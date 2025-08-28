Ngủ nghiêng lợi hay hại?

Ngủ nghiêng có thể giảm đau lưng, kiểm soát triệu chứng trào ngược, giảm ngáy nhưng nên dùng gối hỗ trợ để tránh đau vai gáy.

Ngủ nghiêng thường được khuyến khích cho phụ nữ mang thai, người bệnh suy tim, trào ngược dạ dày thực quản. Tuy nhiên, tư thế ngủ này có một số nhược điểm mà người đau vai gáy hoặc có vấn đề về nhãn áp cần hạn chế.

Ưu điểm

Giảm đau lưng: Ngủ nghiêng có thể làm giảm áp lực lên lưng. Tuy nhiên, nên đặt thêm một chiếc gối giữa hai đầu gối đễ hỗ trợ hông và lưng dưới bớt mỏi.

Cải thiện trào ngược dạ dày thực quản: Nằm nghiêng về bên trái vào ban đêm giúp giảm axit gây trào ngược dạ dày thực quản. Khi nằm nghiêng bên trái, dạ dày ở vị trí thấp hơn thực quản, có thể giữ axit trong dạ dày và ngăn chúng trào lên thực quản. Tư thế này còn hỗ trợ quá trình tiêu hóa hoạt động ổn định hơn.

Giảm chứng ngưng thở khi ngủ: Ngưng thở khi ngủ do tắc nghẽn (OSA) xảy ra khi các cơ ở đường hô hấp trên giãn ra, gây hẹp đường thở khiến hô hấp gián đoạn. Khi ngủ nghiêng, đường thở luôn thông thoáng và còn cải thiện chất lượng giấc ngủ.

Giảm biến chứng thai kỳ: Thai phụ nằm ngủ nghiêng về bên trái có thể tăng lưu thông máu đến tim, cho phép máu lưu thông tốt hơn đến thai nhi, tử cung và thận. Nằm nghiêng về bên trái cũng bớt áp lực lên gan.

Có lợi cho não: So với nằm sấp hoặc nằm ngửa, tư thế ngủ nghiêng hỗ trợ làm sạch chất thải não thông qua hệ thống glymphatic, giảm nguy cơ mắc bệnh Alzheimer và các bệnh thoái hóa thần kinh khác. Hệ thống glymphatic là một đường nối có vai trò loại bỏ các sản phẩm thải chuyển hóa và chất tan độc hại khỏi mô não.

Nhược điểm

Khi nằm nghiêng không đúng cách, không có điểm tựa phía sau có thể khiến hông và lưng dưới bị lệch, tăng nặng cơn đau lưng. Mắt ở bên nghiêng xuống dưới có thể bị tăng nhãn áp so với mắt trên nếu nằm nghiêng liên tục. Ngủ nghiêng một bên trong thời gian dài có thể tạo thêm áp lực lên vai, nguy cơ bị rách chóp xoay vai.

Để nâng cao chất lượng giấc ngủ khi nằm nghiêng, hãy chọn gối có độ cao vừa phải để tránh làm mỏi cổ. Sử dụng gối vừa đủ mềm có tác dụng giữ cho đầu thẳng hàng với phần còn lại của cột sống. Chọn nệm có độ cứng vừa phải nhằm tăng cảm giác thoải mái, giữ lưng thẳng khi ngủ.

Nên chú trọng vệ sinh giấc ngủ như hạn chế thiết bị điện tử và ánh sáng xanh trước khi ngủ một giờ. Không ăn quá no và uống nhiều nước vào buổi tối, không uống rượu, hút thuốc. Hạn chế đồ uống chứa caffein sau 16h để không bị mất ngủ, tỉnh táo không cần thiết. Bố trí phòng ngủ yên tĩnh, vừa đủ sáng và sạch sẽ giúp ngủ ngon và sâu hơn.

Anh Chi (Theo Very Well Health)