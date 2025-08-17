Ngưng thở tắc nghẽn kéo dài có nguy hiểm?

Tôi bị ngưng thở khi ngủ một năm nay song vẫn cảm thấy khỏe. Bệnh này có nguy hiểm, nếu kéo dài gây nguy cơ gì? (Thanh Hùng, 42 tuổi, TP HCM)

Trả lời:

Ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ (OSA) là bệnh lý đường dẫn khí liên quan đến giấc ngủ, đặc trưng bởi các giai đoạn giảm thở hoặc ngưng thở kéo dài trên 10 giây do xẹp tạm thời đường thở trên. Tình trạng này xảy ra khi cơ và mô mềm vùng hầu họng giảm không gian cho phép đường dẫn khí đi qua. Nếu anh bị ngưng thở khi ngủ kéo dài có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến tim mạch, chuyển hóa, thần kinh và chất lượng cuộc sống.

Về tim mạch, ngưng thở lặp đi lặp lại làm tăng áp lực lên tim và mạch máu, dẫn đến nhồi máu cơ tim, rung nhĩ, tăng huyết áp, thúc đẩy quá trình xơ vữa động mạch. Tình trạng này kéo dài cũng tăng nguy cơ đột quỵ so với người bình thường.

Rối loạn này còn tác động mạnh tới chuyển hóa. Gián đoạn hô hấp ban đêm làm trầm trọng thêm tình trạng kháng insulin, góp phần gây rối loạn đường máu, tăng nguy cơ mắc bệnh đái tháo đường type 2. Về thần kinh, thiếu oxy kéo dài ảnh hưởng đến não, làm suy giảm trí nhớ, khả năng nhận thức và tăng nguy cơ mắc bệnh Alzheimer hoặc các dạng sa sút trí tuệ khác.

Thiếu hụt oxy, rối loạn giấc ngủ mạn tính cũng tác động tới nội tiết, giảm testosterone và gây ra các vấn đề về chức năng sinh lý ở nam giới. Người bệnh còn thường xuyên mệt mỏi, mất tập trung, dễ lo âu. Cơn buồn ngủ ban ngày làm tăng nguy cơ tai nạn giao thông, tai nạn lao động.

Bác sĩ kiểm đo đa ký giấc ngủ cho người bệnh. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Để chẩn đoán ngưng thở khi ngủ, bác sĩ thường chỉ định đo đa ký giấc ngủ, ghi lại nhịp thở, nồng độ oxy trong máu, nhịp tim, sóng não và lưu lượng khí thở trong lúc ngủ. Kết quả giúp bác sĩ xác định mức độ nghiêm trọng và đưa ra phác đồ điều trị phù hợp. Thông khí áp lực dương liên tục (CPAP) là một trong những phương pháp điều trị hiệu quả, giúp giữ thông thoáng đường thở trong giấc ngủ, giảm ngưng thở.

Anh nên đi khám để được bác sĩ kiểm tra và tư vấn phù hợp. Song song đó, anh cần thay đổi lối sống như giảm cân (nếu thừa cân), bỏ thuốc lá, hạn chế rượu bia, thay đổi tư thế ngủ. Trong một số trường hợp, bác sĩ có thể chỉ định phẫu thuật mở rộng đường thở để cải thiện tình trạng.

Thạc sĩ, bác sĩ Đặng Thành Đô

Khoa Hô hấp Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội