động kinh.

Khi đi chơi Tết, bạn nên đem theo thuốc, uống đủ liều và đúng giờ, đi cùng người thân, tránh hoặc hạn chế đến nơi vắng người. Nếu đến khu vực cao, gần nước, hồ bơi, biển, bạn cần dự phòng tình huống cơn động kinh đột ngột khiến mất kiểm soát, gây ngã, chấn thương, đuối nước hoặc thương tích khác.

Bác sĩ kiểm tra chức năng thần kinh cho người bệnh. Ảnh minh họa: Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7

Để tránh kích ứng não gây co giật, bạn hạn chế hoặc không uống rượu bia, tránh hút thuốc lá và tiếp xúc với khói thuốc. Những ngày Tết, duy trì chế độ sinh hoạt, dinh dưỡng, vận động khoa học, kiểm soát căng thẳng, ngủ đủ giấc cũng rất cần thiết. Phòng ngừa và điều trị các bệnh nhiễm trùng nếu mắc phải.

Bạn và người thân có thể trao đổi với bác sĩ về cách sơ cứu người lên cơn động kinh để đảm bảo an toàn trong chuyến đi du xuân. Một số cách sơ cứu đơn giản như tránh tụ tập đông người xung quanh để cho không khí thông thoáng, đặt người bị động kinh nằm nghiêng bên, nới lỏng quần áo, nhất là vùng cổ để tránh ngạt thở. Không cố gắng ôm ghì chặt người bệnh trong lúc đang co giật hoặc cố gắng đè người bệnh nằm xuống. Có thể đặt một vật mềm như gối dưới đầu người bệnh nhằm tránh chấn thương trong lúc co giật.

Quan sát hô hấp của người bệnh, nếu thấy không thở, lập tức kiểm tra có chất nôn hay nước miếng nhiều gây cản trở hô hấp hay không và nhanh chóng khơi thông đường thở. Không đặt bất cứ vật gì vào miệng của người bệnh trong lúc co giật vì có thể làm gãy răng hoặc chấn thương hàm, tránh đưa tay hay vắt chanh vào miệng người bệnh.

Thông thường các cơn co giật tự hết dưới 5 phút, sau đó người bệnh hồi phục từ từ. Nếu trên 15 phút người bệnh động kinh vẫn chưa tỉnh hoàn toàn hoặc khó thở nên gọi cấp cứu. Hãy gọi cấp cứu khi người bệnh co giật kéo dài trên 5 phút hoặc có thêm cơn co giật xuất hiện nhanh chóng sau cơn đau đầu, bị chấn thương hoặc co giật xảy ra dưới nước.

BS.CKI Dương Thị Cẩm Tuyên

Chuyên khoa Thần kinh

Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7